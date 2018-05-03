Как американцы боялись советской оккупации

Что будет, если Россия захватит США? Будет ли реять родной звездно-полосатый флаг над Вашингтоном? Эти вопросы могут показаться бредовыми, но с самого начала холодной войны многие западные общественные деятели всерьез рассуждали о том, что будет, если СССР захватит Америку, рисуя идеальную страшилку, прицельно действующую на образ мыслей электората. «Лента.ру» вспоминает, как американцы боялись советской оккупации и кому это было на руку.

Красный рассвет

Небольшой американский городок в штате Колорадо. По тихим улочкам медленно передвигаются мамаши с колясками, работают магазины, изредка проезжает один-другой автомобиль. В местной школе идет урок истории — преподаватель рассказывает старшеклассникам, как строились войска Чингисхана.

Внезапно посреди этой идиллии ученики и учитель видят, как с неба спускаются вооруженные парашютисты. Преподаватель выходит из школы, спрашивает прибывших, в чем дело — и сразу же получает автоматную очередь прямо в грудь.

События разворачиваются быстро: парашютисты расстреливают школу из автоматического оружия, один из них стреляет из гранатомета по учебному заведению. Взрывы, вопли и смерть кругом. Спастись удается только четырем подросткам — они забрались в автомобиль и успели уехать. На улицах города их тоже встречают солдаты. Автоматные очереди, вопли, неидентифицированные войска разносят город на кусочки и расстреливают ни в чем не повинных жителей.

Вскоре, впрочем, становится понятно: это советская оккупация. Русские и кубинцы напали на США и одержали моментальную победу. Ослабленные Штаты не смогли сопротивляться — в Европе кризис, НАТО больше нет. Так начинается фильм «Красный рассвет», снятый в 1984 году, в разгар холодной войны. Практически каждую минуту в нем кого-то убивают, взрывают, избивают и публично расстреливают. В центре повествования — те самые подростки, которые, словно бойскаутская версия «Неуловимых мстителей», разворачивают партизанскую войну против русских извергов.

Первоначально автор сценария предполагал сделать фильм антивоенной притчей, на манер «Повелителя мух» Голдинга, но руководство студии MGM решило, что у них есть идея получше: превратить картину в повествование о «маленьких Рэмбо», крушащих все на своем пути. В самом деле, что может лучше сыграть на патриотизме американских обывателей, чем героический поход вчерашних школьников против грозных (и достаточно тупых) русских и кубинцев.

Можно ли считать «Красный рассвет» антисоветской пропагандой? Несомненно, если учитывать то, что в 1984 году, когда фильм вышел, на носу были выборы президента США, которые в ноябре с разгромным результатом выиграл Рональд Рейган , обеспечивший себе второй президентский срок. Приложила ли его администрация руку к созданию фильма? Скорее всего нет — по крайней мере, у этой теории нет фактического подтверждения (хотя известно, что режиссер картины Джон Милиус был ярым пропонентом Рейгана). Тем не менее «Красный рассвет» отлично сочетался с позицией рейгановской Америки относительно СССР: программа «Звездные войны», оголтелая антисоветская риторика, необходимость во что бы то ни стало закрыть «окно уязвимости» в системе национальной безопасности…

Некий Скотт Маккейб на ресурсе quora.com пишет, что хотя картина не представляет никакой исторической ценности, учитель истории не раз показывал «Красный рассвет» ученикам его класса и даже включил вопрос о сюжете фильма в выпускной экзамен.

«Если же отбросить личный опыт, мысль о том, что фильмы, подобные этому, показывали школьникам, чтобы заставить их бояться коммунизма и СССР, пугает, — продолжает он. — Когда речь идет о пропаганде, ее действительно эффективнее всего внедрять в неокрепший мозг ребенка, который еще не знает альтернативных взглядов на происходящее в мире и ориентируется на авторитет учителя. Мне даже интересно, что они сейчас показывают ученикам, чтобы рассказать, какие страны надо ненавидеть или презирать».

Медведь в лесу

«В лесу живет медведь. Для некоторых его существование очевидно. Другие вообще его не замечают. Некоторые говорят, что медведь ручной. Другие видят, что он злой и опасный. Поскольку никто не может поручиться за правоту тех или иных, не будет ли правильно быть такими же сильными, как медведь? Раз уж он есть». Нет, это не памятка по безопасности для охотников. Это предвыборный ролик Рональда Рейгана 1984 года.

Вопрос сдерживания Советского Союза, конечно, не был самым главным в его избирательной кампании — в основном речь шла об экономике. Но вопрос «непредсказуемых русских» тем не менее стоял остро. И американцы поддерживали своего президента: да, говорили они, с экономикой все хорошо, администрация президента работает, и еще, конечно, нам нужна хорошая защита от опасностей извне. Какая опасность была главной во времена холодной войны — хорошо известно.

