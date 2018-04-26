Самые страшные смерти, которые подготовила природа

Уже несколько поколений людей выросло с мыслью о том, что природу следует защищать. Мы вырубаем девственные леса, уничтожаем целые виды животных или на потеху и для пропитания — ну, куда это годится! Организации вроде Greenpeace готовы пойти на что угодно, только чтобы оставить братьям нашим меньшим еще немного времени на этой планете. Самое смешное, что все это так лишь отчасти. Планета жила без нас и будет жить без нас, перемалывая все, что на ней есть. А для населяющих ее видов у нее всегда есть свои средства.

Нападение казуара

Представьте, вы вдруг встречаете неторопливо выходящую из зарослей птицу, больше похожую на современную реплику динозавра. Она смотрит на вас не отрываясь и — черт, может быть, ее стоит покормить? Будто расслышав эти мысли, птица склоняет голову на бок и вы думаете, что просто обязаны подкинуть этому красавцу чего-нибудь вкусненького. Но, вместо того, чтобы смирно стоять и ждать подачек, казуар (знакомьтесь, будущий мертвец — казуар, казуар — это ваша жертва) кидается к вам со скоростью локомотива. Локомотива с когтями. Пара ударов гарантированно перешибет несколько главных артерий и вот, вы уже смирно умираете в луже собственной крови, под внимательным взглядом этого велоцираптора в перьях.

Встреча с медведем

На самом деле, медведи довольно редко нападают на людей — но такое бывает. Убежать от разъяренного и голодного зверя не получится: сил и проворства у него явно больше (нечего было проводить столько времени перед телевизором). Медведь подминает вас под себя, нещадно сдирая кожу огромными, кривыми и тупыми когтями. Вам повезет, если тварь догадается сразу перекусить горло — сравнительно легкая смерть. В противном случае, животное вполне может начать закусывать вами, не обращая внимания на крики. А кричать вы будете долго!

Плавание с осьминогом

Вы решаете дотронуться до этого милого, синеватого осьминога, повстречавшегося на глубине. Одно прикосновение — и тут вы замечаете маленькую капельку крови на руке. Поздравляем: синекольчатый осьминог, чей яд в 1000 раз опаснее цианида, только что поставил вам свою метку. В течение следующих нескольких минут, ваш рот пересыхает. Лицо и язык немеют. Врачи скорой не могут понять, что происходит. Вы теряете управление над телом, но все еще остаетесь в сознании. Нейротоксин вызывает полный паралич, но, пока мышцы горла не скует смертельная судорога, у вас будет еще минут 15. Подумайте о вечном. Больше уже не о чем.

Прогулка с улиткой

Пляж усеян ракушками, и вы решаете подобрать самую красивую — ее дымчато-ржавый конус выглядит просто классно. Положите конус в карман и почти сразу начинайте молиться. Вам повезло подобрать морской конус — самую ядовитую улитку на планете. Место укуса выглядит как жало пчелы, ничего страшного. Вот только нога болит все сильнее и, что это, кровь? Начинает болеть голова. Рвота не дает дышать. Яд блокирует центральную нервную систему, что приводит к параличу. Но есть и приятные новости: до смерти у вас еще почти сутки. Сутки, в течение которых сознание будет заперто в парализованном теле. Сутки страха и боли. Вечность одиночества.

Полет с пчелой

Смерть начинается с тихого гула. Укус, еще один. Вы поднимаете голову — черт возьми, улей! Привлеченные феромонами первых укусов, пчелы кидаются в атаку. Смертельная доза яда для взрослого человека — всего 500 укусов. В одном улье проживает до нескольких миллионов пчел. Больница. Врачи делают все возможное и — о чудо! — ставят вас на ноги. Конец приключению? Вряд ли. За неделю остатки яда растворят клетки крови, наполнив организм токсинами, которые обычно выводятся почками. Но не в этот раз. Почки просто не справляются с такой нагрузкой и вы умрете от почечной недостаточности даже не сообразив, какого черта вообще происходит.