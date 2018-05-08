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Почему в Японии лучше не заходить первым в лифт
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Почему в Японии лучше не заходить первым в лифт 

Anews 6 часов назад
Фото: Anews
Японцы продумали каждую мелочь в своем быту для урегулирования взаимодействия между людьми, что в значительной мере упрощает жизнь. С одной стороны это заставляет знать много правил поведения в обществе, однако они весьма удобны в затруднительных ситуациях.
Этикет в Японии довольно четкий и подробный, и в этой культуре существует даже очередность, с которой люди заходят в лифт. Как оказалось, в этой стране научились предотвращать неловкие ситуации, когда никто не хочет брать на себя обязанность придерживать дверь. Здесь гражданам, которые не умеют ловко обращаться с лифтом, не стоит заходить в него первым, чтобы избежать исполнения обязанности капитана лифта.
Очевидцы описали несколько неформальных правил использования подъемника, которыми пользуются только в Стране восходящего солнца.
Как оказалось, первому человеку, вошедшему в пустой лифт, следует становиться ближе к контрольной панели, удерживая дверь открытой до тех пор, пока все желающие не заполнят кабину.
Капитан лифта, как правило, обязуется придерживать дверь и руководить поездкой на каждом этаже, где происходят остановки. При этом все операции закрывания и придерживания двери следует проводить четко и быстро, и следить за безопасностью пассажиров.
Капитан лифта, помимо удерживания двери в открытом положении при наличии необходимости, выходить тоже должен последним, если он приехал на свой этаж. Затем главным становится уже другой человек, который оказался первым в пустой кабине или находится непосредственно к контрольной панели ближе всех.
Эксперты советуют подальше держаться от кнопок путешественникам или тем, кто недостаточно опытен в управлении лифтом.
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