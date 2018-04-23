Как с помощью свечей русские узнавали время

Сальные или восковые свечи на протяжении многих веков зажиточные люди использовали для освещения, крестьяне берегли для важных обрядов во время рождения, свадьбы, похорон или праздников, а девушки всех сословий доставали из сундуков для гаданий. Но было у свеч и воска и другое применение.

Узнать время

Одним из разновидностей огневых часов была свеча, на которую через определённые расстояния наносились деления. Свидетельство об использовании свечных часов присутствуют в песне Варлаама в опере «Борис Годунов» Мусоргского, когда бродячий монах повествует о взятии Казани.

Вероятно, речь идёт о повторном взрыве подкопа стены в октябре 1552 года, когда одна свеча была установлена на запале, а другая — той же длины — в шатре Ивана Грозного . Царь непременно хотел знать точное время взрыва.

Когда свеча перед его шатром догорела, а взрыв не раздался, государь со свойственной ему горячностью уже было решил покарать виновных. Только сбивчивые объяснения приближённых о том, что «на ветру свечка говорит скорей» и оглушительный грохот рухнувшей стены усмирили разгневанного государя.

Таким образом, свеча выполнила функции часового механизма дважды: отсрочив взрыв крепостных стен до нужного момента и почти точно сообщив царю о начале атаки.

Запечатать письмо

С конца XVII века в России стали использовать сургучные печати, при этом сам сургуч часто имел форму свечи с фитилем.

В отличие от кускового, для которого требовалась сургучница — специальная ёмкость для расплавления, свечной сургуч было легко поджечь, поднести к конверту, накапать расплавленную смолу на бумагу и проштамповать печатью.

Интересно, что третий тип сургуча — в гранулах — разогревали в специальной ложке над обычной свечой. В этом случае свечка выступала в качестве нагревательного прибора.

Защититься от всех бед

По всей Руси широко использовалась свеча и её воск при проведении обрядов. У Михаила Забылина в книге «Русский народ» находим поверье, что в ночь на Ивана Купалу для защиты скота от разгулявшихся ведьм следовало прикрепить к дверям хлева сретенские свечи.

Чтобы молодые в первый год супружества жили мирно, в изголовье их постели ставили полную кадку пшеницы. А в центр помещали слепленные воедино венчальные свечи.

Тем, кого одолела «демонская вражеская сила», знахари рекомендовали выкопать корень петрова креста, высушить его и измельчить, а затем закатать порошок в свечной воск. Только свечи нужно было брать непременно те, что горели при последнем молебне у икон Спасителя и Богородицы.

Повод повеселиться

В южных и западных районах Руси ежегодно отмечали канун (братчину), главным атрибутом которого становилась свеча. Её слепляли из пчелиного воска, собранного по дворам, и с каждым годом дополняли новыми порциями воска, так что некоторые свечи, называемые братскими, весили до 80-90 кг.

От одного праздника до другого свеча хранилась в семьях самых добропорядочных жителей селенья, которые гордились оказанной честью и верили, что во время хранения свечи никакие неприятности семье не грозят. Попасть в число тех, кому свечу на хранение не доверили, считалось огромным позором.

К празднику готовились всей общиной — варили пиво, пекли караваи, доставали мёд. Растянуться праздник мог на несколько дней, например, как в Смоленской губернии. Различалась и обрядовая часть торжества.

Например, в Калужской области при выносе свечи из дома и на пути до церкви процессию сопровождали плакальщики, поминающие усопших предков. А в Смоленской губернии свечу на новое место несли вместе с иконой святого покровителя села обязательно девушки в сопровождении прежней хозяйки. Вместе со свечой экс-владелица должна была передать новым хранителям ведро пива и хлеб.

Почистить зубы

Липовый уголь, мел, толчёная яичная скорлупа, «зубные костки» — чем только не чистили зубы на Руси. И все же одним из самых доступных и эффективных средств был пчелиный воск или забрус.

Недостатка в нём не испытывали — если семья и не занималась бортничеством, то стоили продукты жизнедеятельности пчел дешево. Достаточно было просто пожевать воск, чтобы не только укрепить десны и отбелить зубы, но и улучшить кровообращение, восстановить мышечный тонус и стабилизировать обмен веществ. Конечно, в XII-XVI века подобной терминологии не использовали, но эффект от жевания воска явно ценили высоко.