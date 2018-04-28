Страшные тайны СССР: трагедии, о которых молчали

Советский Союз умел охранять свои тайны. Сегодня в случае любого происшествия информация о нем моментально разлетается по всему миру. Но так было не всегда. Еще каких-то 30 лет назад люди были вынуждены довольствоваться сведениями, полученными из газет после тщательной фильтрации информации перед выходом в печать. Подробности многих катастроф и вовсе держались под семью замками, и только относительно недавно большинство из секретных депеш и переговоров стали публичными.

Мясорубка на эскалаторе

17 февраля 1982 года один из эскалаторов в московском метро дал сбой. Час пик, людей тьма, а лестница несется вниз с возрастающей скоростью. Тормоза, в том числе и аварийный, не сработали. Погибло 8 человек, не менее 50 оказались в больнице. Ну а вечером в газете появилась лишь заметка о незначительной поломке, без имен и количества жертв.

Самолет врезался в дом

Владимир Серков угнал самолет Ан-2, собираясь поквитаться с супругой. Он поднял самолет в небо и направил на пятиэтажку, где жила девушка с родителями и маленьким ребенком. Но дома никого не оказалось: самолет протаранил третий этаж, пилот погиб на месте. Начавшийся пожар стоил жизни еще пятерым. Инцидент произошел в 1976 году, но ФСБ рассекретило архивы только в 2000-ом.

Взрыв на Байконуре

Взрыв баллистической ракеты Р-16 на Байконуре стал следствием излишней спешки. Ракету перед запуском даже не успели проверить, на дворе стояла холодная война и Советскому Союзу требовалось как можно быстрее продемонстрировать американцам свою мощь. В бушующем пожаре заживо сгорело примерно 120 человек. Трагедия была засекречена до 1991 года.

Давка на матче

Матч московского «Спартака» и голландского «Хаарлема» собрал на Лужниках громадные толпы болельщиков. Еще бы, для 1982 года это было крупным событием. В конце первого тайма «Спартак» вел со счетом 1:0 и болельщики, не ожидая особых сюрпризов, потянулись к единственным открытым воротам. И тут футболист московской команды забил еще один гол — болельщики попытались вернуться на трибуны, началась давка. В неразберихе погибло 70 человек. «Вечерняя Москва» скромно сократила количество погибших до «нескольких пострадавших», ну а правда выяснилась значительно позднее.

Страшная смерть космонавта