Почему Романовы болели гемофилией

Долгожданный наследник семьи Романовых родился в 1904 году. В отличие от предыдущих четырех родов, в результате которых на свет появились дочери, эти были легкими и длились не более получаса. Однако счастье было недолгим. Спустя два месяца после родов стало понятно, что мальчик болен гемофилией, случилось это после того, как никто не мог остановить кровотечение из пупка младенца.

Наследник российского трона цесаревич Алексей отличался умом, добрым, любознательным характером и унаследовал простату своего отца, однако любая ссадина или самый маленький порез на теле ребенка вызывал неостанавливающееся кровотечение. Кровь оказывалась в окружающих порез мышцах, в результате чего образовались огромные гематомы, растягивающие кожу, замедляющие кровообращения и образовавшие тромбы.

Самыми опасными были кровотечения из носа, на которые нельзя было наложить тугую повязку. В результате одного из них Алексей едва не умер. Болезнь вызывала кровоизлияния в суставах, и мальчик постоянно испытывал боли, а морфия из-за его разрушительных свойств ребенку не давали. Унять болезнь удавалось только «старцу» Григорию Распутину , который, как говорили очевидцы, заговаривал раны.

После гибели «сибирского колдуна» болезнь снова подступила и по словам исследователей, не будь убийства в подвале Ипатьевского дома, скорее всего Алексей все равно не дожил бы до зрелого возраста.

Как гемофилия оказалась у Романовых

В русскую императорскую семью заболевание попало через жену Николая II императрицу Александру Федоровну. Родителями немецкой аристократки был герцог Гесеннский и Рейнский Людвиг, а также герцогиня Алиса, дочь британкой королевы Виктории. Через бабушку королеву Англии Александра Федоровна стала носительнице гемофилии. Чаще всего ею болеют мужчины, а женщины с виду здоровые становятся носителями пораженного гена.

Выяснить это удалось генетикам Массачусетского университета, которые провели исследования материала останков расстрелянной большевиками семьи Романовых. Как оказалось, помимо матери носителями болезни были и ее дочери Мария и Анастасия.

О гемофилии не знали до конца ХХ века, однако из-за династических браков с английской королевской семьей болезнь поразила монаршие дома не только России, но и Германии, Австрии, Испании. Последний носитель генетический болезни, переданной от английской королевы Виктории, был принц Пруссии Вольдемар, который скончался в 1945 году.