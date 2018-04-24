7 самых неудачных ограблений в истории

Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но и в тюрьме, как правило, оказывается гораздо реже. Однако все новые и новые охотники отправляются за чужими деньгами. А вот своенравная госпожа Удача не всегда оказывается на их стороне.

Ограбления — одна из любимых тем кинематографа. Там их, как правило, организуют красивые и умные преступники, и чаще всего им удается избежать наказания и перехитрить стражей правопорядка.

К счастью, в жизни таких «злых гениев» гораздо меньше, чем на экране. А некоторые из злоумышленников настолько невезучи или не одарены интеллектом, что значительно упрощают работу правоохранительных органов

Пришли, взяли, ушли

В прошлое воскресенье, 22 апреля, в магазине Apple Store американского города Канзас было неспокойно. Среди белого дня несколько мужчин совершили ограбление. И как они это сделали!

Максимально просто. Не заморачиваясь о таких мелочах, как маскировка и план, парни просто начали хватать продукты «яблочной компании», не обращая внимание на рев сигнализации и снимавших их на мобильные телефоны посетителей. Несмотря на то, что с места преступления им удалось скрыться, их четкие (спасибо современной технике) снимки теперь вовсю гуляют по интернету.

Ограбление века

А вот житель города Колумбия, наоборот, решил подойти к предстоящему ограблению максимально серьезно и ответственно. В лучших традициях «11 друзей Оушена» он разрабатывал верный план и обдумывал его месяцами.

В итоге, когда настал день Х, и он ворвался в местное отделение банка, оказалось, что за время подготовки в здании сменился хозяин, и теперь там расположена клиника для животных. «Поспешишь — людей насмешишь», только наоборот.

Я не грабитель, я только учусь

Иногда так бывает — придешь в свой банк, чтобы сообщить о том, что переехал, и вдруг появляется жгучее желание его ограбить. По крайней мере, у горе-грабителя из Уэльса было именно так.

Он пришел в местное отделение банка Barclays и назвал служащему свое имя и новый адрес. Увидев деньги в кассе, мужчина внезапно потерял голову и решил их заполучить. Он тщательно подготовился: надел солнцезащитные очки, носки поверх ботинок (возможно, преступники всегда так делают — мы просто не знаем) и вооружился лезвием. Однако его устрашающий вид не напугал кассира. Он не только не дал денег, но еще и полицию вызвал.

Смотри, кого грабишь

Неудачно для преступников могут закончиться не только налеты на хорошо охраняемые банки, но и на частные дома, которые бывают не такими «безобидными», как кажется на первый взгляд.

В Венгрии грабитель вломился в один из домов в тот момент, когда там тренировалась хозяйка. Она, по несчастливой для преступника случайности, оказалась участницей олимпийской сборной по фехтованию. В итоге женщина прижала взломщика к стене со шпагой у горла и вызвала полицию. А бедняге, прежде чем отправиться в участок, еще понадобилась медицинская помощь из-за перенесенного шока.

Главное — все сделать по-тихому

Когда удается удачно справиться с каким-то серьезным делом, так и распирает поделиться радостью и похвастаться тем, какой ты молодец. Правда, если это дело было противозаконным, такие новости лучше оставлять при себе.

Но у парней из американского города Хьюстон все же не получилось. Утащив из хранилища банка 82 тысячи долларов, они первым делом не замели следы, а запостили это в Facebook. То ли из-за добропорядочности, то ли из зависти, но кто-то из их фолловеров решил сообщить полиции о том, что их друг из социалки чистит зубы купюрами по сто долларов.

Я вовсе не такой!

Грабители — они не только «работники ножа и топора», но и люди с тонкой душевной организацией. Так, в Баварии один из преступников был просто возмущен теми ошибками, которые допустили полицейские в наводке на него.

Чтобы внести ясность, он отправил в полицейский участок письмо, в котором сообщил, что его рост не 185, а 193 см, а украл он 2,5 тыс. евро. Также преступник написал, где можно найти автомобиль, на котором он скрылся с места преступления. Стражи закона свои промахи после этого сразу признали и быстро поймали ратующего за четкость.

Бумеранг правосудия

Жил да был в США грабитель, неравнодушный к драгоценностям. У него было милое хобби — разбивать кирпичом окно ювелирного магазина, утаскивать столько, сколько успеет прихватить, а потом убегать до приезда полиции.

И ему везло очень долго, пока в дело не вмешались современные материалы. А точнее — оргстекло одного из магазинов, которое отрекошетило брошенный кирпич прямо в лоб преступнику. Вот и как после этого не поверить в Возмездие?