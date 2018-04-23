Мутанты среди нас: кто и как меняет свою ДНК

65 лет назад 25 апреля 1953 года двое ученых Френсис Крик и Джеймс Уотсон сделали сенсационное открытие. Они разгадали сам код жизни — двойную спираль ДНК. Сегодня рисунок двойной спирали ДНК известен каждому. Это «банк данных», в котором хранится информация обо всем живом. За свое открытие ученые были удостоены Нобелевской премии.

Еще через 50 лет, в апреле 2003 года, специалисты почти полностью расшифровали генетический код человека. Однако для большинства людей смысл и механизмы ДНК были и остаются недоступными для понимания.

Благодаря расшифровке генома человека, сегодня ученые научились исправлять наследственные болезни, редактировать ДНК, выявлять больные гены, отвечающие за различные патологии, и даже удалять эти гены и заменять их на здоровые.

Попытки улучшить биологическое преобразование человека, предпринимались еще в древности. Средневековые алхимики пытались создать искусственного человека, названного гомункулусом. Так знаменитый врач и алхимик Парацельс утверждал, что создал маленького человека.

По самым последним данным, геном человека состоит из 35 тыс. генов. Причем в человеке живут не только элементы, присущие всем млекопитающим, но и некоторым беспозвоночным и даже растениям. Как выяснилось, человек на 50% схож с бананом и на 30% с салатом. Также современный человек обладает 223 генами, которых нет больше ни у одного живого существа на Земле, они не могли попасть к нам в результате непосредственной земной эволюции. Именно они отвечают за разум, речь и за все то, чем мы выделяемся среди животного мира, что делает нас людьми.

Трехпалый «человек»

Недавно весь ученый мир облетела сенсация. В Перу, на знаменитом плато Наска, которое прославилось гигантскими рисунками, видимыми только из космоса, были обнаружены уникальные мумии, по своему строению сильно отличающиеся от представителей человеческой расы. Они имели удлиненный череп, у них не было ушей. Останки настолько отличались от человеческих, что многие заговорили об их инопланетной природе. Эксперты подтвердили подлинность мумий. Это не подделка и не мистификация.

Самое удивительное в этих мумиях — это строение конечностей. Они трехпалые. Рентгенограмма показала, что мумия женщины, названная Марией, имеет кисть с тремя удлиненными пальцами. Кстати, неподалеку от места захоронения был обнаружен и загадочный петроглиф, изображавший трехпалое человекоподобное существо.

Известно, что существа с удлиненными черепами находят в разных районах планеты. Недавно они были найдены при раскопках Стоунхенджа в Англии, ранее создания попадались археологам в Египте и Китае. Везде люди с вытянутыми черепами считались потомками неких богов.

Сейчас образцы тканей «иных», как можно их назвать, исследуются в Петербургском университете, в отделе геномного анализа. Сделать обоснованные предположения о том, с кем мы имеем дело, можно будет после того, как специалисты расшифруют геномы мумий — определят точные последовательности нуклеотидов во фрагментах молекул их ДНК. Тогда будет ясно, с кем мы имеем дело: с потомками пришельцев или же с неизвестной человеческой цивилизацией.

Одна из наиболее достоверных гипотез происхождения этих мумий состоит в том, что в допотопный период могла существовать некая генетическая мутация, которая привела к появлению особой человекоподобной высокоразвитой цивилизации. Затем она была уничтожена либо стихийным бедствием, либо «обычными» людьми.

От эволюции к генетической революции

Биологическая эволюция вида Homo Sapiens завершилась еще 80 тыс. лет назад. По сути, современный человек ничем не отличается от кроманьонца, но именно в наше время человек как биологический вид претерпевает новую генетическую революцию.

Генная инженерия в недалеком будущем сможет создавать людей с четко заданными свойствами. Возможно, появятся люди с крыльями, или суперсолдаты, лишенные всяческих эмоций и готовые слепо выполнять любые приказы. Возможно, появятся люди с огромным мозгом, способные заменить компьютеры. Человечество как единый биологический вид исчезнет.

Сегодня генная инженерия предлагает человечеству массу полезных вещей: чистку генома от наследственных заболеваний — то есть гарантию рождения здоровых детей, усиление необходимых наследственных качеств, таких как сила, выносливость и хорошее зрение. Наконец, ученые дарят нам продуктовое изобилие благодаря генетически модифицированным продуктам. При этом чудесные технологии еще долго будут чрезвычайно дорогими, оставаясь привилегией богачей.

До светлого будущего еще далеко.