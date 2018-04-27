«Ему запретили вино и пиво»

Фигура Иосифа Сталина до сих пор у многих вызывает противоречивые чувства, поэтому неудивительно, что некоторых наших читателей возмущает тональность отдельных публикаций о советском вожде. Но сейчас речь пойдет не об этом. В ожесточенных спорах о нашем герое часто забывают, что Сталин был обычным человеком — со своими болезнями, привычками и увлечениями. Почему Сталин любил подолгу отдыхать, влияли ли болезни на принимаемые им решения и как его бытовой аскетизм сочетался с пристрастием к роскошным банкетам, «Ленте.ру» рассказал доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Невежин.

«Лента.ру»: Что нам сегодня известно о болезнях Сталина?

Невежин: Болезни любого человека, а тем более известного политического и государственного деятеля — это очень деликатная тема. Поэтому, на мой взгляд, здесь следует избегать отсебятины и стеба, а строго придерживаться буквы документа.

В советское время тема болезней Сталина была закрыта от историков, недоступными оставались и документы личного фонда Сталина. В такой ситуации возникала возможность для распространения разного рода слухов и фальсификаций.

Вы имеете в виду версию о паранойе, якобы диагностированной у Сталина известным психиатром Бехтеревым?

Да, это наиболее типичный слух. Наличием у Сталина психических заболеваний (шизофрении или паранойи) многие, главным образом на Западе, объясняли некоторые его поступки. Например, этим часто мотивировали политические репрессии 1930-х годов.

А как было на самом деле?

На самом деле никаких документов на этот счет нет. О диагнозе Бехтерева мы знаем только со слов его потомков. Можно ли этому верить, пусть каждый решает сам. Я только скажу, что паранойя — это очень тяжелое заболевание, при котором невозможно длительное время управлять государством. Конечно, характер у Сталина был тяжелый — он запросто мог нагрубить или обругать, но до начала 1930-х годов нельзя выявить у него склонности к жестокости или немотивированному насилию. Наверное, причиной его нетерпимости и безапелляционности, проявившихся в это время, стали возрастные изменения.

Что касается документов, то материалы личного фонда Сталина и решения Политбюро ЦК большевистской партии стали доступны исследователям лишь в 1990-е годы. Тогда же были введены в оборот некоторые документы из истории болезни вождя. Наконец, в 2016 году историк и публицист Иван Чигирин опубликовал из них те материалы, которые сохранились до нашего времени.

Какими недугами страдал Сталин к моменту своего прихода к власти?

К концу 1920-х годов, если считать эту дату рубежной, знаменующей приход Сталина к власти, он перенес несколько заболеваний. В 1921 году ему удалили аппендикс в Солдатенковской (Боткинской) больнице в Москве. Операция, которую проводил хирург Владимир Николаевич Розанов (один из врачей, лечивший и Ленина), оказалась тяжелой. Была проведена резекция желудка, то есть удаление его части для улучшения пищеварения. Состояние Сталина было критическим, существовала реальная угроза его жизни, поэтому в течение двух недель после операции он пробыл в стационаре.

В истории болезни Сталина, которую 23 марта 1923 года подписали врачи кремлевской поликлиники Миньковский, Ферстер и Крамер (кстати, они являлись врачами Ленина), отмечалось, что в 1908 году пациент перенес возвратный тиф. В 1915 году Сталин заработал суставной ревматизм, что стало последствием пребывания в заполярной Туруханской ссылке. Ревматизм сопровождался болями в левом предплечье руки.

Кажется, Сталин до конца жизни страдал сухорукостью?

Да, это стало еще и следствием перенесенной в детстве травмы, когда на него наехал конный экипаж, повредивший ему левую руку и ухо. Кстати, из-за этого в 1915 году Сталин избежал отправки на фронт — его комиссовали по болезни.

Чем еще болел Сталин?

Сталин сильно страдал ангиной, которая была у него почти ежегодно. Он мог заболеть ею даже на курорте, просто выпив холодной минеральной воды. В 1923 году ему была диагностирована неврастения: Сталин жаловался на головокружение и временное ослабление памяти при сильном утомлении. Еще у него были проблемы с легкими и радикулит.

Сталин следил за своим здоровьем? Старался ли он беречь себя и любил ли отдыхать?

