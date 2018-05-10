Каких женщин на Руси звали бабами

Слово «баба» имеет несколько различных значений, иногда даже противоречивых. Есть предположения, что сочетание звуков «ба ба» — это реакция ребенка на другую женщину, которая живет в семье (не мать, а женщина старшая по возрасту)

По самой популярной версии, слово «баба» возникло в человеческой речи аналогично со словами «мама», «няня», «тятя» — благодаря удвоению ребенком слова «ба». Первоначальные значения — «старая женщина, „повивальная баба“, „ворожея“, „знахарка“.

Если мама состоит из мягких звуков, то „баба“ — выражает недовольство ребенка, потому что эта женщина не кормит его грудью. Со временем спектр употребления этого слова был значительно сужен.

XVIII век

Где-то в восемнадцатом веке слово „баба“ стало употребляться в значении „замужняя женщина низшего сословия“. Так называли не всех женщин в селе, а только жен крепостных, замужних крестьянок.

Это слово было известно ещё со времен язычества, тогда „бабами“ называли каменных идолов. С тюркского „баба“ означает — „мужчина“, „отец“, или обращение к отцу. Еще так называли женщину, опустившуюся до уровня мужчины (неряшливую). Также с тюркского „баба“ имеет значение „предок“, „пращур“. По этой версии, каменные истуканы, сохранившиеся в степях, называют каменными бабами (они посвящены нашим предкам). Именно по этому Бабий Яр, бабье лето и другие схожие слова не имеют никакого отношения к женщинам.

Ударение в русском варианте привязывает значение слова к женщине, бабушке. В санскрите „Баба Яга“ — мудрая, владеющая важными знаниями женщина.

Во времена Киевской Руси это слово обозначает „замужнюю крестьянку“. Это значит, что словом „баба“ подчеркивали определённый статус. Кроме того, словом „баба“ обозначали возраст женщины. Ведь нельзя назвать бабой женщину, которой 20 лет.

Также „баба“ — это женщина из простонародья, простая и необразованная.

»Ба — Ба» — множащая. Слог «Ба» — означает «здесь», «всегда», «быть», «сейчас», в настоящем. Словосочетание «Ба — Ба» представляет собой умноженный вид слова, и означает «с детьми …»

Еще на Руси «бабами» называли женщин, которые первой рожали девочку. Если же женщина рожала первым мальчика — ее кликали «молодкой», «молодухой». Если же, у женщины после нескольких сыновей рождалась дочь, о ней говорили — «обабилась». Со старославянского «БАБА» означает «врата, дающие новую жизнь».

Ребенку проще говорить «баба», чем «бабушка», поэтому первоначально слово «баба» означало — «мать отца или матери». Да и сейчас «бабой» можно называют маму матери, или маму отца.