Что происходит на борту частных самолетов

Если даже на регулярных рейсах работа стюардесс должна быть безупречной, то что говорить о тех, кто работает на самолетах банкиров, министров и знаменитостей.

“Умный журнал” изучил тематические сайты и отзывы стюардесс и узнал, что же творится на борту бизнес-джетов.

Anews

«Работа бортпроводника в частной авиации начинается как минимум за два дня до рейса. От покупки на самолет всякой мелочи и не мелочи и заказа на самолет питания из ресторана.

А когда, к примеру, ты находишься на острове, и твои пассажиры захотели к вылету варенной «Клинской» колбасы, то тут ты должна быть не просто стюардессой, а волшебницей!»

«Бывает так, что вместо запланированных трех пассажиров на борт поднимается семеро, на которых еду никто не заказывал. Приходится выкручиваться, используя резерв: открывать баночку икры и начинять ею пустые блинчики и тарталетки. А иногда провизия может закончиться прямо в полете.

Anews

У меня был такой случай: хозяйка судна — известная бизнесвумен — предпочитала пить только кока-колу лайт и ни на что другое не соглашалась. Так получилось, что мы не рассчитали возможности нашей клиентки и в один момент обнаружили, что газировки почти не осталось. А ведь прошла только половина полета, да и хозяйка продолжала заказывать любимый напиток. Нам ничего не оставалось, как смешать остатки кока-колы лайт с обычной. Подмены безнесвумен, к счастью, не заметила, но мне до сих пор стыдно за нашу оплошность!»

«Поверьте, рейс с каким-нибудь банкиром или министром гораздо легче, чем двести пассажиров эконом класса. И дело тут совсем не в статусе, просто богатые люди обычно весь полет спят, а каждый из двух сотен пассажиров эконом класс требует к себе особого внимания, негодует, что закончилась курица и есть только мясо, или бесится, что есть Кока-кола, а он предпочитает Пепси»

«Был у меня несколько раз один известный пассажир, который панически боялся летать. Я почти весь рейс держала его за рукав и вытирала пот с его лица. Отблагодарил по-царски: оплатит мне первый взнос на квартиру. Просто за молчание о его фобии»

«Я не летала на роскошных самолетах, отделанных золотом. Но видела их. И девчонки, которые их обслуживают, стонут от закидонов владельцев. Одна, например, весь пятичасовой полет должна была специальной тряпочкой полировать золотые элементы мебели и сантехники»

Anews

«Если какой-нибудь олигарх берет с собой сотрудников, а еще хуже — журналистов, то олигарх с львиным спокойствием наслаждается жизнью, а остальные хотят вино 1974 года (хотя им никто не предлагал) и черной икорки, с презрением тыкают вилкой в черный сибас и оскорбленно отодвигают чашку с пакетированным чаем…как, у вас нет белого чая?»

«Носить туфли на шпильках стюардессам запрещено, потому что на всех частных самолетах очень дорогие ковры, которые острый каблук может испортить. К тому же, босс по салону зачастую ходит босиком или в тапочках. Если девушка нечаянно наступит ему на ногу, он будет очень недоволен!»

«Если хозяин самолета попросит стюардессу оказать ему интимную услугу, решение принимает сама стюардесса. Она работает на этого человека, и принимать его условия или нет — ее личное дело».