Несомненно, как всякий смертный, Сталин лелеял свои болезни и любил отдыхать. Мне кажется, он бравировал тем, что врачи не могут излечить от болезней. Сталин часто говорил, что может выздороветь с помощью вина. Однако из его переписки следует, что вождь положительно оценивал итоги своего лечения на черноморском побережье (Сочи, Мацеста и Гагры). Из этого же источника следует, что Сталин особо не доверял немецким врачам, работающим в Советской России. Они следили за здоровьем не только Ленина, но и других большевистских лидеров, в том числе Сталина и Троцкого. Хорошо отзывался Сталин в своей переписке о Владимире Николаевиче Розанове, спасшем его в 1921 году.

Когда Сталин начал регулярно ездить на курорты?

По рекомендации Ленина и Розанова летом 1921 года Сталин должен был направиться на Кавказ для прохождения курса послеоперационной реабилитации. Ленин очень внимательно следил за состоянием здоровья Сталина во время его нахождения в Солдатенковской больнице и посещал того на квартире после выписки. 23 апреля 1921 года Политбюро постановило предоставить Сталину продолжительный отпуск. Его обязали соблюдать постельный режим, а затем на полтора месяца отправили для восстановления в Гагры. Получается, что впервые Сталин получил продолжительный отпуск для лечения в 1921 году. До этого, как следует из документов Политбюро, ему предоставлялись краткосрочные отпуска в пределах двух недель.

Однако он направился не в Гагры, а в Нальчик, где находился, если верить воспоминаниям Микояна, без всякого врачебного надзора. Сталин пребывал в отпуске два месяца — с начала июня до начала августа. Причем, будучи тогда наркомом по делам национальностей, он активно участвовал в различных партийных совещаниях, ездил по делам в Тифлис. Узнав, что Сталина отвлекают от отдыха, Ленин дважды направлял шифротелеграммы Орджоникидзе (он тогда был членом Кавказского бюро ЦК большевистской партии), в которых выражал свое недовольство.

В сентябре-октябре 1923 года Сталин по рекомендации немецких врачей проводил отпуск в Ессентуках и Кисловодске и принимал там грязевые ванны. С 1925 года он стал регулярно приезжать на лечение в Сочи, Мацесту и Гагры. В 1929 году Сталин вторично направился в Нальчик, однако у него врачи обнаружили подозрение на воспаление легких, и он уехал в Сочи, где и завершил лечение. В послевоенный период Сталин один раз провел отпуск в Крыму, а потом отдыхал в Сочи, Абхазии и Грузии.

Правда ли, что именно он стал родоначальником моды отдыха на юге?

Нет, все большевистские лидеры очень любили подолгу отдыхать. Бухарин, Зиновьев и особенно Троцкий просто не вылезали из отпусков на кавказских водах, поэтому на их фоне Сталин не особенно выделялся.

Почему у Сталина были такие длительные отпуска?

Как я уже сказал, традиция длительных отпусков сложилась в кругу советского руководства еще в начале 1920-х годов, сразу после окончания Гражданской войны. Из материалов Политбюро и переписки советских вождей следует, что в тот период продолжительность отпусков составляла от месяца до трех месяцев. Заядлыми отпускниками были Троцкий, Зиновьев, Бухарин, Рыков и Орджоникидзе.

Мне кажется, что Сталин, будучи генеральным секретарем ЦК партии и непосредственно распределяющий сроки отпусков членов Политбюро и ЦК (затем график отпусков утверждался высшим партийным органом), не то чтобы злоупотреблял, но, мягко говоря, пользовался свои положением и устанавливал себе очень продолжительные отпуска. К тому же вплоть до самоубийства своей супруги Надежды Аллилуевой в 1932 году его отпуска проходили в форме семейных выездов на юг. Сталин брал с собой жену, сына Василия, дочь Светлану, приемного сына Артема и родственников Аллилуевой.

В послевоенные годы, с 1945 по 1951 год, сталинские отпуска стали вообще практически безразмерными — они продолжались от трех до четырех месяцев. Рекордным в этом смысле оказался последний в жизни Сталина отпуск 1951 года, продолжавшийся с 10 августа по 22 декабря. В общем, товарищ Сталин знал толк в отдыхе и любил отпуска.

Как вообще Сталин отдыхал? Чем он занимался в отпуске на юге — купался или загорал?

