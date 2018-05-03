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Почему Библия и Коран запрещают татуировки
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Почему Библия и Коран запрещают татуировки 

Русская семерка 9 часов назад
Фото: depositphotos.com
В древности татуировки использовались не только для украшения, но и для подчеркивания социального статуса их владельца. Они также были призваны сообщать окружающим о совершенных их владельцем подвигах и имели магический сакральный смысл. Такие мировые религии, как христианство и ислам, порицают татуировки, мотивируя это тем, что Бог создал наши тела совершенными, а мы, украшая их рисунками, таким образом выказываем свое недовольство его творением. Кроме того, христианская и исламская традиции воспринимают татуировки как отголосок язычества.
Ранее люди наносили на тело надписи с именами богов, умерших родственников и символами племени или рода. Отказываясь от подобной практики, человек покидал свою родовую группу и становился членом религиозной общины.

Что говорит Библия

В Библии есть только одно конкретное упоминание о татуировке. В книге Левит, 19:28, указано: «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен». Ранние христиане отвергали эту практику, которая много столетий бытовала среди народов, живущих рядом с израильтянами. В Ветхом Завете также записано: «Вы сыны Господа Бога вашего: не делайте нарезов на теле вашем…» Христианин должен быть сдержанным и смиренным, как внутренне, так и внешне. Татуировки привлекают к их обладателю внимание окружающих, и это противоречит традиции. Так, в Первом Послании к Тимофею (2:9-10) сказано: «Чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Это имеет отношение и к мужчинам.
Многие делают татуировки из желания самоутвердиться, показать свою независимость. В Послании к Римлянам (12:1) апостол Павел призывает: «…Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего…»

Что говорит Коран

Ислам также строго запрещает татуировки. В Коране написано: «Аллах … придал вам облик и сделал ваш облик прекрасным» (40:64). Нанося на кожу тату, мусульманин ставит себя выше Бога и оспаривает его волю, а это один из тяжких грехов. В исламе есть хадис, в котором говорится, что посланник Аллаха Мухаммед проклял «ту, которая наращивает волосы, и ту, которой их наращивают; ту, которая делает татуировку, и ту, которая ее делает». То есть под проклятье, по толкованию исламских богословов, попадает как клиент, так и татуировщик. При этом деньги, полученные за тату, считаются незаконно добытыми. Мусульманину разрешено наносить на свою кожу временные татуировки, которые, по сути, являются обычными рисунками. Однако в данном случае соблюдается ряд правил. Рисунок не должен изображать одушевленный образ, призывать к какой-либо идеологии и декларировать лозунги. И он не должен мешать соприкосновению кожи с водой. Если же тату сделала женщина, то ей воспрещается показывать его посторонним мужчинам.
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