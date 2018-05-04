Почему электричество пугало московских модниц

Несмотря на большое значение электричества, в Москве оно получило широкое распространение относительно недавно: первая масштабная электрическая иллюминация была задействована по случаю венчания на царство Александра III в 1883 году, а центральную электростанцию построили только в 1887 году.

В конце XIX века Карлом Сименсом было основано «Общество электрического освещения 1886 года», которое приступило к масштабной электрификации города. До этого в Москве действовали мелкие станции, запитывавшие отдельные объекты. В частности, одна из них была специально спроектирована для иллюминации торжественной коронации Александра III.

Конфуз для модниц

В день церемонии в первопрестольной шёл дождь, поэтому иное освещение работало плохо, а электрические лампы произвели на современников «волшебный и небывалый эффект». Сразу после наступления сумерек тысячами огней засверкали колокольня Ивана Великого и церковь Василия Блаженного. Великий князь Константин Николаевич писал, что «3500 мелких лампочек Эдисона рисовали все архитектурные линии и кресты».

Бывшее в конце XIX века большой диковинкой электричество вызывало не только восторги, но и конфузы. Новый тип иллюминации был совершенно непривычен публике, поэтому на состоявшемся в середине 1880-ых годов первом балу с использованием лампочек московские модницы, привыкшие к газовым рожкам и лампам, в новом освещении казались «скверно раскрашенными куклами».

Допетровская Москва

Не удивительно, что щеголихи конца XIX века попали в неловкую ситуацию, ведь ещё в начале столетия на большинстве балов, по воспоминаниям очевидцев, из-за плохого освещения «от одного конца залы до другого нельзя было узнать друг друга». На улицах ситуация была далеко не лучше, хотя даже просто наличие фонарей воспринималось как прогресс, так как до 1730 года город освещался только за счёт свечей, выставленных жителями на окна.

Допетровская Москва жила, сверяя свои ритмы с солнечным светом, просыпаясь летом с первыми лучами, а осенью и зимой — до восхода благодаря колокольному звону, созывавшему людей на утреннее богослужение. В тёмное время суток городские ворота закрывались, и передвигаться по городу дозволялось только со светильником в руках, без которого караульные задерживали прохожих. Мера эта не была излишней, поскольку ночью часто происходили грабежи и убийства.

Другой серьёзной проблемой того времени были пожары, которые часто уничтожали значительные части города из-за легко воспламенявшихся деревянных построек. Предупредительной мерой для борьбы с неконтролируемым огнём был запрет на пользование домашними банями и на топку печей в домах и мельницах в летний период.

Кроме того, существовала специальная пожарная команда из низших служителей приказа — ярыжек, которые, как правило, не столько тушили, сколько занимались локализацией пожара, ломая ближайшие к нему постройки, чтобы пламя не распространялось далее.

Масляное освещение

Первым московским городским освещением стали фонари, работавшие, как правило, на конопляном масле. К концу XVIII века их насчитывалось около шести тысяч. На главных улицах столбы освещения устанавливались на расстоянии 50 метров друг от друга, а на второстепенных зачастую и вовсе отсутствовали.

Сила света масляных фонарей соответствовала 1-2 свечам, причём светили они только до полуночи с сентября до начала мая. В лунные ночи освещение вообще не работало, даже если небо было затянуто тучами, поэтому задержавшимся на улице горожанам приходилось передвигаться в полной темноте.

Картина менялась только во время воцарения императорских особ, когда город иллюминировался не только властями, но и жителями, благодаря чему в Москве практически не оставалось тёмных пятен. В 1856 году, когда короновался Александр II, для освещения одной только Сухаревой башни было использовано 27 тысяч шкаликов с горящим салом, при том, что она была далеко не единственным подсвечивавшимся объектом.

Ко второй половине XIX века на улицах стало несколько светлее благодаря керосиновым и газовым фонарям. Москвичам приходилось больше жить по солнечному времени, а ночные прогулки оставались уделом смельчаков, так как улицы в темноте были далеко не безопасны из-за малочисленности полиции. Однако находились охотники до приключений, вроде волонтёров собиравшихся для поимки грабителей.

Развлечения и городской облик

Любимым занятием простого люда в часы досуга были поездки в парки с провизией и самоварами. Примечательно, что в качестве мест отдыха часто выступали кладбища — Ваганьковское, Сущевское и Лазаревское.

Писатель Михаил Загоскин в середине XIX века писал об этом странном переплетении живого и мёртвого: «Тут среди древних могил гремит разгульный хор цыганок; там на гробовой плите стоит самовар, бутылки с ромом и пируют русские купцы…»

Ещё одним местом гуляний было Бульварное кольцо, появившееся на месте снесённой в конце XVIII века стены Белого города. Бульвары в отличие от кладбищ привлекали смешанную публику. На Тверском можно было увидеть дворянскую Москву, представители которой удивляли публику костюмами по последней моде и могли себе позволить посещение находившейся тут галереи, предлагавшей чай, лимонад, конфеты и мороженое. На других бульварах отдыхали люди попроще.

Современники описывают Москву начала XIX — конца XVIII века как большую деревню, поскольку большая часть домов и даже мостовые в городе были деревянными. Только главные городские артерии были замощены крупным булыжником. На улицах соседствовали домики, напоминающие крестьянские избы, усадьбы родовитых аристократов и купеческие особняки. Рядом с простыми строениями летом на завалинке жители общались, лузгая семечки.

Дворянские городские усадьбы, как правило, не выходили фасадами на улицу, а находились в глубине участков, поэтому прохожий мог видеть только забор. Мир аристократов был отгорожен от средних и мелких обывателей, которые без стеснения выбрасывали на улицу помои и позволяли бродить по переулкам домашним животным.

Летом дворяне уезжали в свои поместья, возвращаясь в Москву лишь зимой. Это были бывшие чиновники, переехавшие из Петербурга после отставки, а также помещики, которые не искали службы. Любимым занятием этой публики в городе были званые обеды, собрания и балы, которые часто завершались картами. Подобные игры особенно процветали в знаменитом Английском клубе. Слуги любили карты не меньше дворян, дополняя свои забавы шашками.