С точки зрения собственно отдыха Сталин был не очень-то активен. Вряд ли он любил загорать, особенно если учесть, что он родился и вырос на Кавказе. Нет сведений, что Сталин был заядлым купальщиком, — скорее всего, мешал ревматизм. И хотя в истории болезни 1929 года зафиксирован совет врачей «купание в море», но уже в 1935 году медики дали ему иную рекомендацию: «в море не купаться», ссылаясь на «бывшие ревматические явления». Когда вместе с ним были жена и дети, устраивались семейные пикники с приглашением других высокопоставленных отдыхающих (например, Молотова и Ворошилова). Сталин любил играть в городки, не прочь был сгонять «партию» на бильярде.

Однако, как следует из переписки вождя и мемуаров его соратников, даже в отпуске Сталин постоянно работал. Он изучал многочисленные документы, которые ему присылали из Москвы коллеги, остававшиеся «на партийном хозяйстве» в столице. В послевоенный период некоторые из них (в частности, Маленков и Хрущев) специально выезжали отдыхать на юг, чтобы быть ближе к вождю. При случае они старались лично навестить его и получить наставления. После войны Сталин часто принимал на юге некоторых глав зарубежных государств — например, Матьяша Ракоши из Венгрии и Энвера Ходжу из Албании.

Как на здоровье вождя влияли алкоголь и курение?

Как известно, Сталин был заядлым курильщиком. Врачи неоднократно советовали ему «уменьшить курение», как, например, записано в истории болезни 1926 года. А в 1936 году кремлевский врач Левин рекомендовал пациенту, проходившему лечение в Мацесте, «ограничить курение».

Что касается алкоголя, то Сталин любил устраивать застолье в узком кругу для соратников. В сентябре 1936 года, находясь на отдыхе в Сочи, он пригласил к себе в гости участников героического перелета из Москва на Дальний Восток: Чкалова, Байдукова и Белякова с женами. Вообще, Сталин любил всяческие пиршества, в том числе с приглашением лечащих врачей. По воспоминаниям врача Ивана Алексеевича Валединского, наблюдавшего Сталина с середины 1920-х до конца 1930-х годов, вождь часто с удовольствием устраивал «субботники». Так он называл небольшие застолья по окончании приема мацестинских ванн. Сам Сталин в основном пил только вино и никогда не напивался, но любил изрядно угощать своих гостей, особенно коньяком и водкой. Валединский потом рассказывал, что после одного такого «субботника» он очнулся на пыльном чердаке.

Лечащие врачи не пытались запретить Сталину выпивку?

Нет. Во всяком случае, в истории его болезни таких рекомендаций я не обнаружил. По всей видимости, они просто побаивались это делать. Хотя в феврале 1944 года, во время очередной болезни, кремлевские врачи категорически запретили Сталину вино и пиво.

Увлечение алкоголем порой приводило к курьезным ситуациям. Одна из них была летом 1926 года. Согласно постановлению Политбюро, с 20 мая Сталин получил полуторамесячный отпуск для лечения. Но он направился не в Сочи, а в Тифлис, где его уже ждали Орджоникидзе и Микоян. После этого веселая троица ушла в недельный загул, исколесив при этом почти весь Кавказ.

Где же они были?

Они посетили Боржоми, Кутаиси, Гори (родину вождя) и многие другие места, затем из Поти Сталин направился в Сочи. Находясь в дороге без врачебного наблюдения, он отравился рыбой. Однако Сталин хотел, по его собственным словам, продолжать «колобродить» (понятно, будучи навеселе). В итоге при медицинском осмотре 16 июня врач Виктор Францевич Подгурский набрался смелости и категорически запретил Сталину употреблять спиртные напитки. Отныне ему предписывалось только регулярно принимать мацестинские ванны.

Сталин не боялся надолго уезжать из Москвы? Особенно после смерти Ленина, когда в большевистском руководстве шла ожесточенная схватка за власть.

Мне кажется, значение этой борьбы сейчас несколько преувеличено. Во время всех внутрипартийных дискуссий второй половины 1920-х годов о путях развития страны если за что Сталин и боролся, так это за свое здоровье. Разве мог он позволить себе такой феерический вояж по Кавказу в компании с Орджоникидзе и Микояном в 1926 году, если бы всерьез опасался за свое положение?

После самоубийства жены Надежды он ездил на юг один?

Чаще всего он брал с собой кого-нибудь из своего окружения. Например, в 1933 году компанию ему в отпуске составили Ворошилов и Буденный. Но отдохнуть у Сталина тогда не очень получилось — он постоянно находился в переписке с Москвой в обсуждении и решении важных государственных проблем.

Сталин знал тогда, что происходило в стране? О коллективизации, о голоде?

