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Девушка необычным способом спасла жизнь малышке
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Девушка необычным способом спасла жизнь малышке 

Рамблер 11 часов назад
Фото: depositphotos.com
Случай произошел в США, в Вайоминге. Пожарным поступил звонок с сообщением о пожаре в жилом доме. Когда они туда приехали, спасателями был обнаружен на втором этаже труп женщины — она отравилась угарным газом. Но прежде она удивительным образом спасла свою совсем крохотную дочь. Поняв, что выхода нет, как нет и возможности выйти на улицу, молодая мама даже в таких экстренных условиях собралась с мыслями и привязала дочь к креслу, бросив его с окна на большую гору мусора.
К счастью, материнский инстинкт не повел крошку и она осталась цела и невредима.
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