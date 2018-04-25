Самые большие обманы в истории

Сторонники теории заговоров считают, что людей постоянно обманывают. Обычно такое утверждение кажется нелепым, но в некоторых случаях оказывается, что так называемые тайны и загадки — всего лишь красивая ложь. Вспомните, вы тоже верили в это?

1. Открытие Америки. В школьные годы нам постоянно твердили, что Америку открыл Христофор Колумб и случилось это в 1492 году. На самом деле задолго до Колумба кочевые племена пришли на континент по Берингову перешейку. Есть версия, что в Америке побывали и викинги в 11 веке.

2. Ухо Ван Гога. Всем известна история, как художник отрезал ухо и отправил девушке, в которую был влюблён. В реальности ухо, вероятнее всего, пострадало в драке, в которую ввязался художник вместе с приятелем после некоторой дозы спиртного.

3. Нос Сфинкса. Широко распространена версия, что Сфинкс пострадал от пушек Наполеона, когда тот вторгся в Египет. Однако есть свидетельства, что нос разрушил религиозный фанатик в 15 веке. Он увидел, что люди поклоняются Сфинксу, как божеству, что в мусульманской стране запрещено.

4. Рога у шлемов викингов. В книгах и фильмах мы постоянно наблюдаем бородатых воинов в рогатых шлемах, которых представляют, как суровых викингов. Миф о рогатых головных уборах появился в 19 веке, его придумали скандинавские художники.

5. Стоунхендж. Говорят, что плитам Стоунхенджа более 5 000 лет, но исследователи уверяют, что все камни, которые видят туристы, были перемещены, а в 1898 году Стоунхендж реставрировали. Так что сомнительно, что камни действительно так стары.