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15 заблуждений, в которые многие верят 

Рамблер 10 часов назад
Наверняка многое из того, что вы увидите и услышите в этом видео, покажется вам открытием. Перечисленные утверждения были знакомы почти каждому из нас с самого детства, мы слышим это на протяжении всей жизни и верим, несмотря на то, что никогда особо не вдумывались, существуют ли какие-то доказательства.
Так уж повелось, что если об этом говорят все, то мы склонны, как правило, принимать сказанное за истину априори и просто не считать важным разбираться, верно утверждение или нет.
Взять, например, мысль о том, что черника и морковь крайне полезны для глаз. Эти продукты действительно полезные, но, съешьте вы их хоть тонну, ваше зрение острее не станет. Кто это придумал и на основе чего? Как обычно и случается: кто-то предположил, другой — услышал, рассказал третьему и, вуаля, цепочка завязалась.
Не стоит верить всему, что говорят. Посмотрите наше видео и узнайте, в чем вы заблуждались всю свою жизнь.
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