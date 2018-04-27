Невероятные открытия, способные изменить историю

Удивительные открытия совершаются буквально каждый день. За последние столетия наука сделала огромный скачок и сделала возможным то, о чем раньше люди даже не могли подозревать. Но постоянно появляются новые гении, двигающие прогресс вперед и вперед. Часто, кстати, меняя при этом историю.

Ну, например, могли бы люди еще лет сто назад подумать, что Антарктида, этот «ледяной материк» когда-то была подобна Африке? А теперь ученые доказывают, что там росли пальмы и вполне комфортно чувствовали себя обезьяны. А о том, что самые древние пирамиды принадлежат вовсе не Египту, вам приходилось задумываться? Вряд ли. А ведь такое предположение у ученых есть.

Какой из этого можно сделать вывод? Очень простой: последние научные достижения и открытия способны перевернуть наш привычный мир с ног на голову (или все-таки наоборот?) и заставить изменить свое представление о нашей планете.