Именно в это время вышел на экраны «Красный рассвет», адресованный скорее молодежи, чем старшему поколению. И именно в 1984 году увидела свет книга историка Роберта Конквеста «Что делать, когда придут русские. Руководство по выживанию», написанная в соавторстве с Джоном Манчипом Уайтом. В отличие от фильма, написана она была по заказу избирательного штаба Рейгана и представляла собой отнюдь не сомнительного качества боевик, где почти в каждой сцене гремят взрывы и происходят комически неправдоподобные события.

«Что делать, когда придут русские» была направлена на старшую аудиторию и выдержана в спокойном нейтральном тоне. Действительно, представьте себе, в один прекрасный день над вашим городом будет реять не звездно-полосатый флаг, а красный, с серпом и молотом. Неужели жизнь закончена? Конечно, нет, писал Конквест. Человек может выжить в любых условиях — и именно выживанию была посвящена эта книга.

Разделенная на несколько глав и рубрикатор, она методично создавала образ недалекого будущего, когда Советы по какой-то причине захватят США. Что делать сразу после оккупации, как не попасть в трудовой лагерь, стоит ли бежать за границу (и куда бежать), как жить дальше, как изменится качество жизни и возможно ли сопротивление — рубрикатор цинично описывал то, как люди разных профессий будут чувствовать себя при советском режиме.

Ценные указания

Вы выжили. Ваш дом не разрушен, никто из близких не убит и не угодил в тюрьму или лагерь. Вы возвращаетесь со скучной работы, на которой вы зарабатываете копейки — впрочем, как и все остальные. Дома вы читаете газету, в которой нет ничего, кроме отчетов о съезде Коммунистической партии в Москве. Чу! С улицы слышится грохот сапог — мимо вашего дома идет взвод советских солдат. Первая реакция — отпрянуть от окна и затаиться в надежде, что вас не заметят. Ах, слава богу, пронесло! Это обычный патруль, а не те особые подразделения, которые забирают людей, после чего они не возвращаются. Ладно, пора готовить ужин. На примусе кипит котелок с картошкой. Завтра новый день. Будем надеяться, он, как и этот, пройдет без приключений.

«Этого может не случиться. Но, с другой стороны, МОЖЕТ И ПРОИЗОЙТИ», — с такой зловещей сценки начиналось творение Конкуэста. Готовьтесь, люди, как бы говорил он, если мы будем слабыми, все, что описано в этой книге, претворится в реальность. Чтобы этого не произошло, вы знаете, что делать: выбирайте Рейгана.

Читать «Что делать, когда придут русские» — настоящее удовольствие, которое даже и рядом не стоит с просмотром «Красного рассвета». Книга написана, без сомнения, очень талантливо и способна погружать читателя в атмосферу придуманного мира, а спокойный и рассудительный тон добавляет уверенности в том, что все это вовсе не шутки. Что ж, взглянем на то, какой видел советскую оккупацию США историк Роберт Конквест в избранных отрывках из книги.

О свободной прессе и фейковых новостях — русские так и не пришли, свободу СМИ никто не ограничивает, но тема как нельзя более актуальна:

«В отсутствии надежных печатных или телевизионных новостных СМИ, если вы хотите быть информированным, вам придется полагаться на слухи и иностранные радиопередачи. Стоит заметить, что не все слухи будут правдивыми, и многие из них будут насаждаться властями.

Вам придется развивать свое критическое мышление, чтобы оценивать их правдивость или ложность. Могло ли такое случиться? Соотносится ли это с уже имеющейся у вас информацией? Зачастую вам придется ждать момента, когда новые данные подтвердят или опровергнут то, что вы услышали».

О том, как вести себя на допросе:

«Тут советовать сложно, но у вас больше шансов спасти свою жизнь, если вы не будете признаваться в серьезных преступлениях. У представителя властей, который допрашивает вас, будет мало времени, и он, возможно, чтобы не тянуть резину, влепит вам какую-нибудь "антисоветскую пропаганду", и вы сядете всего на восемь лет.

Никогда, ни при каких обстоятельствах не верьте следователю, что если вы сознаетесь в серьезном проступке, то вас помилуют! Вас, так или иначе, обязательно осудят, причем не обязательно в вашем присутствии — приговор на скомканной бумажке может передать вам тюремщик. Потом, если вы избежите смертной казни, вас этапируют в лагерь».

