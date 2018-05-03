Зачем православным храмам роскошное убранство

По преданию, князь Киевский Владимир Святославич выбрал для Руси православную веру после того, как послы поведали ему о красоте и великолепии Софийского собора в Константинополе и православного богослужения. Сегодня роскошное убранство является отличительно чертой русских православных церквей.

Особенности убранства

Действительно, православные храмы сильно отличаются от всех прочих. Еще издали можно заметить позолоту на куполах. Сами купола в православии имеют серьезное символическое значение. Например, один купол символизирует единство Господа Бога. Пять куполов — символ Христа с четырьмя апостолами. Тридцать три — указывают на возраст Спасителя. Как известно, Иисус был распят на кресте в тридцать три года, а затем воскрес для жизни вечной.

Внутри храма можно увидеть иконы с богатыми окладами. Особо украшены царские врата, через которые, как считается, исходит для причастия сам Иисус Христос. Золото, драгоценные камни, красочные фрески, которые находятся во многих церквях, поражают и настраивают на торжественный лад.

Совсем иное впечатление от католических храмов. Они скорее функциональны, чем красивы. Например, в католической церкви прихожане не стоят, а сидят на скамейках. Для создания атмосферы торжественности в католических храмах используется орган, визуальная же часть убранства значительно скромнее, чем в православных.

Если в крупных соборах ещё можно встретить статуи и богатые витражи, то в небольших церквушках это редкость. Вместо икон стены католических храмов украшают фрески. Протестантские церкви выглядят ещё более аскетично. Они отличаются строгостью и минимализмом. Единственными украшениями лютеранской кирхи являются орган и распятие на стене.

Одни ветви христианства проповедуют аскезу и умеренность во всем, другие — напротив, видят необходимость в том, чтобы украшать Дом Божий.

Образ Царствия Небесного

Если верить Священному Писанию, после того как евреи под предводительством пророка Моисея избежали египетского плена, Господь повелел одному из них, мастеру по имени Веселеил, возглавить строительство походного храма — скинии — и дал подробные указания по ее обустройству: «Я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством, работать из золота, серебра и меди» (Исх.31:2-4).

Зачем же все это делалось? Храм в христианстве является проекцией Царствия Небесного. Вот какими словами Иоанн Богослов рисует образ Небесного Иерусалима: «Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд, пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист. А двенадцать ворот — двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло» (Откр.21:19-21).

При строительстве на горе Мориа Иерусалимского храма царь Соломон использовал самые дорогие и драгоценные материалы: «И обложил Соломон храм внутри чистым золотом, и протянул золотые цепи пред давиром, и обложил его золотом. Весь храм он обложил золотом, весь храм до конца, и весь жертвенник, который пред давиром, обложил золотом» (3 Цар. 6:21-22). Когда же строительство было окончено, Господь объявил Соломону: «Я освятил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени Моему там вовек» (9:3).

Все лучшее — Богу

У первых христиан, подвергавшихся гонениям, не было храмов. На протяжении трех столетий они собирались для молитв и богослужений в домах своих лидеров, в синагогах или даже в катакомбах. Только после прихода к власти в Риме Константина Великого, сделавшего христианство государственной религией, начали сооружаться христианские храмы и монастыри. Многие из них являются настоящими шедеврами архитектуры, они поражают и внешними формами, и внутренним убранством. И дело тут не в тщеславии мастеров-зодчих или в стремлении потрафить властям, а в принципе: все лучшее — для Бога.

По такому принципу был построен и знаменитый собор Святой Софии в Константинополе (русские называли этот город Царьградом). С принятием христианства церкви на Руси стали строиться в соответствии с византийской традицией (ее сегодня называют крестово-купольной). Это и позолоченные купола с крестами, и внутренняя роскошь. Но делается это вовсе не для того, чтобы удивлять людей богатой обстановкой.

Вот что говорит на эту тему священник Афанасий Гумеров, насельник Сретенского монастыря: «Храм не является обычным жилищем, а символически изображает Небо. Царство Небесное своим совершенством превосходит наш земной ум. Чтобы изобразить его человек берет все лучшее и драгоценное в окружающем его мире и пытается создать этими средствами образ небесного».