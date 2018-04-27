Почему призывают в армию именно в 18 лет

Если ответить в двух словах — такова традиция. Считается, что в 18-летнем возрасте мужчина не только достигает совершеннолетия, но уже достаточно силен, чтобы переносить тяготы воинской службы, еще не привязан к гражданскому миру и легко воспринимает новые правила жизни. В армиях других стран молодежь тоже призывают с 18 лет, например, в армии Израиля , Германии, Бразилии, в турецкую армию или в народно-освободительную армию Китая. В армию Пакистана молодежь страны призывают с 17 лет.

История Российской армии

В Российскую армию не всегда призывали в 18 лет, в стародавние времена этот возраст мог начинаться с 15 или даже с 20–21 года.

Регулярная армия в России возникла при Петре I, когда каждые 20 дворов должны были дать государству одного рекрута. Его забирали по достижении 20 лет, и служил он, пока позволяло здоровье, то есть всю жизнь. Рекрута могли взять и постарше — до 35 лет. Во времена Анны Иоановны набор производили по жребию, «забрить» могли даже 15-летнего мальчишку, а максимальный возраст призывника снизили до 30 лет. Только в 1762 году был ограничен срок службы до 25 лет, причем, служить должны были крестьяне и обыватели, купцы и духовенство от армейской повинности освобождались. В середине XIX века срок армейского долга был сокращен до 20 лет, затем до 12, а предельный возраст рекрута увеличили с 35 лет до 40.

С начала 1874 года система рекрутов была упразднена, её заменили всеобщей военной повинностью, то есть все население Российской империи мужского пола, исключая туземное население Кавказа и Азии, было обязано по достижении 21-го года встать под ружье и отдать родине 6 лет жизни (во флоте — 7 лет); зато всех солдат поголовно учили грамоте. После демобилизации граждане были записаны сначала в запас, затем в ополчение и освобождались от ратного долга в 40 лет. Если образованный человек шел служить добровольцем, срок его службы в армии сокращали в два раза.

Следующая реформа произошла через восемь лет: срок службы сократили до пяти лет, а призывать начали с восемнадцати. В 1906 году еще раз сократили срока службы: в мирное время в пехоте и в артиллерии служили три года, в инженерных войсках — четыре, а на флоте — пять лет.

В Советском Союзе

В 1925 году руководством Красной России был принят Закон об обязательной военной службе, по которому обязательному призыву на воинскую службу подлежали мужчины в возрасте от 19 до 40 лет, в армии служили два года, а на флоте — три.

Новый закон 1939-го года ввел призыв с привычных нам 18 лет — именно с этого возраста теперь можно было брать на службу тех, кто окончил среднюю школу.

Закон 1967 года ввел дополнение — в военные училища курсантов принимали с 17 лет.

Современная армия

Таким образом, восемнадцатилетний возраст призывников не меняется уже 78 лет.

Согласно законодательству в РФ действует принцип всеобщей воинской повинности, при которой отслужить в армии обязано всё здоровое мужское население от 18 до 27 лет; срок воинской повинности с 1 января 2008 года составляет 12 месяцев, а с 2017 года ВМФ страны комплектуется исключительно контрактниками.

Почему восемнадцать?

На этот вопрос есть несколько ответов. Во первых, с физической точки зрения организм юношей уже готов к испытаниям, их психика уже достаточно стабильна, чтобы выдержать серьезные нагрузки, но еще пластична, чтобы принять новые условия жизни и легко подстроится под них. Многие взрослые мужчины, в юности прошедшие через горячие точки, вспоминают, что такой физической формы, как в 18-20 лет, у них уже никогда не было. Например, юный пулеметчик с полной нагрузкой, а это больше сорока килограммов веса (пулемет и боезапас), должен бежать сорокакилометровый кросс на время. В 25 лет к таким нагрузками привыкнуть сложно.

Во-вторых, большинство призывников еще не устроились в жизни, не имеют работы, только часть из них имеет востребованную специальность, и все это повышает шансы наиболее способных новобранцев остаться служить по контракту.

В-третьих, мало кто из юнцов успевает обзавестись семьей, а значит, их психика не знает привязанностей к гражданской жизни.

Именно в 17–18 лет подростки становятся наиболее активными и нащупывают пределы собственных возможностей, что происходит не всегда законными путями. Чтобы наши улицы не криминализировались, власти дают молодым людям возможность выплеснуть энергию в нужное обществу русло и при этом получить специальность, стать дисциплинированными и найти свое место в жизни.

Снова с девятнадцати?

В последнее время стали поступать предложения призывать юношей с 19 лет. Врачи указывают, что «компьютерное» поколение не успевает сформироваться к 18 годам. Главный научный сотрудник Институтa возрaстнoй физиолoгии РАO Вaлентин Сoнькин считает, что процесс акселерации подростков закончился двадцать лет назад, и сегодня пик физической формы юношей приходится на 19-21 год и продолжается до 35 лет. Профессор считает, что эти возрастные рамки больше подходят для призыва.