Удалось уехать за границу? Не ждите, что вашим рассказам о страданиях под советскими оккупантами поверят:

«Многие поверят историям коммунистических пропагандистов о новой счастливой жизни в США. Другие, не настолько наивные, все равно примут на веру некоторые из этих рассказов и подумают, что вы преувеличиваете. Третьи будут частично винить в произошедшем Америку и говорить, что теперь уже ничего не поделаешь. А известные политики, даже имеющие влияние на внешнюю политику на самом высшем уровне, будут говорить о том, что Советы договороспособны и, если применять к ним дружеский подход, не представляют никакой опасности в дальнейшем. Вы можете утешить себя мыслью о том, что то же самое говорили здесь до того, как катастрофа произошла».

Как изменится жизнь:

«Не считая урона, нанесенного военными действиями, экономика будет перевернута с ног на голову. Любой бизнес, за исключением производящего самое необходимое, исчезнет. Импорт нефти прекратится. Большая часть американской нефти будет использоваться для нужд властей. Все крупные фирмы будут национализированы сразу. Мелкие постигнет та же участь через год-два. Личные сбережения будут экспроприированы в ходе "денежных реформ", в результате которых стоимость старого доллара снизится до 1/15 от его нынешнего номинала, или до 1/100 красного доллара, который станет впоследствии единственной расчетной единицей. Большую часть высокотехнологичного оборудования увезут в СССР, в некоторых случаях вместе с обслуживающим персоналом. Это назовут "военными репарациями", или его "купят" на условиях русских».

О походе в магазин за продуктами:

«Даже обычная домохозяйка, мужа которой еще не арестовали, будет озабочена поиском хлеба и картошки, которые станут основными продуктами питания. Мясо можно будет достать не чаще раза в неделю. Магазины станут закрываться, когда запасы продовольствия закончатся, и их будут буквально штурмовать, когда на прилавки что-нибудь выбросят.

Стоять в очереди, состоящей из злых и голодных граждан, придется всем, причем они будут не только в помещениях, но и продолжаться на улице — иногда на весь квартал. Занятые мамаши будут нанимать стариков, которые станут за небольшую подачку стоять в этих очередях за них. Мы рекомендуем и мужьям, и женам всегда носить с собой сетчатую авоську, чтобы было куда положить еду или предметы первой необходимости, которые могут внезапно поступить в продажу».

О бизнесменах:

«Все крупные управленцы, в особенности банкиры и брокеры, будут арестованы и высланы в трудовые лагеря. Позднее тех, у кого обнаружатся те или иные особые знания и умения, отпустят (если они выживут), и им дадут должности в государственных монополиях».

О «новых левых»

«Линия Коммунистической партии не поощряет употребление наркотиков, гомосексуальность и ношение бороды. Так что, если вы относите себя к "новым левым", мы предлагаем вам избавиться от всех своих наркотиков, скрывать свое девиантное сексуальное поведение и бриться начисто».

О владельцах зоомагазинов:

«Вряд ли семьи смогут делиться теми крохами, которые у них будут, с домашними питомцами, не говоря уже о средствах на профессиональный уход за ними и покупку аксессуаров. Все зоомагазины закроются, большую часть кошек и собак усыпят или оставят беспризорными. После окончания боевых действий по городам и весям будут бегать стаи бездомных собак».

О кляузниках:

«У вас появится отличный шанс разрушить жизнь вашим соседям, коллегам и друзьям с помощью анонимок, которые вы будете посылать в тайную полицию, — они очень ценятся в кругу коммунистов. Факты, представленные вами, не обязаны быть правдивыми, но нелишним будет вставить в текст реальные цитаты жертв о том, как они недовольны определенными аспектами оккупации. Если вы хотите причинить обществу еще больше вреда, то можете предложить свои услуги тайной полиции и стать сексотом — то есть информатором на окладе и коллаборационистом. Хорошо организованные сети сексотов будут развернуты в каждом штате».

О психопатах:

«Если вы способны контролировать себя во всем, что касается отношений с властями, перед вами открывается богатое поле деятельности. Люди с нестабильной психикой будут востребованы не только на должностях, где есть необходимость проявления насилия (см. главу «Садист»), но и в других сферах деятельности, где каждого, кто стоит у вас на пути, можно устранить при помощи шантажа. Стоит учитывать, что система, построенная Сталиным и его преемниками, называют "психопатократией". Если ваш диагноз окажется совместимым с ней, у вас есть недюжинные шансы занять высокое место в новой иерархии».

О молодежи:

«Помимо участия в военной подготовке и проведения времени в летних лагерях, пионеры четко усвоят урок преданности делу коммунизму, а не своей семье. Как мы уже говорили, если у вас есть идеи спорного характера, не спешите высказывать их при своих детях. Некоторым из них промоют мозги советской пропагандой, и они станут верными агентами режима. Таких несчастных мальчиков и девочек коммунисты очень ценят. Павлик Морозов , мальчик, который во время коллективизации в СССР донес, что у его родителей имеются излишки зерна, после чего их расстреляли, до сих пор считается героем в Советском Союзе, ему до сих пор воздвигают статуи».