Конечно, он обо всем знал. Сталин всегда был хорошо информирован о реальной ситуации в стране, получая секретные сводки, которые готовили силовые ведомства — ГПУ (с 1934 года — НКВД).

Как на здоровье Сталина повлияла война?

Несомненно, за годы Великой Отечественной войны, когда Сталин сосредоточил в своих руках всю партийную и государственную власть, его здоровье сильно пошатнулось от перенапряжения и постоянных стрессов. Как следует из медицинских документов, в феврале 1944 года вождь сильно болел. К тому же с 1937 по 1945 год Сталин ни разу не был в продолжительном отпуске.

Как вы думаете, почему?

Наверное, из-за тяжелой обстановки в стране и мире. Согласно журналу учета посетителей его кабинета, с лета 1937 по 1938 год Сталин постоянно находился в Москве. Он даже не поехал на похороны матери, умершей в июне 1937 года.

Когда были его последний предвоенный и первый послевоенный отпуска?

Последний предвоенный отпуск у Сталина был с 14 августа по 25 октября 1936 года. По уже сложившейся традиции, он провел его в Сочи. Во время первого послевоенного отпуска — с 8 октября по 21 декабря 1945 года — Сталин также находился в Сочи.

Говорят, когда осенью 1945 года Сталин отправился в отпуск, на Западе решили, что он сильно болен и его дни сочтены.

Да, американский президент Трумэн даже присылал к нему Гарримана, чтобы тот прояснил ситуацию. Но ничего удивительно в этом нет. Разного рода инсинуации о здоровье Сталина в западной прессе появлялись регулярно.

Часто рассказывают, что Сталин был аскетом и непритязательным в быту. Так ли это?

Скорее всего, в быту Сталин действительно был аскетом. Достаточно напомнить описания его кремлевского жилища, оставленные Анри Барбюсом Уинстоном Черчиллем и Энтони Иденом. Однако, когда дело касалось государственных интересов, Сталин стремился продемонстрировать державную роскошь. Зарубежных гостей он хотел поразить роскошью убранства апартаментов, в которых проводились официальные церемонии.

Вы говорите о знаменитых сталинских банкетах в парадных залах Большого Кремлевского дворца?

Конечно. Даже во время Великой Отечественной войны на официальных приемах столы ломились от изысканной еды и огромного разнообразия алкогольных напитков. Некоторые иностранные гости поражались этому. Например, американский посланник Гарриман и британский министр иностранных дел Иден считали подобную роскошь в голодающей и воюющей стране просто отвратительной. На самом деле Сталин таким образом стремился продемонстрировать нашим союзникам по антигитлеровской коалиции, что Советский Союз крепко держится на ногах.

Как Сталин добирался к местам проведения отпуска?

Поездами, автомобилями, очень редко пароходами.

Сколько у Сталина было загородных резиденций и всеми ли он пользовался?

По различным подсчетам, в 1920-х — начале 1950-х годов в распоряжении Сталина находилось около 20 дач. По месту расположения эти резиденции делились на «дальние» (находившиеся главным образом на юге, где Сталин имел обыкновение отдыхать в довоенные и послевоенные годы), и на «ближние», располагавшиеся в ближнем Подмосковье (Зубалово, Липки и Кунцево). Однако на большинстве этих дач Сталин не только не проживал, но и просто не бывал. Кстати, в этом году я планирую выпустить книгу, где обо всем этом будет подробно рассказано.

Были ли у него любимые резиденции?

Любимым местом постоянного пребывания была для него «ближняя» дача в Волынском («кунцевская дача»), которая сохранилась до сих пор. Поскольку чаще всего Сталин отдыхал в Мацесте, то можно предположить, что он предпочитал расположенную там резиденцию «Зеленая роща» (Мацеста). Хотя не исключено, что любил и «Холодную речку» (Гагры), «Мюссеру» (Абхазия) и «Боржоми» (Грузия).

Где Сталин провел свой последний отпуск?

В Боржоми. Видимо, под конец жизни Сталина потянуло в Грузию, на родину.

Почему его последний отпуск в 1951 году был таким долгим? И почему он не поехал на юг в 1952-м?

Ответ на оба вопроса один — он уже был очень стар и болен. К тому же в октябре 1952 года впервые за много лет в Москве собрался съезд партии, к которому нужно было очень серьезно подготовиться. После съезда он планировал провести важные кадровые перестановки в руководстве страны. Но Сталин не успел этого сделать — в марте 1953 года он умер.