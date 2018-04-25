Как в 1993 году Урал пытался стать республикой

Башкирией. Свердловская область — один из наиболее населённых и промышленно развитых регионов России . Это же можно сказать и про соседние области Урала: Пермскую, Челябинскую, Оренбургскую. По доле в ВНП страны каждая из них сравнима с соседними республиками Татарстаном

«Берите себе суверенитета столько, сколько сможете проглотить!»

В августе 1990 года, после своего избрания Председателем Верховного Совета РСФСР, Борис Ельцин совершил поездку в Казань Уфу , во время которой бросил клич руководителям республик: «Берите себе суверенитета столько, сколько сможете проглотить!». Ельцин в то время сильно нуждался в поддержке со стороны региональных элит, особенно в автономных республиках РСФСР, для своего противостояния с союзным центром.

Во многих регионах России посчитали, что такой призыв адресован не только национальным республикам, но также краям, областям и т.д. Свердловская область, поддерживая своего земляка Ельцина, в своём «демократическом радикализме» шла впереди Москвы и (тогда ещё) Ленинграда

Во время референдума 17 марта 1991 года о сохранении СССР она стала единственным регионом РСФСР, где за единство Союза проголосовало меньше половины участвовавших избирателей. Фактическим лидером неформального и многоликого движения в поддержку Ельцина на его родине стал Эдуард Россель , избранный в июле 1990 на пост председателя областного Совета народных депутатов. Во время августовского путча ГКЧП Россель безоговорочно поддержал Ельцина.

6 сентября 1991 года Свердловский областной Совет, опережая указания из Москвы, учредил должность главы администрации области и назначил на неё Росселя. 16 октября Ельцин утвердил это назначение.

Федеративный договор

1992-1993 гг. характеризовались острой политической борьбой вокруг курса социально-экономического реформирования России и вокруг проекта новой федеральной Конституции. В 1992 году руководство РФ предложило субъектам федерации подписать Федеративный договор. Документов с таким названием было два: один предназначался для республик в составе РФ, другой — для прочих субъектов федерации.

Республики получали больше прав, чем края, области и т.п., особенно в части формирования своего бюджета и ведения внешнеэкономической деятельности. Федеративный договор был подписан всеми субъектами РФ, кроме Татарстана (последний добился для себя заключения отдельного Федеративного договора в 1994 году).

Проект новой Конституции, разрабатывавшийся комиссией Съезда народных депутатов, был во многом основан на положениях Федеративного договора и также предусматривал за республиками больше прав, чем за остальными субъектами. Однако ни действующая на тот момент конституция, ни Федеративный договор не запрещали субъектам РФ повышать свой статус до уровня республики.

В промышленно развитых регионах РФ, таких, как регионы Урала, росло недовольство своим приниженным положением по сравнению с республиками. Это особенно чувствовалось на фоне рыночных реформ, во время которых сильно пострадали работники ВПК, к которому относилось большинство предприятий Урала.

«Уральский франк»

К этому периоду относится попытка смягчить негативное воздействие рыночных реформ введением регионального платёжного средства — «уральского франка». Идея принадлежала товариществу «Уральский рынок», возглавлявшемуся Антоном Баковым. Печать была заказана за 20 тыс. долларов на Пермской фабрике Гознака и выполнена с соблюдением технологий защиты от подделок. Первоначально российское правительство не выражало никакого недовольства таким «финансовым сепаратизмом». Напротив, глава правительства Егор Гайдар поддержал идею. Со стороны Минфина и Госбанка не было возражений. Партия «уральских франков» на сумму 56 млн была отпечатана и доставлена в Екатеринбург , однако в обращение так и не введена.

Тем временем 25 апреля 1993 года, одновременно с всероссийским референдумом о доверии Ельцину и Съезду народных депутатов, в Свердловской области состоялся региональный референдум по вопросу об её преобразовании в республику в составе РФ. 83,4% проголосовавших (при явке 67%) положительно ответили на него. Опираясь на волю населения, облсовет 1 июля 1993 года вынес решение о преобразовании Свердловской области в Уральскую республику. Екатеринбург стал центром мощного регионального политического проекта.

14 сентября главы Пермской, Челябинской, Оренбургской и Курганской областей подписали меморандум о готовности присоединиться к строительству Уральской республики. Разгон Ельциным Съезда народных депутатов не повлиял на намерения Росселя и его сторонников, поддержавших все действия Президента.

27 октября 1993 года Свердловский облсовет принял конституцию Уральской республики, вступившую в силу через четыре дня. Она провозглашала, что Уральская республика — субъект РФ, наделённый всеми правами, которые имеют республики в составе РФ согласно конституции РФ. Ельцин поначалу не видел в этом ничего плохого. Он ободрил Росселя, участвовавшего 2 ноября в расширенном заседании Правительства России.

По словам Ельцина, стремление областей поднять свой статус до республик — закономерный процесс. Однако уже 9 ноября вышел указ Ельцина о снятии Росселя с поста губернатора и о признании недействительным провозглашения Уральской республики.

Утверждают, что на решение Ельцина больше всего повлияли убеждения в том, что «Уральская республика это сепаратизм», со стороны главы администрации Президента Сергея Филатова . В решении Ельцина была, впрочем, своя логика: не всё, что используется как средство для завоевания власти, годится потом для её удержания и укрепления. Разогнав Съезд и став единоличным правителем России.

Президент РФ стал меньше нуждаться в поддержке региональных элит. Сам Россель впоследствии говорил, что у него никогда не было намерения вывести Урал из состава России, да это и невозможно: «Я собирался создать республику с губернатором и без национального принципа. А когда политическая ситуация созреет, намеревался отказаться от статуса республики, подчеркнув равенство региона с другими».