Средневековье: страхи жителей Темных веков

Период раннего средневековья был назван «Темными веками» благодаря одному итальянскому богослову. Дело в том, что он считал отказ мира от латинского языка началом отвратительного грехопадения. Те же, кому повелось жить в Темных веках, этот термин даже не брали всерьез.

Образование

Ни для кого не секрет, что образование является ключом к прогрессу и развитию любого общества, и средние века не были исключением. Классическая система образования из раннего средневековья до сих пор используется в некоторых университетах, а в ту пору сама возможность получать централизованные знания была просто даром небес.

Научный прогресс

Основа для эпохи ренессанса была также заложена еще в раннем средневековье. Пусть большая часть Европы была отрезана от греческих научных текстов из-за языкового барьера, но некоторые ученые сделали серьезный вклад в изучении естественных наук. Италия, Испания и Галлия стали оплотами будущего скачка прогресса.

Возрождение искусства

Это был краткий, но насыщенный период достижений в области искусства, литературы и классической музыки. В конце восьмого и девятого веков Каролинги начали настоящее возрождение Римской империи: Карл Великий разрешил использовать в письме не только вульгарную латынь, но и местные диалекты, что значительно повысило общую образованность населения.

Отличная погода

Темные века, как ни странно, были благословенным временем отличной погоды. Увеличение температуры потоков в северной Атлантике растопило льды, что позволило викингам колонизировать Гренландию.

Правовая система

В раннем средневековье была очень сложная и довольно справедливая система законов. Путешествующие торговцы получили так называемый свод правил Lex Mercatoria, регулирующий экономические отношения во всех странах Европы. Англосаксонское право было также принято на значительной территории, что позволяло даже простому человеку чувствовать себя сравнительно защищенным государственными органами.