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Как на Руси летом выпал снег
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Как на Руси летом выпал снег 

Кириллица 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Сегодня много говорят об изменении климата. Некоторые даже пугают новым ледниковым периодом. А ведь в былые времена на Руси с погодой куда более странные вещи происходили.

Копченые летописи

Отмечать погодные аномалии в летописях начали с Х века. Но термометров еще не изобрели, поэтому нам остается лишь гадать, насколько жарче было, например, в 1370 году, чем в 2010. Лишь словесные описания будят нашу душу для сострадания.
Вот так описывается засуха того самого 1370 года: «Того же лета бысть знамение в солнци, места чёрныя, аки гвозди, и мгла велика стояла по ряду с два месяца, и толь велика мгла была, яко за две сажени пред собою не видети было человека в лице, а птицы по воздуху не видяху летати, но падаху с воздуха на землю, и тако по земли пеши хожаху.
Бяше же тогда жито дорого, и меженина в людех, и оскудение брашна, дороговь велика. Бяше же тогда лето сухо, жито посохло, а лесове и борове и дубравы и болота погараху, инде же и земля горяше». Также упоминалось, что в этот год произошел массовый мор зверей и птиц из-за аномально жаркой погоды.

Очень свежо

Все иностранцы, писавшие о Руси, обязательно упоминали ее суровые зимы. Производили они впечатление и на отечественных историков. Морозы первыми были упомянуты в летописях, как погодные аномалии. Так «Русский хронограф» писал, что в 742 году «зима бысть люта: Понтьское море померзе на 30 локоть, а снег паде на нем 20 локоть». А в 785 докладывалось, что лютый мороз стоял 100 и 20 дней.

Лютое лето

А самое холодное лето выдалось в 1604 году, когда в июне выпал «снег великий, и мороз был, в санях ездили…» Летописец уверяет, что сугробы достигали кое-где до пояса рослому мужчине, но историки это сочли все-таки выдумкой.
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