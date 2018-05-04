Кто такие сибиряки на самом деле

Говоря «сибиряк», мы подразумеваем «закаленный характер» и «крепкое здоровье». Во многом это так. Но история, жизнь и мировосприятие сибиряков раскрывают нам куда более интересные подробности.

Этимология

Термин «Сибирь» гораздо более древний чем, к примеру, «Русь». Его корни восходят к V веку. На татарском это слово звучит как «сэбэр», что в переводе означает «метет пурга».

По версии исследователя З. Я. Бояршиновой термин «Сибирь» происходит от названия этнической группы «сипыр», хотя ее выводы многими оспариваются. Позднее это слово стало связываться с тюркоязычным народом, жившим на берегах Иртыша в районе современного Тобольска.

Интересно, что до XIII века слово «Сибирь» было в обиходе исключительно по отношению к народности и лишь позднее его стали употреблять к области проживания людей. «Сибирь» как название земель впервые упоминается у средневековых иранских хронистов, а в 1375 году в Каталонском атласе появляется область «Sebur».

Первопроходцы

В 1483 году в Западной Сибири впервые появляются русские: это была «судовая рать», посланная Иваном III чтобы подчинить вогульских князей. Но началом проникновения русских в Сибирь считается 1581 год — поход казаков и служилых людей под предводительством Ермака.

За полстолетия активного освоения сибирских просторов русские первопроходцы дошли до Охотского моря, а еще через столетие — до побережья Северного Ледовитого океана. Покорение новых земель сопровождалось активными контактами с коренными народами Сибири. Однако помимо диалога отношения с туземцами зачастую приводили к серьезной конфронтации.

С XVII столетия в Сибирь начинают активно ссылаться каторжане. В распоряжении Алексея Михайловича даются указания «устроять с женами и детьми на пашню, давая им ссуды и всякие угодья на пропитание». Но в Сибирь едут и по собственной воле представители самых разных специальностей — от плотников и золотоискателей до купцов и промышленников в надежде разбогатеть или найти лучшую жизнь.

Многие из первопроходцев нашли в сибирской земле свою новую Родину и больше не вернулись в европейскую Россию. Постепенно знакомясь с бытом коренных обитателей этих мест — хантов, манси, якутов, бурятов и вступая с ними в торгово-экономические и культурные отношения русские осваиваются в суровых природных условиях и закладывают фундамент выживаемости для последующих поколений колонистов: таким образом формируется русско-сибирский генофонд.

«Многонациональный котел»

1Однако русские это только часть родословной сибирского народа. Историки и этнографы по отношению к населению Сибири часто употребляют такие характерные словосочетания как «многонациональный котел» или «зонтичная идентичность», подразумевая что Сибирь стала домом для сотен этносов и групп людей: сибиряками к примеру себя называют обрусевшие пленные немцы, тувинцы, якуты, татары, алтайцы и даже выходцы из бывших Союзных республик.

Вспомним, что появившееся на карте России Сибирское ханство это осколок некогда пестрой по этническому составу Золотой Орды. Однако и сегодня неоднородный сибирский этнос активно преобразуется. Социологи отмечают, что последнее время во многом из-за снизившегося уровня жизни усилился отток коренных сибиряков в центральную Россию и Европу. Взамен убывших города Сибири активно пополняются гастарбайтерами из Средней Азии и Китая.

Сибирский характер

В силу многонационального состава сибирского этноса у местных жителей с самого детства развиваются толерантность и стремление к многообразию. Огромную роль в формировании «сибирского характера» сыграл суровый климат этих мест, который привил жителям стойкость, выносливость, терпеливость и самостоятельность.

Однако социологи помимо положительных качеств сибиряков — благожелательности, прямодушия, искренности, толерантности находят и не очень привлекательные — хитрость, скупость, легкомыслие и даже лень.

Исходя из подобной диалектики исследователи делают следующие выводы: сибиряки охотно приходят друг другу на помощь, радушно принимают гостей, но проявляя при этом сдержанность и закрытость.

Подлинный дух

Новосибирский социолог Ольга Ечевская отмечает что «оторванность жизни сибиряков — важная часть их регионального самосознания». Историк Юрий Чернышов в своих выводах идет дальше. Он призывает исследователей обращать внимание не только на городские центры Сибири, но и на «глубинку».

«Нужно идти в народ, в деревни и сёла, потому что крупные города — это не показатель. Только глубоко укоренённая идентичность, прочные традиции и уклад расскажут о людях то, что сами они проговорить не в силах», — заключает исследователь. Но верно и другое: именно Природа, а не цивилизация является для сибиряка главным носителем и образчиком его подлинного духа.