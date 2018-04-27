История мужчин, которые носили трусы поверх штанов

Человечество всегда волновало, кто виноват во всех его бедах, есть ли жизнь на других планетах и почему Супермен, Росомаха, Бэтмен и их друзья носят трусы поверх штанов. Действительно, зачем наряжать символ американской цивилизации в красные недостринги? Тем более в брутальных, гангстерских 30-х годах! И сегодня мы можем ответить на этот вопрос. Даже 80 лет назад модный наряд Супермена был на самом деле суперстаромодным. Когда-то мужики одевались абсолютно дико, и можно проследить взаимосвязь между нарядом Шекспира и Кларка Кента.

1558-1603

Странные времена королевы Елизаветы (той самой, к которой сватался Иван Грозный ): пираты получали рыцарские звания, католики жгли на кострах ведьм, мужчины с изящными бородками спорили о предстоящей войне с Испанией, господа побольше размахивали палашами и секирами на поле брани, Шекспир ставил свои пьесы, ставшие всемирной классикой. И всех их объединяет одно — мода. Тогда, как известно, мужчины без стеснения носили обтягивающие штанины-чулки и отдельно гульфик. Но чтобы выглядело все это по-человечески, надевали богато вышитые бархатные шорты, больше напоминающие глобус. Их называли «верхними чулками», или по-французски «о-де-шосс». Шили их обязательно из тканей ярких цветов, украшали вышивкой, бордюром, драгоценными камнями и кружевами. Но такой пышности мужчинам было мало, и они набивали штаны паклей, мякиной, сеном, пером и конским волосом, как подушку, а сверху надевали вторые штаны с разрезами, через которые виднелась дорогая ткань нижних штанов. Набивали не для того, чтобы компенсировать недостаток размера в другом месте или привлечь партнера. Просто в ту пору считалось, что чем пышнее, тем красивее, и жесткое седло тут совсем не при чем. Дошло до того, что в английском парламенте даже пришлось расширять места для сидения, поскольку увеличившиеся попы не влазили в них. Красивые мужчины, носящие поверх чулков красочные шорты, размером с попу Ники Минаж — это ли не эталон мужественности?

1660-е

Перенесемся во Францию Людовика XIV. Католики ненавидят гугенотов так сильно, что кушать не могут; король утверждает, что государство — это он, а в искусстве и науках, в промышленности и торговле французы достигли небывалых высот. Французская армия была не посмешищем, а мощной военной силой, которую многие боялись. Да и сам король был одним из влиятельнейших людей во всем мире — не то, что сейчас. И бабы у него были посимпатичнее. Так что никто не думал смеяться над Людовиком. Хотя выглядел он как смесь Гульмэна и Филиппа Киркорова . Те самые мужчины, которые вершили судьбы мира, носили изящные парики, тонкие, как у маньяков-клофелинщиков, бородки, сменили объемные шорты на юбки. Это были все те же объемные брюки, как правило, украшенные петлями из лент на талии и вокруг колена. Они были настолько свободными и широкими, что стали известны как юбка-штаны. И не будем забывать, что чулки никуда не делись. Создавалось впечатление, что люди носят пустые мешки, поскольку они не собирались вокруг колена. Вот о чем нужно помнить пенсионерам, которые считают, что современная молодежь одевается как черти.

1837-1901

С тех пор, как камзол удлинился, штаны стали приобретать привычную нам форму. Народу осточертело натягивать отдельно каждую штанину и гульфик. Зачем украшать штаны, если их не видно? Все джентльмены ходили в брюках, даже армия отошла от традиционных, белых, обтягивающих ляжки лосин. Брюки галифе начали входить в моду только в конце века, и в этот период ничего объемного, пышного и вычурного на мужском теле не было.

Единственное место, где еще носили чулки, было в викторианской Англии — стране, которая владела столькими колониями, что над ней, как было принято говорить, никогда не заходило солнце. Но проплывая над лондонскими цирками, солнце с досадой прикрывало лицо руками. С тех пор, видимо, Англия и стала такой пасмурной. Все оттого, что там, в пользовавшихся бешеной популярностью цирках, главными звездами были силачи и акробаты, надевавшие поверх лосин и колгот трусы. Вот здесь и зародилось зло. И надо сказать, что эта «цирковая» мода сохранялась еще очень и очень долго и распространилась на весь мир. Можно заметить, что многие английские и американские атлеты уже в 30-е годы прошлого века носили труселя как предмет верхней одежды. Трико носили, чтобы подчеркнуть атлетическое телосложение. Трусишки — чтобы не болталась промежность. Вот, оказывается, где собака зарыта: трусы — символ силы!

1890-1930

Вообще, бриджи были известны гораздо раньше. Аристократы еще в 1700-х годах сообразили, что короткие, в меру обтягивающие штаны ниже колен гораздо удобнее всех шоссов, платьев и других извращений. Правда, с бриджами носили чулки, но белая икроножная сейчас кажется верхом адекватности. Но во второй половине XIX века про бриджи никто особенно не вспоминал, даже те, кто ездил верхом. И тут, ко всеобщей неожиданности, они стали набирать популярность в США и считались вполне стильными вплоть до 1930-х годов. Чтобы не смущать все еще целомудренное общество нагими телесами, под бриджи натягивали высокие гольфы либо мужские чулки (да-да, было и такое!). И где-то в 20-х годах прошлого века бриджи с гольфами стали неотделимым атрибутом таких мужских и брутальных спортивных игр, как американский футбол, бейсбол и гольф. Правда, тогда они были гораздо объемнее, делая мужчин похожими на петухов. Глядя на снимки, кажется, что в одну штанину поместится несколько человек.

1934-1936

Comic Strip явил миру нового персонажа — Флэша Гордона, который последующие несколько десятилетий носил несколько комбинаций трусов поверх колготок различных цветов. Соратник Флэша по организации «Защитники Земли» — Фантом — тоже взял пример с Флэша. Правда, его трусы и колготки одинакового цвета. Зато в те годы у фиолетового умельца еще была игривая диагональная полоса поверх труселей. Видимо, намек на его суперспособность — «силу десяти тигров».