Преступность в Москве во время войны

К привычным для правоохранительных органов проявлениям противозаконных действий граждан во время Великой Отечественной добавились принципиально новые — дезертирство, мародерство, распространение провокационных слухов и многие другие. Советской милиции и НКВД пришлось основательно потрудиться, чтобы навести порядок в плане соблюдения законности.

Распоясавшаяся нечисть

Отчасти (в общих чертах) представление о том, как велась работа милиции с бандитизмом можно поучить после просмотра соответствующих серий фильма «Рожденная революцией» — про зарождение и укрепление советской милиции. Судя по историческим документам, если отбросить идеологическую подоплеку советского кинематографа, все так и было — зачастую мародеров, откровенных бандитов при их поимке по законам военного времени сразу же расстреливали, на месте совершения престкплений.

А таковых в войну было вдосталь — в 1942 году, судя по документам МВД СССР, Среднюю Азию захлестнула волна бандитизма. Пришлось туда командировать спецбригаду из главка МВД для выявления и нейтрализации банд из Ташкента, Фрунзе, Алма-Аты, Джамбула и других городов. Проблему решали радикально — главарей и ключевых лиц организованных бандгрупп расстреливали незамедлительно.

Как зачищали Москву

В 1943 году советский угрозызк возглавил Александр Михайлович Овчинников — один из легендарных милиционеров Советского Союза. Вступив в должность, А. М. Овчинников, собрал вокруг себя лучших оперативников и сыщиков страны.

В Москве в войну действительно, как поет группа «Любэ», «распоясалась разная тварь» — грабежи, убийства, «чистка» магазинов и складов железнодорожных ОРСов… Марьина Роща с Тишинским рынком — самые злачные места.

Осенью 1944 года Тишинский рынок зачистили так, что после грандиозного милицейского «шмона» надолго залегли на дно даже воры в законе. До победного мая 1945 года с массовым бандитизмом в Москве было покончено, писал известный бытописатель истории преступного митра Эдуард Хруцкий. Отъявленных стреляли тут же, на месте, остальных потом, после судебных процессов, ссылали на Колыму или в «солнечный Магадан».

Подделывали карточки, покушались на госсобственность

Одним из самых распространенных противоправных деяний в отношении граждан в Великую Отечественную войну были преступные посягательства на владельцев продовольственных карточек. Их убивали, грабили, отбирали карточки под угрозой убийства или совершения насилия. Карточки подделывали. В этой связи известна история московского гравера Герасима Окунева, высокопрофессионально поделывавшего хлебные карточки (его потом, после расследования уголовного дела и вынесения приговора, расстреляли).

За время войны уровень преступности в СССР, по данным МВД, неуклонно рос (приблизительно на треть ежегодно, до 1944 года). И особенно много было именно тяжких преступлений. Криминогенная обстановка в СССР в целом осложнялась тем, что борьбу с бандитизмом и остальной преступностью с 1943 года вели главным образом новички (более опытные сотрудники милиции в эти годы воевал).

Милиционерам и чекистам приходилось бороться с дезертирами, уклонистами от службы в армии. В 1942 году произошел всплеск бандитизма в Саратове. В результате оперативных мероприятий, связанных с нейтрализацией тамошних банд, только советских денег у бандитов было изъято в общей сложности 2 миллиона рублей.

… Милиционеры и чекисты в Великую Отечественную на всей территории СССР ликвидировали банды, действовавшие практически во всех регионах Советского Союза, выявляли дезертиров и других преступных элементов. Зачастую преступления совершали представители торговли, ответственные за материально-продовольственное обеспечение городов и сел во время войны. Одним из самых крупных коррупционных дел в Великую Отечественную войну в этой связи является история знаменитой ленинградской банды «Зиг-Заг», в которую входили несколько директоров продовольственных магазинов Ленинграда. По этому делу расстреляли 12 человек.