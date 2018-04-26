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Ученые обнаружили самый крупный объект Вселенной
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Ученые обнаружили самый крупный объект Вселенной 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Учеными астрономами из разных стран было обнаружено столкновение 14 галактик.
Галактики, в которых с огромной скоростью зарождаются звезды, находятся на расстоянии 12 миллиардов световых лет от нашей планеты и появились, по мнению астрономов, около миллиарда лет спустя после Большого взрыва.
Объединение этих галактик на данный момент считается самым большим объектом во всей нашей неохватной Вселенной.
Интересно, что, согласно теории относительности, сейчас нам видна эта галактическая структура в том виде, в котором она находилась 12 миллиардов лет назад.
А скорость рождения новых звезд в этой группе в 50-1000 раз быстрее, нежели в Млечном пути.
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