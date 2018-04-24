Японские врачи-убийцы: история жутких экспериментов

Сведения о более 3 тысяч членов печально известного "Отряда 731" были рассекречены сотрудниками национального архива Японии. Отряд включал в себя служащих армии императора и занимался тем, что производил и тестировал химическое оружие в период Второй мировой войны.

Практически все эксперименты члены отряда ставили на живых пациентах. Как правило, ими были китайцы, советские или корейцы. Отряд существовал почти десяток лет и за все это время врачи-убийцы истребили более 3 тысяч подопытных. Согласно статистике, у них случалась одна смерть в день.

Как только об "Отряде 731" стало известно сотрудникам японского архива, они решили опубликовать данные об ужасающих экспериментах. По мнению Кацуо Нисиямы, профессора Медицинского университета, рассекречивание этих архивов способно предотвратить подобные события. На протяжении нескольких лет велись серьезные переговоры о том, стоит ли давать огласку этому делу.

В ходе расследования стали известны имена и адреса всех членов Главного управления по водоснабжению и профилактике Квантунской армии — именно под этим названием скрывался "Отряд 731".

В ряды этого отряда входили 50 хирургов, 40 медсестер, 50 инженеров и 1117 военных врачей. История начала получать огласку лишь после выхода в печать книги японского писателя Моримуры Сэйити. Страницы "Кухни дьявола" рассказывали читателям о том, насколько были шокирующими действия отряда.

Возглавлял "Главное управление" Сиро Исии. А сама идея создания бактериологического оружия зародилась в умах ученых Японии в начале 20 века — в период особо быстрого роста государствами. Потенциальное оружие могло быть направлено против возможных врагов государства — США и Великобритании. Но лишь Сиро взялся за создание подобного оружия, отойдя от теории к действиям. В течение 30-х годов он посещал бактериологические лаборатории Старого света, отмечая, как много может принести биологическое оружие для Императорской армии.

"Это не артиллерия, которая может вызвать мгновенную смерть. Снаряды подобного оружия содержат в себе бактерии, поражающие человеческий организм и принося ему мучительную гибель. Не обязательно даже создавать снаряды — достаточно заразить обычные вещи, например, косметику, одежду, воду или просто распылять бактерии с воздуха".

Выступление, которое тщательно подготовил Сиро, произвело впечатление на правительство Японии. И уже в 1932 году был выделен бюджет на то, чтобы создавалась особая лаборатория по производству биологического оружия. Естественно, лидером отряда стал Сиро Исии.

"Работы" отряда начались в 1936 году и прекратились только тогда, когда напала Советская Армия. За 10 лет было исполнено огромное количество ужасных экспериментов, в числе которых было заражение подопытных и их вскрытие "наживо" для отслеживания прогресса заболевания. О наркозе никакой речи не могло быть: ученые полагали, что анестезия могла изменить результат опытов. Кстати, пациентами подопытных не считали — их называли "бревнами".

Anews

Отряд занимался и изучением максимальных возможностей человеческого организма. Нередко подопытным отсекали конечности, пытали ожогами или наоборот замораживали. Исследование не обошло стороной беременных и детей. Активно проводились опыты с вивисекцией, а среди женщин были популярны опыты на неродившемся плоде.

Того, кто смог выстоять против одного заражения, отправляли на другие исследования. Так или иначе, в целостности никто не смог выбраться из этого места. В число болезней, которые исследовал отряд, входила сибирская язва, ботулизм и оспа. Естественно, речь идет о мощных штаммах этих вирусов. Испытания не ограничивались лабораторией. Биологическое оружие использовалось против жителей Китая — брюшным тифом заражались колодцы.

За огромное количество исследований и операций "Отряд 731" получил благодарность от японской армии. По планам отряда было заражение Благовещенска, Хабаровска и Читы. Рассматривалась и атака на США путем бомбардировки из самолетов. Тем не менее премьер-министр Хидэки Тодзио выступил против такого плана, отметив, что война уже проиграна и американцы могут серьезно отомстить.

Когда на Нагасаки упала вторая атомная бомба, безумные испытания были окончены. Командование дало распоряжение "замести следы" деятельности отряда. Персонал был эвакуирован, документации и улики уничтожены, а подопытных убили. Целый комплекс лабораторий пришлось взорвать. Однако с важнейшими документами смогли бежать высшие офицеры, в числе которых и Сиро Исии. В обмен на жизнь и свободу ему пришлось обменять данные об Отряде, отдав их американскому командованию. Советские военные смогли взять в плен лишь большую часть рядовых сотрудников. ​

До сих пор те документы, которые были переданы американцам, остаются засекреченными. Стоит отметить, что Токийским трибуналом не был осужден ни один из членов "Отряда 731", которые попали в плен США. А те сотрудники, которые попали в плен СССР, были осуждены по приговору Хабаровского трибунала: им дали от 2 до 25 лет лишения свободы.