Тест: что вы знаете о Солнце

Солнце — источник жизни, без которого все живое на нашей планете неизбежно погибло бы. Мы привыкли считать его горящим огненным шаром, но таковым солнце не является. Во-первых, оно не желтое, а белое (не удивили, да?), а во-вторых, имеет внутреннюю структуру, так называемые слои.

Кроме того, Солнце — не самая большая звезда из известных. Хотя оно больше Земли в 109 раз, есть звезды, в несколько раз превосходящее наше светило. Да и погорячее его есть "штучки": например, молния в 5 раз горячее, чем поверхность Солнца.

Все это вы знаете? Отлично! Давайте проверим, что еще вам известно (или не известно) о нашем светиле.