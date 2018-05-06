Девушка необычным способом спасла жизнь малышке

Случай произошел в США, в Вайоминге. Пожарным поступил звонок с сообщением о пожаре в жилом доме. Когда они туда приехали, спасателями был обнаружен на втором этаже труп женщины — она отравилась угарным газом. Но прежде она удивительным образом спасла свою совсем крохотную дочь. Поняв, что выхода нет, как нет и возможности выйти на улицу, молодая мама даже в таких экстренных условиях собралась с мыслями и привязала дочь к креслу, бросив его с окна на большую гору мусора.

К счастью, материнский инстинкт не повел крошку и она осталась цела и невредима.