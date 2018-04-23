Какие заводы вывез СССР из поверженной Германии

Данные, зафиксированные Главным трофейным управлением СССР, гласят: в рамках репарации Советский Союз вывез из Германии 2885 заводов. Послевоенная советская промышленность с помощью трофейного оборудования начала выпускать продукцию, которой до этого в производстве СССР просто не было.

Синтетическая новинка

Репарация касалась не только восточной оккупационной зоны Германии, но и западной, подконтрольной союзникам. Оттуда Советскому Союзу и Польше полагалось передать порядка 300 заводов.

Но наши западные партнеры разными способами ставили палки в колеса продвижению этого процесса. Из 39 предприятий, представлявших особую важность, к началу весны 1948 года демонтировали только 30 заводов.

Было вывезено оборудование всех германских заводов по производству отравляющих веществ, находившихся в зоне оккупации СССР, а сами предприятия были уничтожены.

Благодаря вывезенному из Германии промышленному оборудованию и немецким технологиям в СССР начали производство различных синтетических материалов: нейлона, перлона, искусственного шелка, более качественного, чем натуральный, оппанола и многого другого, чего отечественная промышленность до Второй мировой войны не изготавливала.

Например, раньше в СССР не производили бумажный шпагат, это стало возможным только после введение в действие фабрик, работавших на импортном оборудовании.

Вывозили не только военные

«Экспроприацию» германских заводов и оборудования осуществляли не только и не столько промышленники и военспецы — на них приходится немногим более 200 предприятий, вывезенных в СССР по репарации.

Свыше 60 производственных объектов издательской деятельности забрало себе профильное советское министерство, более 50 предприятий отошло МВД СССР, десятки достались Минздраву , Министерству просвещения. К примеру, Комитет по делам искусств обзавелся уникальной фабрикой грампластинок, располагавшейся в Бабельсберге (пригород Берлина). Общий вес оборудования — свыше 400 тонн.

Академией наук СССР была присмотрена для себя астрономическая обсерватория Университета имени Гумбольта, научные работники вывезли из Германии университетское оборудование вуза города Грейфсвальд, десятки тонн архивных документов, хранившихся в потсдамском рейхсархиве. Работники Госкомитета по физкультуре и спорту занимались демонтажом и переправкой в Союз плавательных бассейнов, а сотрудники Ленинской библиотеки — сбором рукописей и книг.

Когда начали вывозить

На самом деле репарацией СССР начал заниматься еще до окончания Великой Отечественной — первые партии демонтированного германского оборудования поступили в Советский Союз в начале весны 1945 года. В их числе были станки карбидного завода из Бейтена (Верхняя Силезия), отправленные на сталинградский химзавод, оборудование химического завода города Аммендорф, включая его котельную и электростанцию.

Весной 1945 года в СССР поступило оборудование немецкого завода, производившего танковые бронекорпусы. В июне на Сталинградском тракторном заводе начался монтаж машин, вывезенных с двух лесозаводов из Белау и ряда австрийских предприятий. На СТЗ доставлялось оборудование для производства танков, самоходок — всего этого было так много, что потребовалась прокладка дополнительных транспортных коммуникаций. Не получалось даже своевременно и в полном объеме учитывать количество поступающих трофеев.

Что чаще всего подлежало репарации

Для разрушенной войной страны большое значение имели машины, используемые в стройиндустрии, и собственно стройматериалы. Все это в значительных объемах вывозилось из Германии.

Деревообрабатывающие станки и прочее оборудование с германских лесозаводов для восстановления корпусов того же СТЗ, технологические и энергетические механизмы кирпичных заводов, техника, необходимая в производстве цемента, кирпичей, кровельного железа и шифера.

Старались вывезти всю производственную инфраструктуру, чтобы на месте потом можно было собрать предприятие, как конструктор. На немецком оборудовании в СССР после войны ткали ковры, до 80-х годов работала Центральная телефонная станция столицы.

Разбирали и вывозили железнодорожные линии, в Советский Союз отправлялись паровозы и тепловозы, вагоностроительные и паровозовагоноремонтные заводы, Даже КГБ для своей секретной деятельности долгое время использовал германские «прослушки».