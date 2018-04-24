Кто был сыт в блокадном Ленинграде

В период, когда в городе Ленина переловили всех кошек и извели птиц сытно ели разве что представители элиты и преступники — 125 блокадных граммов для них ничего не значили.

Зажрался ли Жданов

Широко известна история о пирожных, которыми якобы объедался «начальник Ленинграда» Андрей Жданов, глава города, в котором после бомбежки немцами продовольственных Бабаевских складов и последовавшей за этим жесткой продуктовой изоляцией в условиях блокады вторая столица СССР оказалась в кольце. Документально она не подтверждается. Впрочем, никто никогда и не скрывал, что «верхние» люди питались в голодном городе лучше, чем получавшие 125-граммовую пайку.

Возможности для жульничества

Вариантов смошенничать, обмануть, если дело касается продовольствия, было множество, и тому свидетельство многочисленные воспоминания о несправедливом перераспределении материальных (прежде всего продуктовых) благ в блокадном Ленинграде. Воровали продавцы: обвес шел на граммы, но эти граммы в прямом смысле стоили жизни. Плохое освещение, полуобморочное состояние покупателей — все это было на руку бессовестным продавцам. Он могли вырвать из хлебных карточек больше талонов, нежели надо, обвесить, нахамить — обессиленные ленинградцы чаще всего не могли возразить.

Жульничали с питанием для школьников, нападали на людей с целью отобрать карточки… Грабители отбирали хлеб прямо у магазинов у слабых, зазевавшихся. Ленинградец Д. С. Лихачев вспоминает, что в блокадном Ленинграде видел, как завхоз питерского института ел хлеб, обмакивая его в подсолнечное масло.

«Низовое» жульничество в голодном Ленинграде процветало. Но были преступления и помасштабнее.

Сыты на хлебных местах

Прикрепленные к хлебным метам в блокадном Ленинграде не голодали. Никто из более чем 700 работников кондитерской фабрики имени Н. К. Крупской от недоедания с 1942 года не умер, тогда как в соседних «непрофильных» учреждениях люди падали замертво десятками.

В блокадном Ленинграде были сферы деятельности, где сотрудник учреждения (организации) мог рассчитывать на дополнительный паек — этим могли воспользоваться в НКВД, в медучреддениях. Но большинство ленинградцев выкручивались в этих условиях, как могли. Знаменитое фото великолепного советского актера Сергея Филиппова того времени, со 125-грамовой пайкой в руке — красноречивое тому подтверждение.

«Зиг-Заг» бессовестности

В блокадном Ленинграде действовала печально знаменитая банда «Зиг-заг». Зловещую ОПГ, главарь которой Виталий Кошарный был связан с гитлеровцами (оттого и название) составляли, в том числе, и руководители ленинградских предприятий торговли. Кошарный и иже с ним подделывали документы и по ним получали продукты. Менее чем за год — 17 тонн. И это в то время, когда рядовой ленинградец мог рассчитывать в день на 125 граммов эрзац-хлеба.

В конце июня 1942 года 11 членов «зигзаговсской» ОПГ по приговору суда расстреляли. Они просили о снисхождении. Но ни одно ходатайство о помиловании удовлетворено не было.