Клиническая смерть: что происходит на самом деле

Люди, пережившие клиническую смерть, часто говорят об особых переживаниях, видении света в конце туннеля, по которому они идут, о выходе из тела и других труднообъяснимых феноменах.

Первое описание клинической смерти

Первым описанием клинической смерти можно считать платоновский «миф об Эре», рассказанный философом в десятой книге «Государства». По сюжету мифа Эр, раненый на войне, десять дней пролежал на поле боя среди погибших и очнулся только на погребальном костре, после чего рассказал о своих околосмертных переживаниях. Рассказ Эра во многом совпадает с рассказами наших современников, переживших клиническую смерть. Там есть и посмертное странствие через расселины (сейчас самым распространенным видением считается тоннель), и осознание необходимости вернуться обратно в тело.

Работа мозга

Долгое время считалось, что во время клинической смерти перестает функционировать мозг, однако исследования, проведенные в Мичиганском университете группой ученых под руководством Джимо Борджиги. Свои эксперименты они проводили на крысах. Исследователи установили, что после прекращения кровообращения головной мозг у грызунов не только продолжал показывать признаки активности, но и работал с большей активностью и согласованностью, чем во время бодрствования и анестезии. По мнению Джимо Борджиги именно активностью мозга после остановки сердца можно объяснить посмертные видения, которые переживают практически все люди, пережившие состояние клинической смерти.

Квантовая теория

Еще одну интересную теорию о том, что происходит с мозгом во время клинической смерти предложил директор Центра Исследований Сознания в Университете Аризоны доктор Стюарт Хамерофф, много времени посвятивший изучению этой проблемы. Он и его британский коллега физик Роджер Пенроуз пришли к выводу, что то, что называется душой, является некими квантовыми соединениями и находится и функционирует в микротрубочках клеток головного мозга.

По мнению исследователей, при переживании клинической смерти микротрубочки теряют квантовое состояние, но информация внутри них не разрушается. Она просто покидает тело. Если пациента реанимировали, квантовая информация возвращается в микротрубочки

Кажущая на первый взгляд надуманность этой теории находит частичное подтверждение при изучении таких явлений, как навигация птиц и фотосинтез. Более глубокое исследование показало, что эти процессы, кроме привычной и понятной биохимии, сопровождаются еще и необъяснимыми квантовыми процессами.

Околосмертные переживания

Впервые термины «околосмертные переживания» и «клиническая смерть» были использованы американским психологом Раймондом Муди, написавшим в 1975 году книгу «Жизнь после жизни». После выхода книги, которая сразу стала бестселлером, количество воспоминаний о переживании особого околосмертного опыта резко увеличилось. Множество людей стали писать о своих видениях, о тоннеле и о свете в его конце.

Нужно сказать, что научное сообщество довольно скептически относится к подобным рассказам. Для каждого из описанных процессов у медиков есть свое объяснение.

Видения после наступления клинической смерти многие ученые считают галлюцинациями, вызванными гипоксией головного мозга. В рамках этой теории считается, что околосмертные переживания люди испытывают не в состоянии клинической смерти, а во время ранних этапов умирания головного мозга, во время предагонии или агонии пациента.

Во время испытываемой мозгом гипоксии и угнетении коры головного мозга возникает так называемой туннельное зрение, объясняющее видением впереди светового пятна.

Когда человек перестает получать информацию от зрительного анализатора, очаги возбуждения коры мозга поддерживают картину сплошной засветки, что может объяснить видимое многими приближение к свету.

Ощущение полета или падения ученые объясняют нарушением работы вестибулярного анализатора.

Вся жизнь проносится

Ещё одним распространенным «видением» людей, переживших клиническую смерть, является ощущение того, что человек видит всю свою жизнь, проносящуюся перед глазами.

Ученые объясняют эти ощущения тем, что процессы угасания функций ЦНС чаще всего начинаются с более молодых структур мозга. Восстановление же происходит в обратном порядке: первыми начинают работать более древние функции, а потом — более молодые в филогенетическом отношения функции ЦНС. Это может объяснить, почему у восстанавливающегося больного в первую очередь всплывают в памяти наиболее эмоциональные и стойкие события в жизни.