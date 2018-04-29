Как британцы смогли завоевать полмира

Великобритания была самой могущественной колониальной империей, занимавшей обширные территории — от Австралии до Северной Америки. Над Британией никогда не заходило солнце. Как англичанам удалось покорить полмира?

Экономическая мощь

Англия одной из первых европейских стран вступила на путь индустриализации. Система протекционизма защищающая внутренний рынок от иностранной конкуренции к середине XVIII века обеспечила стране быстрый экономический рост.

В конце XIX столетия когда мир был фактически поделен между крупными метрополиями Англия уже стала главным промышленным монополистом: в «мастерской мира», как называли Британию, производилась треть мировой промышленной продукции.

Такие отрасли британской экономики как металлургия, машиностроение и судостроение лидировали по объему производства. При высоких темпах роста экономики внутренний рынок перенасыщался и искал прибыльного применения за пределами не только Королевства, но и Европы.

Продукция и капитал с Британских островов активно потекли в колонии. Немаловажную роль в успехах Англии как колониальной империи сыграл высокий уровень технологий, которому английская экономика всегда старалась следовать.

Различные инновации — от изобретения прядильных машин (1769) до установки трансатлантической телеграфной связи (1858) — позволяли Британии быть на шаг впереди конкурентов.

Непобедимый флот

Англия постоянно пребывала в ожидании вторжения с континента, что заставляло ее развивать кораблестроение и заниматься созданием боеспособного флота. Разгромив в 1588 году «Непобедимую армаду» Фрэнсис Дрейк серьезно пошатнул испано-португальское господство на океанских просторах. С тех пор Англия, пусть и с переменным успехом, укрепляла свой статус морской державы.

Кроме Испании Португалии серьезным конкурентом Англии на море выступала Голландия . Соперничество двух стран вылилось в три англо-голландские войны (1651-1674), которые выявив относительное равенство сил привели к перемирию. К концу XVIII столетия у Британии на море оставался лишь один серьезный конкурент — Франция . Борьба за морскую гегемонию началась в период революционных войн — с 1792 года. Тогда ряд блестящих побед над французским флотом одержал адмирал Нельсон, фактически обеспечив Англии контроль над Средиземным морем.

В октябре 1805 года Великобритания получила возможность утвердить за собой право именоваться «владычицей морей». В ходе легендарного Трафальгарского сражения британский флот одержал сокрушительную победу над объединенной французско-испанской эскадрой, убедительно продемонстрировав свое тактическое и стратегическое превосходство. Британия стала абсолютным морским гегемоном.

Боеспособная армия

Для поддержания порядка и сохранения стабильности в колониях англичане были вынуждены держать там боеспособную армию. Используя свое военное превосходство Великобритания к концу 1840-х годов покорила практически всю Индию, население которой составляло почти 200 млн человек. Более того, английским военным постоянно приходилось выяснять отношения с конкурентами — Германией , Францией, Голландией.

Показательной в этом плане была Англо-бурская война (1899-1902), в ходе которой британские войска уступая по численности силам Оранжевой республики смогли переломить ход противостояния в свою пользу. Однако эта война запомнилась неслыханной жестокостью британских солдат, применявших «тактику выжженной земли». Особенно ожесточенными были колониальные войны между Англией и Францией.

В период Семилетней войны (1756-1763) Англия отвоевала у Франции практически все ее владении в Ост-Индии и Канаде . Французы могли себя утешить лишь тем, что вскоре Великобритания была вынуждена капитулировать перед США в ходе войны за независимость.

Искусство дипломатии

Англичане всегда были искусными дипломатами. Мастера политических интриг и закулисных игр на международной арене они зачастую добивались своего. Так, не сумев одержать верх над Голландией в морских сражениях, они дождались пока война между Францией и Голландией достигнет апогея, а затем заключили мир с последней на выгодных для себя условиях. Дипломатическими методами англичане помешали Франции и России отвоевать Индию. Британский офицер Джон Малколм в самом начале русско-французской кампании заключил два стратегических союза — с афганцами и с персидским шахом, которые спутали все карты Наполеону и Павлу I. Первый консул тогда отказался от похода, а русская армия так и не дошла до Индии . Зачастую английская дипломатия действовала не только хитро, но и угрожающе настойчиво. В ходе Русско-турецкой войны (1877-1878) ей не удалось в лице турков приобрести «солдата на континенте», и тогда она навязала Турции договор по которому Великобритания заполучила Кипр . Остров был оккупирован немедленно и Британия приступила к созданию в Восточном Средиземноморье военно-морской базы.

Управленческие таланты

Площадь заморских владений Великобритании к концу XIX века составляла 33 млн кв. км. Для управления такой громадной империей нужен был очень грамотный и эффективный административный аппарат. Англичане его создали. Хорошо продуманная система колониального управления в себя включала три структуры — Форин-офис, Министерство колоний и Управление по делам доминионов. Ключевым звеном здесь выступало Министерство колоний, которое распоряжалось финансами и занималось подбором кадров для колониальной администрации. Эффективность британской системы управления продемонстрировала себя при строительстве Суэцкого канала.

Жизненно заинтересованные в морском канале, сокращающем путь в Индию и Восточную Африку на 10 000 километров, британцы не жалели средств, вкладывая их в экономику Египта . Однако огромные проценты, которые получали инвесторы вскоре превратили Египет в должника. В конечном итоге египетские власти были вынуждены продать Великобритании свои акции в компании Суэцкого канала. Часто британские методы управления в колониях приносили и большие беды. Так, в 1769 — 1770 гг. колониальные власти устроили голод в Индии, закупив весь рис, а затем продавая его по непомерно высоким ценам.

Голод унес жизни около 10 млн человек. Англичане также практически уничтожили промышленность Индии, завозя в Индостан хлопчатобумажные ткани собственного производства. Колониальная гегемония Великобритании закончилась лишь после Второй мировой войны, когда на политическую арену вышел новый лидер — Соединенные Штаты Америки.