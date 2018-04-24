Из чего на Руси гнали самогон

Самогон известен на Руси с XV века. Этот спиртной напиток всегда гнали из тех продуктов, которые можно было найти под рукой. Его вкус, цвет и качество, конечно, зависели от того, что входило в состав браги и чем потом очищался дистиллят. Порой россияне изготавливали такую самогонку, которая по всем параметрам превосходила даже коллекционные виски.

Древний рецепт

Изобретателем самогона на Руси называют монаха Исидора, который первым начал гнать «хлебное вино» в Чудовом монастыре. Возможно, это только легенда, ведь Исидор — реальное историческое лицо, бывший митрополит Русской православной церкви , отправленный в монастырское заключение царём Василием Тёмным. Исидор был образованным греком и вполне мог собрать аппарат для дистилляции.

Упоминание же о «хлебном вине» говорит нам, что для браги монах брал рожь или пшеницу. А, может, и то и другое. Пророщенные зёрна ячменя, овса, проса, ржи, пшеницы высушивались, а потом в них добавлялась вода для получения «солодового молока».

Именно из такой, уже побродившей солодовой массы до сих пор изготавливают самые лучшие по качеству самогонные напитки. Это один из древних и верных рецептов, только возгонять надо медленно и с повторными перегонками.

Скорее всего, полученный таким образом самогон Исидор продавал в качестве лекарства или использовал, что называется, в виде «жидких» денег. Известно, что из своего заключения в кремлевской келье он сбежал и сумел добраться до Рима. Но, видимо, самогонный аппарат оставил в Москве и передал братии свой рецепт «хлебного вина», так как его продолжали гнать в Чудовом монастыре. Впоследствии эта традиция прижилась и в других монастырях, уже с дозволения Иоанна Грозного. Причём всегда самогон изготавливался на основе именно хлебных зёрен.

Благородный напиток

Производством «боярского, доброго, хлебного или двойного вина», то есть разного по крепости и качеству самогона, на Руси занимались исключительно с официального разрешения царских чиновников, которым потом отдавалась заранее оговоренная часть выручки. Продавали эти напитки только в казённых кабаках. Благородные княжеские дома тоже гнали самогон, но делали это только для внутреннего потребления, подходя к этому вопросу очень щепетильно. Качество такого алкоголя было весьма высоким.

Спиртные напитки от Юсуповых, Трубецких, Львовых, Пушкиных и других известных и состоятельных фамилий создавались с использованием аниса, сахара, кукурузы, картофеля, мёда, орехов, лесных и садовых ягод, винограда из крымских приусадебных виноградников, французского шоколада и даже трюфелей. Полученную жидкость очищали молоком, березовым углём, яичными и другими смесями.

Для цвета и аромата в самогон добавляли различные растения — тархун, фенхель, соцветия липы, акации, можжевеловые шишки. И каждый благородный дом строго хранил рецепты своих личных напитков.

«Крестьянская радость»

Первая мировая война навсегда изменила уклад жизни россиян, народ голодал. Производство спирта к тому моменту приобрело промышленные масштабы, но все запасы уходили на фронт и на экспорт. Именно тогда самогоноварение стало спасением для крестьянства, оказавшегося на грани вымирания. В избах, а порой и прямо в огороде они всем семейством гнали самогонку из того, что оставалось от их нехитрой еды — из картофельных очисток, увядшей и подгнивающей свеклы, кукурузных листьев, испитого чая, старых пчелиных сот, скисших ягод.

Иногда в ход шла конопля, хмельные шишки, полевые цветы, некоторые ядовитые грибы. Делалось это все по-быстрому, не очищалось и не ароматизировалось.

Самогонку продавали, обменивали на сахар и консервы у солдат, бежавших с фронта и, конечно, использовали для личных нужд. С той поры за самогоноварением закрепилась исключительно «нищенская» репутация. И во время Великой Отечественной войны и в переломные 1990-е годы самогоноварение спасло от голода множество семей, не имевших средств к существованию.

Сегодня считается, что самогоноварение — вне закона. Однако под статью гражданской или уголовной ответственности попадает только реализация самогонки.

Изготовление алкогольного напитка для личного потребления — вполне легальное занятие. Но для себя лучше изобрести собственный рецепт, включающий дорогие и экзотические продукты, чтобы получить уникальный и качественный напиток.