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Еврейские правила: как зарабатывают большие деньги
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Еврейские правила: как зарабатывают большие деньги 

Trendymen 36 минут назад
Фото: Trendymen
Народ Израиля известен талантом зарабатывать деньги. Некоторым кажется, что все происходит благодаря некой магии, но на самом деле вся хитрость заключается вовсе не только в ней. Например, Тора почти напрямую указывает, какие качества нужно культивировать в себе, чтобы добиться успеха в любом начинании. И знаете что — эти советы имеет смысл знать и уметь использовать на практике. И тогда, возможно, придет и успех.

Пунктуальность

Опоздания для реально делового человека неприемлемы. Договорился — значит надо быть. Партнеры и новые знакомые могут начать смотреть косо уже после первой задержки: учитесь быть пунктуальными.

Бесплатный сыр

Почему-то считается, что евреи падки на бесплатные вещи. На самом же деле, мало кто так знает цену любым предметам, как представители этой нации. Никогда умелый бизнесмен не «поведется» на бесплатную приманку: умный человек просто понимает, что платить нужно всегда и за все. Не обязательно деньгами.

Платите работникам вовремя

По Торе, плата наемным служащим — святая обязанность каждого работодателя. Постоянные задержки под любыми оправданиями ведут только к одному: человек теряет доверие и начинает работать хуже, что как говорится себе дороже. Так зачем создавать проблемы на ровном месте?

Время — деньги

Сейчас все больше людей понимают ценность времени, но евреи знали это всегда. Не теряйте ни минуты своей жизни и усердие окупится сторицей.

Пока горит свеча

Однажды раввин Исраэль Салантер ночевал у сапожника. Поднявшись ночью, ребе заметил хозяина, согнувшегося над работой при неверном свете свечи. Исраэль спросил у сапожника, почему тот не идет отдыхать, ведь свеча почти догорела. «Пока есть свет, нужно трудиться», — ответил сапожник.

Следи за языком

Говорить все, что думаешь, глупо. Следует тренироваться для создания прослойки между языком и воздухом — ее еще называют мозгами. Чувство такта и ощущение рамок для человека дела так же важны, как и кредитные обязательства в банке.
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