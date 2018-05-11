Ещё
Какая криптовалюта была в СССР
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какая криптовалюта была в СССР 

Русская семерка 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
С тех пор, как люди отказались от натурального обмена, в пользу денег, они стали вечными спутниками человеческой цивилизации. При этом во всех без исключения странах мира, что эмиссия денежных средств регулируется государством. Любые попытки выпуска собственных денег преследуются по закону.
Так было до появления блокчейнов — электронных денег с неконтролируемой ни одним государством планеты эмиссией. В то же время самое интересное состоит в том, что в СССР также существовало несколько видов криптовалюты. Эти эрзац-деньги также не контролировались государством, но имели свободное хождение по территории всей страны.

Жидкие деньги

Официально понятие криптовалюты — обозначает вид платежного средства, эмиссия которого не подчиняется государству, но которое при этом принимается в качестве оплаты на всей территории страны. Большинство читателей, кто застал Советское время, отлично помнят такие непереводимые на другие языки мира понятия как пол литра или «банка», обозначающие пятьсот грамм водки, коньяка или спирта. На территории СССР за подобную «жидкую валюту» можно было получить все что угодно: услуги бытового характера, товары народного потребления, право на место в очереди на получение тех или иных социальных благ. Правда, четких расценок, сколько бутылок водки стоит та или иная услуга, конечно, не существовало. Цена, как бы сказали сегодня, была договорной.
Тем не менее, алкоголем всегда можно было рассчитаться с сантехниками, грузчиками, строителями или водителями. Водкой давали взятки за бытовые услуги. Причем если в наши дни любой человек, имеющий мощный компьютер может самостоятельно производить современную криптовалюту — блокчейны, то при Советской власти точно также любой гражданин мог дома гнать самогон, меняя его на необходимые ему услуги. Самогонщиков, конечно, ловили, но это не останавливало ни потребителей ни производителей «жидкой валюты».

Талоны — криптовалюта по-советски

В то же время стоит отметить, что не только алкоголь использовался в СССР в качестве аналога денег. Одновременно с банкнотами в стране со времен Гражданской войны существовали талоны на продуктовые и хозяйственные товары. Когда в Советском Союзе наступали тяжелые времена во время Великой Отечественной войны или перестройки, наиболее востребованные населением товары, начинали выдавать по талонам. В качестве примера можно вспомнить знаменитые продуктовые карточки блокадного Ленинграда. В конце восьмидесятых годов доходило до того, что не только водку, сахар, крупы и консервы начали выдавать по талонам, среди населения крупных городов распределялись талоны на приобретение промышленных товаров и одежды в магазинах.
В Москве это были ГУМ, ЦУМ и Детский Мир. Доходило до того, что зарплату на ряде предприятий выдавали талонами, которые самостоятельно печатало их руководство, чтобы рассчитаться со своими работниками. На такие талоны можно было приобрести продукцию предприятия, чтобы затем продать. Именно в те годы на обочинах шоссе близ небольших городов появились люди торгующие люстрами, электроинструментами, трикотажем, тем, что производили предприятия города.

Детская криптовалюта

Самое удивительное, что в позднем СССР существовала даже детская криптовалюта. Ей являлись вкладыши и фантики от жевательной резинки, привезенной из-за рубежа. Сегодня сложно поверить, но в 1980-е годы на коллекцию вкладышей с изображением автомобилей жевачки «Turbo» можно было выменять набор импортных фломастеров, модную футболку или роликовую доску. Существовала своя криптовалюта и в пионерских лагерях. Как правило, она являлась аналогом талонов употребляемых взрослым населением страны. Производили ее администрация детского учреждения. Получить данные талоны можно было за работу на благо пионерского лагеря, а потом обменять на сладости, спортивный инвентарь или игрушки.
Русская семерка: последние новости
Почему после Победы в войне в СССР наступил голод Почему Крым был отдан Украине и другие главные тайны истории СССР «Школа невест»: как нацисты хотели создать идеальную женщину
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие традиции первой брачной ночи6
Что предсказал России российский Нострадамус170
Безжалостная женщина-палач: жена комдива Щорса279
Это важно для всех, кто летает на самолетах3
Марсоход запечатлел над планетой летящую «птицу»170
Новости партнеров
Видео
13:54
Покинутые города СССР, о которых запрещено знать
Места
01:54
Мужчине подожгли волосы — и он стал красавчиком
Безумный мир
06:48
Что будет, если осушить Средиземное море
Места
03:25
У вас в бороде застряло: как украсить лицо мужчине
Безумный мир
05:48
Невероятные предметы, найденные после цунами
Вещи
06:20
Это важно для всех, кто летает на самолетах
Вещи
05:19
Что происходит в заброшенных городах-призраках
Места
04:31
Факты о Земле, которые знают единицы
Безумный мир
10:44
Странные факты о викингах, которые вы не знали
Истории
03:53
6 секретов привычных вещей
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение