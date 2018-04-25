На каких языках говорили киевские князья

Наиболее древним литературным памятником Руси, дошедшим до наших дней, является «Остромирово Евангелие». Более ранние книги и какие-то другие документы просто сгорели во множестве пожаров. Русские города строились, в основном, из дерева, поэтому горели очень часто.

На каком языке говорили первые князья киевские

Источник, с которого было списано «Остромирова Евангелие», не известен. До нас дошла аккуратно переписанная и красочно украшенная копия, выполненная в 1056-1057 гг. неким дьяком Григорием. Язык, на котором оно написано, — старославянский. Последний являлся неким симбиозом нескольких языков народов южнославянской группы (болгар, македонцев, словенцев и пр.).

При этом ученые утверждают, что на старославянском в быту жители Киевской Руси не общались. Он был «благородным» литературным языком. Поскольку литература в те времена была уделом книжников в рясах, то и старославянский язык часто называют церковнославянским. Старославянский нельзя назвать ни русским, ни украинским. Он имеет много признаков (лексем, грамматических форм, частиц, приставок, окончаний и даже букв) их обоих, а также болгарского и некоторых других языков южных славян.

В повседневной жизни киевляне и жители других городов говорили на просторечном варианте видоизмененного со временем древнейшего праславянского языка. Он был общим «прародителем» языков народов современной Белоруссии, России и Украины. Иногда целые фразы этого языка заимствовались переписчиками и помещались в книги. Таким образом литературный и просторечный варианты постоянно смешивались.

Поскольку князья киевские были людьми образованными (умели читать и писать, а в те времена это было уже немало), они наверняка знали оба варианта языка. Княжеские указы тоже составлялись «высоким слогом», что подразумевает использование литературного старославянского.

Какие еще языки знали правители Киева

К вопросу, какими еще языками владели киевские князья, имеет отношение вопрос собственно происхождения этих людей. Олег («Вещий») стал киевским князем в 882 году после того, как убил правивших тогда в городе Дира и Аскольда. Именно Олег объявил Киев столицей («матерью городов русских»), в известной степени основав тем самым государство Киевскую Русь.

Точное происхождение Олега не известно. Есть версия, что он мог происходить из варяг, которые были обрусевшими потомками скандинавских племен (викингов). Есть даже гипотеза, что Олег — это герой норвежско-исландских саг, известный под именем Одд Орвар. Так что первый киевский князь вполне мог владеть не только южнославянскими диалектами, но и некоторыми скандинавскими.

Единственная женщина на киевском престоле, Ольга, была очень образованной для своего времени дамой. На это указывает тот факт, что она первой приняла христианство на Руси. Русичи в ее времена были язычниками. В государстве просто не было никаких церковных книг и, уж тем более, на литературном славянском языке (все это появится гораздо позднее).

Чтобы стать христианкой, Ольге нужно было либо читать Евангелие, либо хотя бы иметь возможность общаться с православными священниками-византийцами.

Ольга в 957-ом ездила в Византию и наносила визиты императору Константину Багрянородному. С VII века до конца существования этого государства официальным его языком был греческий.

Через 2 года она отказалась от язычества и крестилась. Для такого серьезного решения киевской правительнице нужно было хорошо ознакомиться с самим христианским учением, читать священные книги и общаться со священниками, которые наставляли бы ее на этом пути. Такие действия предполагают знание греческого или латыни, на которых было написано подавляющее большинство священных книг того времени. Ольга вполне могла владеть хотя бы одним из этих языков.

Правившие после нее князья (Святослав, Ярополк) не уделяли так много внимания вопросам веры и образования, поскольку были язычниками и воинами. Их больше волновали военные походы, завоевания, укрепление границ государства. Все коренным образом изменилось при княжестве Владимира Святославича в X веке. Он не только крестил языческую Русь, но и поспособствовал тем самым развитию литературного старославянского языка. Последний был нужен для перевода церковных книг на славянский. Население Руси не понимало ни греческого, ни латыни.

Из «Повести временных лет» известно, что Владимир был женат на византийской царевне Анне. Она была гречанкой из города Корсунь (Херсонес) и говорила на греческом. Вполне вероятно, что и ее супруг понимал этот язык и мог читать на нем Священное Писание. Как и основная масса его потомков, вероятно, князь был знаком и с языками некоторых соседних русичам племен (или хотя бы понимал их). Это требовалось для заключения торговых договоров и других дипломатических союзов.