Что произойдет после гибели Солнца

Гибель Солнца кажется концом нашей звездной системы, однако это не так. Американские астрономы смогли рассчитать, что именно произойдет с нами, когда погибнет звезда. Земле, да и другим планетам будет не суждено увидеть саму гибель светила. Через 5 миллиардов лет водород на Солнце закончится и в ход пойдет гелий. Внутренности звезды раскалятся до невероятных температур. Внешняя оболочка довольно быстро раздуется, захватывая Венеру и Меркурий. Наша Земля из зеленой цветущей планеты превратиться в безжизненный раскаленный обломок скалы.

Данные наблюдений показывали, что звезды размером с Солнце могут порождать яркие туманности, теория же говорила, что это невозможно, для этого нужна вдвое большая звезда. Нам удалось показать, что это возможно для звезд солнечной массы, что разрешило спор длиной в 25 лет — Альберт Зейлстра, астрофизик

Через какое-то время Солнце избавится от внешней оболочки газа и превратится в белого карлика. А потом вся наша звездная система трансформируется в один огромный пузырь пыли и газа. Это состояние продлится несколько тысяч лет, затем пыль и газ просто исчезнут.