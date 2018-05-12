Эдипов комплекс: все ли мальчики с ним сталкиваются

Понятие Эдипова комплекса было введено в психологию и описано Зигмундом Фрейдом . Впервые этот термин встречается в 1897-ом в его письме к другу, немецкому психоаналитику Вильгельму Флиссу. Название комплекс получил от имени царя Эдипа, героя древнегреческой трагедии, убившего своего отца и женившегося на матери.

Царь Эдип не знал, кто его настоящие родители, и вступил в кровосмесительную связь случайно. Фрейд понимал под Эдиповым комплексом бессознательное половое влечение мальчика к собственной матери и вытекающую из чувства ревности ненависть к отцу. В женском варианте говорят о комплексе Электры. Это влечение девочки к родному отцу и соперничество со своей матерью за его внимание.

Основные положения

Фрейд изучал это явление не только на примере своих пациентов. Он также анализировал и описывал свои собственные детские переживания. Психоаналитик считал, что Эдипов комплекс проявляется впервые в раннем детстве и является универсальным для всех малышей. Он прочно связывал это явление с так называемым страхом кастрации: мальчик подсознательно боится, что соперник-отец в наказание кастрирует его, и потому подавляет свое влечение к матери.

Такую схему Фрейд описывал в контексте своей теории как позитивный Эдипов комплекс. Негативным ученый называл противоположную ситуацию: нежное отношение мальчика к отцу и непреодолимую враждебность к матери. Такое поведение он считал признаком скрытого гoмоcekcуализма, который может проявиться в более взрослом возрасте в реальных половых связях с мужчинами.

Время проявления и значимость

По теории первооткрывателя, Эдипов комплекс впервые обнаруживается у детей в 3-5 лет. Затем он как бы затухает и снова возрождается в пубертатный период. Свою инцестуальную привязанность мальчик преодолевает, выбирая себе новый объект желания вне семьи. Остаточные черты Эдипова комплекса выражаются в том, что мужчина во взрослой жизни бессознательно ищет партнершу, похожую на его мать.

Фрейд придавал комплексу колоссальное значение. Считал, что этот сложный коктейль противоречивых чувств формирует у личности не только половые предпочтения, но и чувство вины, долга и другие моральные критерии. Психолог считал, что через Эдипов комплекс проходят все мальчики и он является своеобразным обязательным этапом формирования мужчины. С неумением или невозможностью преодолеть этот комплекс Фрейд связывал почти все психические отклонения.

Критика теории

Впоследствии у Фрейда появилось много последователей и критиков. Последние высказывались в том ключе, что отец психоанализа предложил чересчур узкий взгляд на слишком уж многогранную человеческую личность. Австрийский психолог Альфред Адлер считал, что возникновение Эдипова комплекса у мальчика не более чем результат неправильного воспитания, избалованности и чрезмерного попустительства матери.

Немецкий психолог Эрих Фромм предлагал смотреть на Эдипов комплекс шире. Ученый видел в соперничестве мальчика с отцом неосознанное желание индивидуума вырваться из-под его власти и контроля. Мать в этой схеме выступает как некий символ детства, уютного существования и безоговорочной любви.

Замечаний к теории Фрейда было очень много. В конце XX века она была существенно пересмотрена и подверглась резкой критике. Одним из доводов против универсальности учения Фрейда считается элементарный гормональный анализ. В возрасте 3-5 лет у ребенка еще недостаточно высок уровень половых гормонов, чтобы испытывать влечение вообще к кому бы то ни было.