В Исландии ищут людей на вакансию путешественника

Исландская авиакомпания-лоукостер Wow air открыла вакансию мечты: организация ищет двух людей, которые все следующее лето будут путешествовать и публиковать посты и фотографии из поездок на сайте и в соцсетях компании.

За это новоиспеченные сотрудники будут получать деньги.

Изначально авиакомпания открыла вакансию для одного человека. Но потом намекнула, что работник может взять с собой в путешествие друга.

Сотрудник должен приступить к работе 1 июня и исполнять условия контракта до 15 августа. В течение этого времени ему предоставят служебную квартиру в Рейкьявике и будут платить зарплату в размере четырех тысяч долларов ежемесячно (около 250 тысяч рублей).