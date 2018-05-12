Почему у русских были цари, а не короли

Термины «царь» и «король» которые в русском языке использовались для обозначения правящих особо очень чётко были разграничены. Если «царями» называли с Ивана III полуофициально, а с 1547 и коронации Ивана IV, уже и официально, российских правителей, то «королями» именовали только европейских монархов.

Этимология этих слов, их происхождение разнятся, хотя оба термина пришли в Европу, да и на Русь из Рима и из времен становления Римской Империи. Кстати первым правителем, именовавшим себя царём был не русский, а болгарский монарх, царь Симеон Великий, который принял этот титул в 917 году. Вслед за ним, уже в XIV веке такой титул стали носить сербские монархи, а потом уже «новое модное веяние» дошло и до Руси.

Откуда слово

По самой популярной версии, само слово «царь» происходит буквально от имени Гая Юлия Цезаря. И многие исследователи видят в этом некую иронию. Поскольку само слово «Цезарь» изначально имело родовую принадлежность и могло значить не монаршую особу, а слово «волосатый».

Да и сам Гай Юлий Цезарь совершенно не стремился стать верховным и авторитарным правителем, для обозначения титула которого в Риме, кстати, было иное слово — «rex». И в общем, как показала история, правильно делал, но власть всё равно сосредоточилась именно в его руках, что и стало в итоге причиной заговора и убийства Цезаря. Но после Гая Юлия, чтобы подчеркнуть свою преемственность, римские правители стали именоваться именно Цезарями.

Царь на Руси

С нашей страной и титулом «царь» тут отдельная история, поскольку мы в определённый момент стали, и небезосновательно, считать себя «духовыми наследниками Византии». То есть, Восточной Римской Империи. А потому логично, что после падения Константинополя в 1453 году, который в российских летописях так и именовался — «Царьград» , уже Ивана III начинают называть царём, а его внук Иван Грозный получил такой титул уже официально.

С термином «король» все исторически ещё интереснее хотя бы потому, что единой версии возникновения этого слова — нет. Самая распространенная теория заключается в том, что он также пошел от имени, но уже Карла Великого , императора Запада.

В частности, императорскую тиару на голову этого правителя возложил папа Лев III в декабре 800-го года. Но уже со времен княгини Ольги ориентиром для легитимности правления для русских была Византия, а не Рим. Более того римских правителей на Руси воспринимали как «пришлых», «не подлинно багрянородных» правителей.

Стоит вспомнить хотя бы попытку варяжских сановников Ольги после её длительной и не совсем удачной поездки в Царьград от её имени и без её ведома пригласить на Русь западно-христианских миссионеров с целью сближения именно с Римом. Попытка, как мы помним, оказалась полностью провальной, а миссионеры вообще уехали назад с большим трудом и риском для жизни.

И все это потому, что Ольга не искала сближения с «королями» и с их вариантом христианства тогда ещё единого, но уже все сильнее разнящегося. Она искала родства именно с Византией, как родины «подлинных монархов», царей. А потому и слово «король» стало относиться именно к европейским западным правителям. Как низшее по достоинству, нежели термин «царь».

Впрочем, есть и иная версия, которая утверждает, что слово «король» было в «ославяненном» виде вполне в ходу на Руси, и происходило оно как раз от слова «rex», трансформировавшись во французском, например, в «roi» или в испанского «rey». А буквально, этот самый «rex» означал просто «правитель».

И аналоги этого титула уже были в европейских языках. Например, скандинавское «конунг». И вот такими «конунгами» были на Руси «князья», то есть и правители, и военачальники. Понятно, что в рамках русской иерархии титулований «король», который ассоциировался с «князем», одним из многих, стоял значительно ниже по достоинству, чем «царь», который был единым и всевластным владыкой государства.

Другие версии

Есть и ещё одна версия истории слова «король», которая косвенно подтверждает этимологию термина «князь». Это происхождение от протоарийского «h₃rḗǵs» от которого появились, к примеру, индийские «раджи», по сути те же «князья», правители среди многих таких же.