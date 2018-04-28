Ещё
Страшные тайны СССР: трагедии, о которых молчали
Далее:
Читайте также:
Ещё

Страшные тайны СССР: трагедии, о которых молчали 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Советский Союз умел охранять свои тайны. Сегодня в случае любого происшествия информация о нем моментально разлетается по всему миру. Но так было не всегда. Еще каких-то 30 лет назад люди были вынуждены довольствоваться сведениями, полученными из газет после тщательной фильтрации информации перед выходом в печать. Подробности многих катастроф и вовсе держались под семью замками, и только относительно недавно большинство из секретных депеш и переговоров стали публичными.

Мясорубка на эскалаторе

17 февраля 1982 года один из эскалаторов в московском метро дал сбой. Час пик, людей тьма, а лестница несется вниз с возрастающей скоростью. Тормоза, в том числе и аварийный, не сработали. Погибло 8 человек, не менее 50 оказались в больнице. Ну а вечером в газете появилась лишь заметка о незначительной поломке, без имен и количества жертв.

Самолет врезался в дом

Владимир Серков угнал самолет Ан-2, собираясь поквитаться с супругой. Он поднял самолет в небо и направил на пятиэтажку, где жила девушка с родителями и маленьким ребенком. Но дома никого не оказалось: самолет протаранил третий этаж, пилот погиб на месте. Начавшийся пожар стоил жизни еще пятерым. Инцидент произошел в 1976 году, но ФСБ рассекретило архивы только в 2000-ом.

Взрыв на Байконуре

Взрыв баллистической ракеты Р-16 на Байконуре стал следствием излишней спешки. Ракету перед запуском даже не успели проверить, на дворе стояла холодная война и Советскому Союзу требовалось как можно быстрее продемонстрировать американцам свою мощь. В бушующем пожаре заживо сгорело примерно 120 человек. Трагедия была засекречена до 1991 года.

Давка на матче

Матч московского «Спартака» и голландского «Хаарлема» собрал на Лужниках громадные толпы болельщиков. Еще бы, для 1982 года это было крупным событием. В конце первого тайма «Спартак» вел со счетом 1:0 и болельщики, не ожидая особых сюрпризов, потянулись к единственным открытым воротам. И тут футболист московской команды забил еще один гол — болельщики попытались вернуться на трибуны, началась давка. В неразберихе погибло 70 человек. «Вечерняя Москва» скромно сократила количество погибших до «нескольких пострадавших», ну а правда выяснилась значительно позднее.

Страшная смерть космонавта

Первым человеком в космосе мог стать не Юрий Гагарин, а гораздо более перспективный курсант, Валентин Бондаренко. Но одна из тренировок в сурдобарокамере закончилась ужасной трагедией: парень выронил спиртовую салфетку на раскаленную спираль в камере, начался пожар. Низкое давление не давало открыть дверь целых полчаса и все это время окружающие в панике наблюдали, как 24-летний курсант сгорает заживо. Информация о трагедии Бондаренко появилась только в 1986 году.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии28
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему призывают в армию именно в 18 лет35
5 мест на Земле, где не работает гравитация3
Невероятные открытия, способные изменить историю6
Получены первые цветные фотографии Марса47
13 зараженных радиацией мест рядом с вами14
Видео
05:18
В Японии собрали первый автомобиль-трансформер
Вещи
02:35
Ученые создали интерактивные волосы
Вещи
03:58
10 вещей, которые вы никогда не сможете сделать
Истории
08:03
Загадки, которые мало кто способен решить
Истории
00:21
Упавший с неба во время грозы объект напугал народ
Безумный мир
05:39
5 мест на Земле, где не работает гравитация
Места
10:49
15 заблуждений, в которые вы верите
Истории
10:03
Секреты полицейских, которые они тщательно скрывают
Люди
10:18
Невероятные открытия, способные изменить историю
Истории
11:59
Животные-гиганты, которые вас точно удивят
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение