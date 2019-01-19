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Тест: что вы знаете о Солнце 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Солнце — источник жизни, без которого все живое на нашей планете неизбежно погибло бы. Мы привыкли считать его горящим огненным шаром, но таковым солнце не является. Во-первых, оно не желтое, а белое (не удивили, да?), а во-вторых, имеет внутреннюю структуру, так называемые слои.
Кроме того, Солнце — не самая большая звезда из известных. Хотя оно больше Земли в 109 раз, есть звезды, в несколько раз превосходящее наше светило. Да и погорячее его есть "штучки": например, молния в 5 раз горячее, чем поверхность Солнца.
Все это вы знаете? Отлично! Давайте проверим, что еще вам известно (или не известно) о нашем светиле.
Истории , Тесты
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