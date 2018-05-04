Что делали наши партизаны с французами в 1812

Партизанское движение в Отечественной войне 1812 года существенно повлияло на исход кампании. Французы встретили яростное сопротивление со стороны местного населения. Деморализованная, лишенная возможности пополнять свои продовольственные запасы, оборванная и замерзшая армия Наполеона была жестоко бита летучими и крестьянскими партизанскими отрядами русских.

Эскадроны гусар летучих и отряды крестьян

Сильно растянутая наполеоновская армия, преследовавшая отступавшие русские войска, довольно быстро стала представлять собой удобную мишень для партизанских нападений — французы зачастую оказывались сильно удалены от основных сил. Командованием русской армии было принято решение о создании мобильных отрядов для проведения диверсий в тылу противника и лишения его продовольствия и фуража.

В Отечественную войну существовали два основных вида подобных отрядов: летучие эскадроны армейских кавалеристов и казаков, сформированные по приказу главнокомандующего Михаила Кутузова , и группы партизан-крестьян, объединявшееся спонтанно, без армейского руководства. Летучие отряды помимо собственно диверсионных акций занимались еще и разведкой. Крестьянские силы самообороны в основном отбивали неприятеля от своих сел и деревень.

Дениса Давыдова принимали за француза

Денис Давыдов — наиболее известный командир партизанского отряда в Отечественной войне 1812 года. Он сам составил план действий мобильных партизанских соединений против наполеоновской армии и предложил его Петру Ивановичу Багратиону. План был прост: досаждать противнику в его тылах, захватывать или уничтожать вражеские склады с продовольствием и фуражом, бить небольшие группы неприятеля.

Под началом Давыдова было свыше полтораста гусар и казаков. Уже в сентябре 1812 года они в районе смоленской деревни Царево-Займище захватили французский караван из трех десятков подвод. Более 100 французов из сопроводительного отряда кавалеристы Давыдова перебили, еще 100 пленили. За этой операцией последовали и другие, также успешные.

Давыдов с его командой не сразу нашли поддержку у местного населения: крестьяне поначалу принимали их за французов. Командиру летучего отряда даже пришлось надевать мужицкий кафтан, вешать на грудь икону святого Николая, отпускать бороду и переходить на язык русского простонародья — иначе мужики ему не верили.

Со временем отряд Дениса Давыдова увеличился до 300 человек. Кавалеристы нападали на французские части, иногда имевшие пятикратное численное превосходство, и разбивали их, забирая обозы и освобождая пленных, случалось даже захватывали артиллерию противника.

После оставления Москвы по приказу Кутузова летучие партизанские отряды были созданы повсеместно. Преимущественно это были казачьи соединения, каждое численностью до 500 сабель. В конце сентября генерал-майор Иван Дорохов , командовавший таким соединением, захватил подмосковный город Верею. Объединенные партизанские группы могли противостоять крупным воинским формированиям армии Наполеона. Так, в конце октября во время сражения в районе смоленской деревни Ляхово четыре партизанских отряда наголову разбили более чем полуторатысячную бригаду генерала Жан-Пьера Ожеро, пленив и его самого. Для французов это поражение оказалось страшным ударом. Русские же войска, данный успех, напротив, ободрил и настроил на дальнейшие победы.

Крестьянская инициатива

Существенный вклад в дело уничтожения и изматывания французских частей внесли самоорганизующиеся в боевые отряды крестьяне. Их партизанские подразделения начали образовываться еще до указания Кутузова. Охотно помогая летучим отрядам и частям регулярной русской армии продовольствием и фуражом, мужики вместе с тем повсеместно и всячески вредили французам — они истребляли неприятельские фуражиры и мародеров, нередко при подступах неприятеля сами сжигали свои дома и уходили в леса. Ожесточенное сопротивление на местах усиливалось по мере того, как деморализованная французская армия все больше превращалась в скопище грабителей и мародеров.

Один из таких отрядов собрал драгун Ермолай Четвертаков. Он научил крестьян пользоваться трофейным оружием, организовал и успешно провел множество диверсий против французов, захватив десятки неприятельских обозов с продовольствием и скотом. Одно время в соединение Четвертакова входили до 4 тысяч человек. И такие случаи, когда крестьяне-партизаны, возглавляемые кадровыми военными, дворянами-помещиками, успешно орудовали в тылу наполеоновских войск, были не единичными.