Книга Конквеста заканчивается послесловием, в котором он рассказывает о недостатках плановой экономики и о том, что вся мощь СССР строится на ориентации ее исключительно на военный комплекс. «Они сохранили однобокий долговременный подход к этой проблеме, они просто прут вперед. Потому что Запад не желает понимать этого», — писал он.

Эта книга представляет собой «инструкцию на случай внештатной ситуации», поясняли авторы. Как в самолете — которую, как надеются авиакомпании, использовать никогда не придется. «Но мы бы обманули вас, если бы притворились, что этот кошмар не может случиться вообще. Если это случилось, вот наш последний совет: СОЖГИТЕ ЭТУ КНИГУ», — так зловеще завершается этот труд.

Советская оккупация была универсальной страшилкой для запугивания американцев во время холодной войны. Пожалуй, одним из самых известных примеров (помимо перечисленных) является комикс «Is This Tomorrow» («Это завтра?»), выпущенный в 1947 году «образовательным обществом», основанным католическим священником Луи Гэйлсом.

В отличие от рассудительного нарратива «Что делать, когда придут русские», эмоции в комиксе хлещут через край. Конечно же, американские коммунисты-предатели станут всему виной: они поднимут красный флаг над Белым домом.

Лидер американских коммунистов Джонс, похожий на престарелого Льва Троцкого , и его советник Браун объясняют на страницах комикса свой зловещий план: уже много лет они тренируют леволиберальную прессу и радио, а их люди в Голливуде мастерски распространяют коммунистическую пропаганду. Также они манипулируют профсоюзными деятелями и решают, что первым делом нужно уничтожать католиков (что неудивительно, учитывая то, кем выпущена эта брошюра).

Но вот план претворен в действительность, президент убит и Джонс въезжает в Белый дом. Начинается коммунистический ад и плановая экономика. Домохозяйки бьются в очередях за морковь. Один из министров из старого правительства, подвергающий сомнению новую политику, расстрелян.

Типографиям запрещают печатать газеты, не проводящие линию партии. Телефонная система и радиосети национализированы. В школах и университетах новые преподаватели, отрицающие существование бога и продвигающие коммунистическую идеологию. Банки ликвидируют. Право на ношение оружие отменено, и каждого, кто нарушает запрет, ждет смертная казнь.

Католиков заставляют работать на партию. Настоятель монастыря спрашивает солдата-коммуниста: что нам теперь делать, когда свобода вероисповедания отменена? «Снимай свой балахон и иди работай на государство!» — безжалостно отвечает тот. Разумеется, всех несогласных ссылают в ГУЛАГ.

Выборы не отменяют, но в бюллетенях только члены компартии. С оппозицией расправляются жестко и беспощадно. Коммунисты устраивают костры из Библий. Светловолосый мальчик с промытыми мозгами докладывает представителю властей: «У моего папы коротковолновый приемник, а у мамы все еще хранится всякий религиозный хлам». «Мы с этим разберемся», — заверяет его советский офицер.

Комикс заканчивается смертью диктатора Джонса, которого сменяет на посту один из его подручных. Как и «Что делать, когда придут русские?», заканчивается «Это завтра?» предупреждением о том, что угроза как никогда реальна. В отличие от достаточно вегетарианских рейгановских времен, авторы комикса предлагали не просто крепить оборону страны, но активно выявлять коммунистических предателей среди членов американского общества. Близился 1950 год и речь сенатора Джозефа Маккарти, в которой он предупреждал нацию о том, что в госдепе США как минимум 205 коммунистов. Охота на ведьм начиналась.

Угроза оккупации Запада со стороны СССР (а теперь — России) всегда была универсальным политическим инструментом, которым активно пользовались политики. Им вовсе не обязательно было заказывать книги, фильмы и телесериалы, как это делал избирательный штаб Рейгана — их активно генерировало само общество, Голливуд и обеспокоенные индивидуумы. (И генерирует до сих пор — достаточно вспомнить недавний норвежский сериал «Оккупация», по сюжету которого Норвегию захватила Россия.)

В СССР, по понятным причинам, ничего подобного не было: мы боролись за мир и осуждали «американскую военщину», но представить, чтобы в советских книжных магазинах продавался комикс, рассказывающий о жизни под американской оккупацией, практически невозможно.

Самое интересное, что патриотические фантасты почти не пишут об ужасах жизни под гнетом оккупантов из Штатов. Оно и понятно — главным героем их повестей чаще всего становится великий Сталин, пришедший из прошлого, чтобы спасти будущее. Разве можно представить, что под водительством великого вождя Россию захватит какое-то жалкое НАТО?