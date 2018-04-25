«Голгофа»: как Андропов хотел ликвидировать СССР

История мистификации

Сначала — немного об авторе. Михаил Любимов, сын начальника СМЕРша Прикарпатского военного округа (возглавлявшего борьбу с бандеровцами), долго служил советским резидентом в Лондоне, затем в Копенгагене. В 1970-е вернулся работать в СССР, в 1980-е годы вышел на военную пенсию и занялся творческой деятельностью, активно сотрудничая с известным автором шпионских детективов Юлианом Семёновым . Сын Михаила Любимова — Алексей — получил широкую известность в годы Перестройки как основатель и ведущий острой публицистической телепередачи «Взгляд»

В публикации в газете «Совершенно секретно» М. П. Любимов поведал о том, что в 1983 году Андропов подписал секретный план «Голгофа». Он предусматривал ликвидацию социализма и СССР и последующее восстановление советской системы на новой основе. План включал четыре этапа:

1. Систематический развал СССР.

2. Государственный переворот и внедрение стихийного рынка в экономике.

3. Усиление хаоса в стране с целью вызвать массовое общественное недовольство и ностальгию по СССР.

4. Народная революция, приводящая к восстановлению социалистической системы.

Побудительным мотивом к выдвижению такого плана для Андропова, по утверждению Любимова, служило осознание того факта, что существующая социалистическая система превратилась в полную противоположность своим декларируемым целям и ценностям. КПСС себя дискредитировала, и необходимо заново приступить к строительству социализма. А для этого нужно показать народу такую отталкивающую капиталистическую альтернативу, чтобы он сам массово захотел реставрации советского строя.

Шутка, которую приняли всерьёз

Эта публикация наделала шуму. Она воспринималась как откровение знатока закулисной политики. В Государственной Думе даже направили депутатский запрос в адрес ФСКР (так тогда называлась нынешняя ФСБ ) по поводу сведений, изложенных в статье Любимова.

В следующем, третьем номере «Совершенно секретно» за тот же год было опубликовано признание Любимова, что он-де «пошутил». Его статья была чистой воды литературным вымыслом, как и шпионские детективы.

Однако это признание прошло мало замеченным, в отличие от первой публикации. А даже если его и замечали, то многие говорили о том, что всё, написанное в статье, подтверждается реальными событиями. Мол, дыма без огня не бывает, и даже история про Штирлица основывается на реальных фактах. Версия Любимова продолжала обыгрываться даже в телевизионных передачах. [С-BLOCK]

Её подхватили даже профессиональные историки. Известнейший исследователь Древней Руси, на тот момент — декан исторического факультета СПбГу, профессор И. Я. Фроянов в 1999 году выпустил книгу «Погружение в бездну» о последних голах существования СССР, где на полном серьёзе рассматривал концепцию плана «Голгофа». Он находил ей главные подтверждения в том, что и Горбачёв, и такие деятели Перестройки, как Шеварднадзе и Алиев, и даже Ельцин, были выдвинуты «наверх» именно Андроповым ещё в бытность того председателем КГБ СССР. Свидетельства этому он находил, например, в признаниях бывшего начальника Главного управления разведки ГДР Маркуса Вольфа. Распад СССР, в объёмном изложении Фроянова, представал реализацией масштабного заговора «агентов влияния» и «врагов социализма» на самом верху советского руководства.

К слову, Маркус Вольф, после объединения Германии, был судим, отбывал заключение. В тюрьме и после досрочного освобождения занимался литературной деятельностью (в частности, написал книгу «Секреты русской кухни»), охотно давал интервью и т.д. Не исключено, что он целенаправленно вводил в заблуждение своих читателей, желая отомстить Горбачёву за непротивление уничтожению ГДР и выставляя того исполнителем какого-то антисоветского заговора.

Необходимо также отметить, что у Фроянова и его последователей исчез такой элемент первоначальной версии Любимова, как «четвёртый этап плана „Голгофа“». То есть, что он был принят Андроповым с целью последующей реставрации социализма на новой, народной основе. Выходило, что этот последний этап был прикрытием, а на самом деле Андропов и Горбачёв руководились совсем иными целями.

Могло ли такое быть на самом деле?

Нетрудно заметить в истории плана «Голгофа» такую же мистификацию, как в «Протоколах сионских мудрецов» и «Плане Даллеса». Правда, тут даже сам автор сознался в мистификации.

Но справедливо и то, что дыма без огня не бывает. О чём говорит успех подобных конспирологических версий, и каков вообще их «теоретический фундамент»?

Если принять допущение, что Советский Союз и социалистическая система могли быть развалены в результате заговора кучки людей, пробравшихся к управлению государством, это означает следующее:

1. Партийная элита СССР в своей жизни и деятельности руководствовалась совершенно иными идеями, ценностями и принципами, чем те, которые она усиленно внедряла в общественное сознание и навязывала всему населению страны.

2. Советский Союз был государством с очень слабо развитой системой обратной связи между властью и народом. Народ не мог повлиять на политику власти, которая вершилась скрытно от него, за кулисами. Не существовало таких демократических институтов, которые бы могли встать на защиту попираемых принципов социализма, если бы даже народ их активно поддерживал.

Но ведь, собственно говоря, так и было. В СССР не было демократии, а поведение большей части партийной элиты в период демонтажа социализма свидетельствует о том, что ей были безразличны социалистические идеи.

Так что, в «шутке» Любимова, как он её назвал, могла содержаться лишь доля шутки.