Что на Руси выпивали вместо водки

Водка в России появилась примерно в середине XV века. Интересно, а какие хмельные напитки пили русские до этого? Оказывается, им было из чего выбирать! Правда, практически все напитки тех времен были слабоалкогольными.

Березовица

И в наше время некоторые собирают березовый сок. Но ту березовицу называли пьяной. Сок от берез наливали в открытые бочки, где он начинал бродить. Хотя пьяная березовица была не слишком крепкой, она все же ударяла в голову.

Мёд

Помните: «И я там был, мед-пиво пил, по усам текло, в рот не попало»? Действительно, мед был широко популярен на Руси еще в славянскую эпоху. В языческие времена он имел для наших предков сакральное значение, его использовали в различных ритуалах.

С приходом христианства мед не утратил своей популярности. На основе меда изготавливались вина двух видов: ставленое и вареное. Ставленые вина делались из смеси меда и ягодных соков с добавлением ягод и пряных трав. Смесь сбраживали и переливали в бочку, которую затем смолили и закапывали в землю — называлось это «ставить мед».

Через 10-15 лет напиток доходил до кондиции. Но он был очень дорог и простым людям не по карману. Гораздо более распространенным являлся вареный мед. Для его изготовления обычный мед разбавляли водой, добавляли фрукты, ягоды, травы, варили, остужали, вводили закваску и ставили бродить.

Знаменитая медовуха появилась лишь после XIV века и представляла собой брагу с добавлением меда. Впоследствии в нее стали добавлять и водку.

Пиво

До появления водки пиво являлось на Руси одним из главных алкогольных напитков. В былинах даже говорится о том, что Илья Муромец должен был «выпить пива крепкого», чтобы стать могучим богатырем.

Поскольку пиво было доступно для всех слоев общества, его распитием сопровождались все значимые события, по поводу которых собирали гостей: рождение, крестины, новоселье, свадьба, похороны, поминки.

Во время раскопок на территории Новгорода было найдено множество бочонков из-под пива — похоже, в древности его тут варили в каждом доме. Солод для пива чаще всего делали из ячменя, и лишь в некоторых северных регионах, в частности, на территории нынешних Архангельской и Вологодской областей — из ржи.

Ол

Сегодня о нем наверняка мало кто знает. Олом называли ячменный напиток, очень напоминающий пиво, куда добавляли хмель и полынь. Первые упоминания о нем относятся к середине XIII века. Считается, что по вкусу ол был похож на английский эль, который также готовили из ячменя с добавлением различных трав, в том числе вереска.

Буза

Этот напиток пришел к нам от татар. На Руси он стал известен в XIII столетии. Делали его из просяной муки, варили на воде, пока он не превращался в однородную массу. Затем добавляли дрожжи. Русские усовершенствовали татарскую бузу за счет добавления солода и меда. Сваренную смесь накрывали крышкой и ставили бродить.

В результате получался густой сладкий напиток крепостью примерно 4-6 градусов. Подавали его в конце трапезы «на десерт». Именно от забытой ныне бузы произошли такие русские жаргонные слова, как «бузить», «бузотер».

Виноградное вино

Первые упоминания о нем относятся к началу X века. Вино привозили из Византии, и было оно довольно дорогим, поэтому позволить его себе могла только знать. С приходом христианства вино стало играть роль ритуального напитка, ведь именно вино использовали во время причастий.

Кстати, несмотря на относительное разнообразие хмельных напитков, до появления водки особого пьянства на Руси не наблюдалось.