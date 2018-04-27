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В Исландии ищут людей на вакансию путешественника
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В Исландии ищут людей на вакансию путешественника 

Рамблер 38 минут назад
Фото: @natalia172
Исландская авиакомпания-лоукостер Wow air открыла вакансию мечты: организация ищет двух людей, которые все следующее лето будут путешествовать и публиковать посты и фотографии из поездок на сайте и в соцсетях компании.
За это новоиспеченные сотрудники будут получать деньги.
Изначально авиакомпания открыла вакансию для одного человека. Но потом намекнула, что работник может взять с собой в путешествие друга.
Сотрудник должен приступить к работе 1 июня и исполнять условия контракта до 15 августа. В течение этого времени ему предоставят служебную квартиру в Рейкьявике и будут платить зарплату в размере четырех тысяч долларов ежемесячно (около 250 тысяч рублей).
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