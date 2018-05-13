Римская и другие величайшие западные империи

Когда-то такие страны, как Франция, Англия, Испания, Нидерланды, Дания, Германия, Австрия, Швеция были империями и обладали могуществом, которое даже не снилось главной сверхдержаве современности — США.

Священная Римская империя (962 — 1806)

Священная Римская империя просуществовала с 962 по 1806 годы. В период наивысшего расцвета в состав империи входила половина территорий Европы — земли современных Швейцарии, Нидерландов, Лотарингии, Силезии, Чехии, Эльзаса и Бельгии.

Из-за того, что Священная Римская империя состояла из различных этнических групп и меньших королевств, их желание обрести независимость, в конечном счёте и привело к распаду. В 1806 году император франков Наполеон Бонапарт вынудил последнего императора Священной Римской империи Франца II отречься от престола.

Британская империя (1497 — 1997)

Площадь территории Соединенного Королевства вместе с колониями в 1930-х составляла примерно 22% земной суши. Каждый четвёртый житель Земли был подданным Британской короны. Расширение империи значительным образом повлияло на мировую геополитику. По всему миру распространились британских технологии, торговля, язык, а также форма государственного управления. «Union Jack» интегрирован в два десятка различных флагов. 15 августа 1947 жемчужина империи Индии обрела независимость. Требовался пересмотр основ организации Содружества Наций. Теперь власть британского монарха теперь не распространяется на политические решения стран, входящих в состав Содружества. И это, по сути, единственная «живая» империя на сегодняшний день: помимо Соединённого Королевства в Содружестве Наций ещё 17 стран (заветная Индия, огромная Канада, Пакистан, Бангладеш, Нигерия, etc). «Концом империи» принято считать 1997 год, время передачи суверенитета над Гонконгом КНР.

Испанская империя (1492 — 1898)

В 1760 году площадь Испанской империи достигла 20 млн км² (больше нынешней территории России), а население составляло 60 млн человек (6% населения земли). Этот была одна из первых супердержав со времён Римской империи. Империя возникла в разгар эпохи Великих географических открытий. Христофор Колумб открыл Америку. С этого момента Западное полушарие стало главной целью испанских исследований и колонизации. В XVI веке испанцы создавали поселения на островах Карибского моря, а конкистадоры уничтожили древние империи ацтеков и инков в Северной и Южной Америке. Последующие экспедиции расширили границы империи от современной Канады до южных границ Южной Америки. Позже были созданы колонии на Гуаме, Филиппинах и близлежащих островах. На сегодняшний день у Испании остались только Канарские острова, Сеута и Мелилья.

Нидерландская колониальная империя (начало XVII века — 1975 год)

В XVIII веке Нидерландская империя включала в себя территорию современной Гвианы, Индонезии фактории в Индии, на Цейлоне, Формозе. Её площадь составляла 3,7 млн км². В 1660-х Голландия уступила Англии Нью-Йорк и другие свои владения в Северной Америке, а полтора века спустя по Амьенскому миру отказалась в её пользу и от Цейлона и Капской колонии в Южной Африке. Окончательная ликвидация Нидерландской колониальной империи произошла после Второй мировой войны. Индонезия была освобождена, а Суринам деколонизирован в 1975 году. От былого величия сегодня у Голландии остались Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен, Карибские Нидерланды, а также острова Саба и Синт-Эстатиус.

Французская колониальная империя (1546 — 1962)

В период расцвета площадь первой Французской колониальной империи 1546-1809 годов достигла 8 013 624 км². В 1943 году она увеличилась до 13,5 млн км² (9% площади земной поверхности планеты), преимущественно в Африке и Азии. Остатками некогда обширной колониальной империи являются современные заморские владения Франции, среди которых только Французская Гвиана находится на материке. Все остальные — острова, а также особая территория sui generis (остров Новая Каледония). Наследием французской колониальной эпохи является также союз франкоязычных стран (Франкофония). Современная историография отдельно выделяет Первую Французскую империю — империю, созданную личностью. Она была основана в 1804 году правителем Франции Наполеоном Бонапартом и просуществовала одиннадцать лет. И её площадь составляла 2,1 млн км². Её крупнейшими городами стали современные Амстердам, Барселона, Париж, Рим и Турин.

Датская колониальная империя (1536-1944)

В период расцвета в состав Датской империи входили земли Европы, Северной Америки, Азии и Африки. В 1800-х общая площадь империи составляла 3 млн км². Жемчужиной империи стала Гренландия — самый северный и самый крупный остров в мире с территорией 2,1 млн км². Фарерские острова в 1948 году получили автономию. Гренландия — на тридцать один год позже. Остатки датского могущества — город Таллин. Название столицы Эстонии так и переводится — «датский город».

Шведская империя (1561-1721)

После успешного вступления Швеции в Тридцатилетнюю войну в 1630 году на стороне немецких протестантов король Густав II Адольф стал одним из самых могущественных европейских монархов. К моменту смерти Карла XI в 1697 году Швеция пребывала на пике своего могущества. Она была влиятельным игроком на международной арене, обладала боеспособной регулярной армией (60 тыс. человек) и передовым флотом (42 линейных корабля и 12 фрегатов). Площадь Шведской империи составляла 900 тыс. км². Мало кто знает, что в колониальные территории Шведской империи входили ещё и африканские (Шведский золотой берег — современная Гана) и американские земли (Новая Швеция).

Германская империя (1871 — 1918)

Кайзеровская Германия («Германский рейх» или «Германская империя») была одной из самых мощных европейских империй. Её основателями считают короля Вильгельма I Гогенцоллерна и канцлера Пруссии Отто фон Бисмарка, приступившего к объединению земель «железом и кровью». Перед Первой Мировой заморские владения Германской империи включали в себя Африку (Камерун, Тоголенд, Германскую Юго-Западную Африку, Германскую Восточную Африку), Азию (порт Циндао) и Океанию (Германскую Новую Гвинею, Германское Самоа). Общая площадь Германской империи составила 3,5 млн км². 9 ноября 1918 года в Германии началась революция против кайзеровского режима, в результате которой монархия была свергнута, и Вильгельм II был вынужден бежать в Нидерланды.