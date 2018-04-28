Как Василий Темный смог объединить Русь

По биографии Василия II Темного, великого князя Московского, можно было снять русскую версию «Игры престолов». Он вошел в историю как слабый монарх, лишившийся глаз во время междоусобиц, но именно его политика подготовила почву для объединения Руси.

«Богоизбранный»

В 1425 году умирает великий князь Василий I Дмитриевич. Прямым наследником становился его 10-летний сын — Василий. Но звенигородский князь Юрий, брат Василия I, опираясь на завещание Дмитрия Донского , объявил свое право на престол. Ведь именно ему отец завещал бразды правления в случае смерти брата. Узурпатору воспротивился митрополит Фотий. Он попытался усовестить Юрия, убедить отказаться от притязаний на трон и примириться с племянником. Однажды случилось так, что Фотий, пытаясь надоумить звенигородского князя отказаться от престола, приехал в Углич, где находилась резиденция Юрия.

Последний к приезду митрополита пригласил всех своих подданных: бояр, воевод, слуг, чернь, — пытаясь показать, какова его сила в борьбе за великокняжеский престол. Фотий лишь усмехнулся: «крестьяне не войны, а сермяги не латы», и уехал, не дав благословения ни Юрию, ни народу. Сразу после отъезда митрополита в Угличе началась страшная эпидемия. Верующий народ решил, что это кара Божья за крамольные мысли против наследника и восстал против Юрия. Пришлось князю ехать к Фотию и просить прощения. «По молитве влыдыки мор прекратился», и Юрий согласился уступить престол племяннику. Так Василий II получил свой трон при поддержке церкви и воли случая.

Предсказание судьбы

Дабы узаконить свое княжение, Василию необходимо было получить ярлык из рук золотоордынского хана. Велик был его страх перед поездкой, он помнил о судьбах многих неудачливых князей: Александр Невский умер от изнеможения на обратном пути, Михаил Тверской был зверски убит в Сарае.

Перед тем, как отправиться в путь, он обращается за предсказанием к знаменитой московской провидице Фотинии. Василий Васильевич получил следующее пророчество: все его враги будут низвергнуты, и он вернется в Москву «на белом коне… Но берегись однако. Да, на белом коне вернешься ты в Москву, но придет время — белый свет померкнет для тебя». Пройдет время, и будет ослеплен князь Василий II — так исполнится прорицание Фотинии, и для Василия навсегда померк белый свет.

Великое милосердие и иудин грех

В 1446 году, находясь в состоянии борьбы за великокняжеский престол, Василий II отправился молиться Троицкую лавру, где его схватили и пленили давние враги — Иван Можайский, Дмитрий Шемяка и Борис Тверской. По их приказанию Василия ослепляют, после чего он и получает свое прозвище «Темный». Одним из исполнителей был московский боярин Никита Константинович. Слепого Василия вместе с женой отправили в Углич. Но уже через пол года Василию удалось вернуть престол. В 1448 году преданные Василию люди отыскали преступника Никиту.

Оказавшись перед ослепленным им же князем, боярин Никита трепетал, кинулся ему в ноги, моля о легкой смерти. И был прощен. Обратился он к князю тогда со следующими словами: «Государь всемилостивейший, хочу быть до конца дней своих в оскорблении скорбном — хоть глумцом и скоморохом, хоть псом смердящим, только бы искупить грех страшный». Князь поверил ему и сделал его своим поводырем. Также боярин Никита выполнял и дьяческие обязанности: составлял по требованию князя грамоты-приказы.

В результате общения Василия и Никиты обнаружилась у них одна общая любовь — к полевым цветам. Часто приходили они на луг и часами бродили среди зарослей цветов, самодержавец и его палач. Прошло время, и узнал Василий, что его жена Марья Ярославна подарила ему сына. Обрадовался князь, но тут же пoник, отведя лицо в сторону Никиты: «Родился сын, а я никогда его не увижу». Никита кинулся в ноги князю, но тот отстранил его. Вскоре Никита, мучимый совестью, покончил с собой.

Случай на свадьбе

Единственной женой Василия II была Марья Ярославна. На их свадьбу съехались многие именитые гости. Один их них — Василий Косой — приехал в богатом золотом поясе, усаженном дорогими каменьями. Старый боярин Петр Константинович рассказал историю этого пояса матери великого князя, Софье: мол, пояс этот был дан суздальским князем Дмитрием Константиновичем в приданое за дочерью Евдокиею, шедшею замуж за Дмитрия Донского.

Тысяцкий Василий Вельяминов подменил этот пояс другим, меньшим по цене, а настоящий отдал сыну своему Николаю, за которым была другая дочь князя Димитрия Суздальского, Марья. Так с рук на руки и попал пояс к Василию Косому как подарок от тестя, в нем он и явился на свадьбу великого князя. Софья Витовтовна, прознав, что за пояс был на Косом, при всех сняла его с князя как собственность своего семейства. Юрьевичи, оскорбленные таким позором, тотчас выехали из Москвы. Свадебный инцидент стал поводом к войне.

В борьбе за чистоту веры

Сильным союзником в борьбе Василия II за великокняжеский престол выступала Русская православная церковь , самая богатая митрополия в составе Константинопольского патриархата. К ней обращалось само греческое духовенство за подаянием. В этих условиях русская церковь нашла возможность отделения от константинопольской патриархии. Особенно к этому стремился честолюбивый рязанский епископ Иона, которого поддерживал князь Василий. Нужен был только подходящий случай.

В 1439 году патриарх Исидор дал свое согласие на создание Флорентийской унии, объединившей Восточную и Западную церкви. Это шло в разрыв с интересами Русской церкви и стало основанием для низложения Исидора. По приказу Василия II в 1448 году русский епископ Иона был избран митрополитом, что стало знаком провозглашения независимости русской церкви от константинопольского патриарха и укрепило международное положение Руси.

Соправитель

Василий II лично занимался воспитанием сына, в будущем Ивана III, который станет знаменитым объединителем русских земель. Дабы приучить его к государственной деятельности, он назначил его своим соправителем. Впоследствии сам Иван, признав эту практику удачной, повторит ее на своем сыне — Иване Молодом.

В 1460 году юный Иван удачно выступает против войск хана Ахмата. Назначив своего сына в качестве соправителя, Василий подготовил почву для будущего взлета могущества Русского государства при его преемнике.

Мучительный уход

К концу жизни Василий II заболел сухоткой (последняя стадия нейросифилиса). По всей его спине появлялись гнойные нарывы, которые он пытался лечить мазью на основе ртути, прижигая раны. Также прибегал он к обычному в то время способу — по несколько раз зажигал на разных участках тела трут. Естественно, это не помогло, лишь развило гангрену.

Хотел он уйти в монастырь, но этому воспрепятствовали его близкие. В марте 1462 года великокняжеский слепец скончался в великих муках.