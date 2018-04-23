«Боевые» трактора: как воевали трактористы во время ВОВ

На борьбу с врагом в Великой Отечественной войне были мобилизованы все силы, все ресурсы. Для нужд армии в артиллерии в качестве тягловой силы использовались лошади, верблюды и даже ослы. Нередко случалось, что сельскохозяйственные тракторы «воевали» вместе со своими трактористами.

На собственном тракторе на Парад Победы

Когда началась война, Ивану Красносельских исполнилось 18 лет. В те годы взрослели рано, и к 1941 году Иван стал опытным механиком. В совхозе «Сепычевский» в окрестностях города Верещагина Молотовской области (Пермский край) его ценили и доверяли ремонтировать сельскохозяйственную технику.

В армию Красносельских пошел по призыву за неделю до войны, и уже 27 июня был отправлен на Западный фронт. Под городом Великие Луки он был ранен, но вскоре вернулся в строй и прошел всю войну трактористом-механиком 142-го армейской пушечной артиллерийской бригады 33-й армии.

Руководил 142-й бригадой полковник В. З. Ершов, Герой Советского Союза, инициативный офицер, который нередко своими неординарными действиями наносил противнику существенный урон.

Опытный командир не побоялся поддержать инициативу молодого бойца. Во время наступательной операции в январе-феврале 1945 года, когда бригада за две недели совершила стремительный бросок дальностью свыше 400 км, одновременно ведя непрерывные бои, теряя людей и технику, тракторист-механик Иван Красносельских подобрал на поле сражения бесхозный трактор ЧТЗ С-65 «Сталинец» и продолжил на нем движение.

Используя свободное время на привалах, Иван ремонтировал трактор, ведь «Сталинец» имел свои слабые места. Эта машина безупречно вела себя на грунтовых дорогах, но на асфальте и пересеченной местности ломались звенья гусениц, разбалтывались все крепления и срезались болты, текли сальники бортовых фрикционов. Однако Ивану удалось доехать на изношенной машине от Вислы до Одера через леса, овраги и заросли. Однажды он провозился с трактором двое суток без отдыха и сна, когда личный состав батареи отсыпался и приводил себя в порядок на постое в деревне Раккау.

Благодаря самоотверженному труду Ивана Красносельских артиллерийское орудие с помощью отремонтированного трактора было своевременно доставлено на огневую позицию. За смекалку, трудолюбие и выполненные боевые задачи тракторист-механик был удостоен различных наград.

8 мая 1945 года Иван Иванович Красносельских встретил на Одере, а через полтора месяца отважный тракторист проехал на своем боевом «Сталинце» перед трибуной Мавзолея на Параде Победы.

Образ героя

Иван Красносельских оставил мало свидетельств своей жизни. Письма писать он был не горазд, но даже в пространном представлении к награде читается образ не скромного механик, а опытного бойца.

Иван был ранен дважды. Первый раз — легко под городом Великие Луки 18 июля 1942 года при маневрах советских войск в ходе подготовки Великолукского наступления.

Второй раз тракторист Красносельских был ранен в сентябре 1943 года под городом Починок Смоленской области. Перед 33-й армией генерал-лейтенанта Гордова стояла задача освободить Смоленск. Однако при наступлении 7 августа не удалось достигнуть внезапности, и бои приняли затяжной характер. Только 20 августа при взаимодействии с 42-й армией удалось совершить прорыв на 25 километров и остановиться на этой линии для обороны. Именно здесь в преддверии тяжелых боев красноармеец Красносельских написал заявление и был принят в ВКПБ.

Бои возобновились в ходе Смоленско-Рославльской наступательной операции, начавшейся 15 сентября. Немцы ожесточенно сопротивлялись. А 23-го при освобождении города Починок Иван Красносельских был тяжело ранен.

Вернувшись после ранения в бригаду, Иван продолжил службу трактористом-механиком. За мужество и отвагу в октябре 1944 года он был представлен к своему первому ордену «Красная Звезда».

Боевая страница в истории мирного трактора

Тракторы двойного назначения, которые в мирные годы вспахивали почву, а в военные возили пушки на полях сражений, были разработаны в 30-х годах ХХ века. ЧТЗ С-60 и ЧТЗ С-65 при небольшой собственной мощности в 60-65 лошадиных сил могли передвигать тяжелые артиллерийские орудия.

Иван Красносельских был не единственным красноармейцем, кто воевал на своем тракторе. Так, Николаев Дмитрий Алексеевич из села Марково был призван вместе со своим трактором. В составе танковой бригады он возил пушки на позицию и вытаскивал поврежденные танки с поля боя. В его обязанности входило закапывать трактор для маскировки вручную. Пройдя на «боевом» тракторе всю войну, Николаев встретил победу в Берлине. Его подпись есть на Рейхстаге.

На своем тракторе ушел на войну и Жгунов Никита Михайлович. В 947-м гаубично-артиллерийском полку бывалый тракторист буксировал орудия при передислокации. Перемещались обычно скрытно — в темноте. Однажды зимой Жгунов первым тащил орудие и незаметно для себя переехал высокий заснеженный мостик. Следовавший за ним тракторист не справился с машиной и упал в воду вместе с трактором и гаубицей. Погибли водитель и два бойца.

Колхозник Юнус Бикташев на своем тракторе прибыл на военные курсы, после окончания которых воевал командиром тяги на Орловско-Курском направлении в 105-м гаубичной бригаде 4-го Украинского фронта. Вместе со своим трактором он участвовал в боях за Крым, Севастополь, обеспечивал артиллеристскую подготовку на Сапун-горе. Пройдя половину Европы на сельскохозяйственном транспорте, Бикташов закончил войну в Венгрии. В его арсенале — ордена «Красной Звезды» и «Знак Почета», медали «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».