Почему в СССР запретили микроволновые печи

В 70-е годы в Советском Союзе было запрещено производство и использование микроволновых печей. И вовсе не потому, что «буржуйским изобретением» пользовались на Западе. Причиной запрета был вред, который микроволновка причиняет человеку, а в перспективе — и всему роду Homo sapiens.

Наследие фашистской Германии

Первая микроволновая печка была изобретена еще во времена правления Гитлера. Она носила название «Radiomissor» и предназначалась для мгновенного приготовления пищи. Сэкономленное таким образом время гитлеровцы планировали тратить на завоевание мира и порабощение других народов.

Свое изобретение ученые фашистского Рейха всесторонне изучали, но довести исследования до логического конца так и не успели. Гитлер проиграл войну. Это событие позволило советским ученым умам продолжить исследования. После войны все разработки фашистов попали в руки победившей армии.

Советский Союз с большим интересом занялся изучением незнакомого объекта, в результате чего и появился запрет на применение микроволновок. Точно такие же исследования проводились в США и европейских странах, но в этом случае экономическая выгода уверенно взяла верх. Невзирая на полученные результаты исследований, микроволновые печи до сих пор продаются сотнями тысяч чуть ли не ежедневно.

Что плохого в микроволновке?

Главным камнем преткновения стало СВЧ-излучение. Советские ученые выяснили, что оно приводит к распаду молекулярной структуры продуктов. Главные «убойные» свойства описываемых бытовых приборов заключаются в следующем:

микроволновки разрушают хрупкие молекулы важнейших макро-, микроэлементов и витаминов, полностью лишая пищу какой бы то ни было ценности; приводят к малокровию и закупорке сосудов у людей, поскольку вызывают рост белых кровяных телец и образование «плохого» холестерина; образуют канцерогенные вещества даже в таких безобидных продуктах, как молоко и гречневая каша. Волны в приборе движутся со скоростью света (300 тысяч км в секунду). Молекулярные структуры, попадая под такой жестокий «обстрел», серьезно деформируются. Регулярное употребление приготовленной таким образом пищи быстро запускает процесс образования злокачественной опухоли.

Исследования за границей

В 90-х годах микроволновые печи на постсоветском пространстве были разрешены. Как раз в это время за границей появились первые публикации об их вреде. В 1992 году в США было издано сравнительное исследование на эту тему. Приблизительно в то же время в одной из крупнейших компаний Швейцарии завершились масштабные исследования микроволновых печей и их вреда.

Ученые опытным путем доказали, что нагревание пищи в микроволновке уничтожает 97% ее ценности. У членов подопытной группы, употреблявшей такие продукты питания, со временем был обнаружен рак органов пищеварительной и выделительной систем.

Швейцарец Ханс Ульрих Хертел — один из проводивших это исследование ученых — был уволен из компании за то, что в 1991 году опубликовал результаты своей работы. Статья увидела свет в 19-ном номере журнала «Франц Вербер». Подобные публикации появляются до сих пор, но это не особо влияет на рост продаж микроволновых печей во всем мире.