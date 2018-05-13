Самые важные факты о Битве за Москву

В декабре 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой. Красной Армии удалось сорвать план блицкрига, благодаря героическим усилиям немецкие части были отброшены от столицы.

1. В Битве за Москву в общей сложности участвовали свыше 7 млн человек. Это больше, чем в Берлинской операции, включенной в Книгу Гиннесса как крупнейшее сражение Второй мировой, и больше, чем силы противников на западном участке фронта после высадки в Нормандии.

2. Битва за Москву прошла в два этапа: оборонительный (30 сентября — 4 декабря 1941 г.) и наступательный, который состоял из контрнаступления (5 декабря 1941 г. — 7 января 1942 г.) и общего наступления советских войск (7 января — 20 апреля 1942 г.).

3. На Москву немец бросил больше танковых и моторизованных дивизий, чем применил в мае 1940 года против Франции, Бельгии и Нидерландов, вместе взятых. От общего количества военной силы, сосредоточенной на советско-германском фронте, на Москву нацеливалось 75% танков (1700 машин), 33% орудий и миномётов (свыше 14 тыс. единиц), около 50% самолётов (1390) и 42% личного состава (1,8 млн человек).

4. 29 ноября 1941 года при освобождении деревни Пятница (окрестности Каширы) бойцы 1-го Гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора Павла Алексеевича Белова уничтожили 16 танков, 18 орудий, около 100 автомашин и более 500 солдат и офицеров противника.

5. 7 декабря 1941 года танк КВ-1 под командованием лейтенанта Павла Гудзя вступил в бой с 18 немецкими танками. КВ-1 уничтожил 10 вражеских машин, а остальные обратил в бегство. Больше вдоль Волоколамского шоссе немцы не пытались прорваться к столице. За этот бой Павел Гудзь был награждён Орденом Ленина.

6. В результате контрнаступления под Москвой и общего наступления немецкие части были отброшены на 100—250 км. Полностью были освобождены Тульская, Рязанская и Московская области, многие районы Калининской, Смоленской и Орловской областей.

7. Битва за Москву наглядно показала немецкому командованию, что надежды на блицкриг не оправдались. Генерал Гюнтер Блюментрит писал: «Теперь политическим руководителям Германии важно было понять, что дни блицкрига канули в прошлое. Нам противостояла армия, по своим боевым качествам намного превосходившая все другие армии, с которыми нам когда-либо приходилось встречаться на поле боя».

8. Битва за Москву стала переломным сражением в плане психологии: немцы узнали «русского Ивана», который не шёл в плен и отстреливался даже из горящего танка. Немецкий рядовой А. Фольтгеймер писал жене в декабре 1941 года: «Здесь ад. Русские не хотят уходить из Москвы. Они начали наступать. Каждый час приносит страшные для нас вести. Умоляю тебя, перестань мне писать о шёлке и резиновых ботиках, которые я обещал тебе привезти из Москвы. Пойми, я погибаю, я умру, я это чувствую».

9. В Битве за Москву массово использовались аэростаты. Сотни аэростатов висели в небе Москвы, затрудняя немцам прицельное бомбометание. 7 декабря на одном из постов аэрозаграждения оборвался трос аэростата. Командир поста сержант Дмитрий Велигура ухватился за него и уже через несколько минут оказался на высоте 1500 метров. Несмотря на холод и ветер, сержант смог добраться до оболочки аэростата и стравить газ через специальный клапан. Аэростат с сержантом приземлился в 110 километрах от поста аэрозаграждения. За мужество, проявленное при спасении дорогостоящего аппарата, сержант был награжден Орденом Красного Знамени.

10. 11 декабря 1941 года конюх села Лишняги Иван Петрович Иванов повторил подвиг Ивана Сусанина, заведя в глубокий овраг «Белгородские сосны» немецкую автоколонну из 40 машин. Выбраться из оврага немецкие машины, гружённые оружием и провизией, так и не смогли. С Иваном Ивановым немцы расправились жестоко. Герой был посмертно награждён Орденом Отечественной войны.

11. Внесла свой вклад в победу над врагом и простая учительница из Красной поляны Елена Горохова , которая сообщила командованию Красной Армии о передислокации немецких частей с дальнобойными артиллерийскими батареями.

12. 2 декабря 1941 года во время патрулирования западной окраины Москвы в районе Павшино два истребителя лётчиков Алексея Константиновича Рязанова и И. С. Паршикова вступили в бой с девятью Мессершмиттами-109. Немецкая атака была отбита, один вражеский самолёт подбит.

13. 28 ноября советские воины-железнодорожники бронепоезда № 73 по личному приказу Командующего 1-й Ударной армией генерал-лейтенанта Василия Ивановича Кузнецова уничтожили 10 немецких танков и не менее 700 солдат.

14. В ходе Битвы за Москву гитлеровские военные трибуналы осудили 62 тыс. немецких солдат и офицеров: за дезертирство, самовольный отход, неповиновение. Тогда же с занимаемых постов были сняты 35 высших чинов.

15. Во время Битвы за Москву метрополитен выполнял не только функцию бомбоубежища. На станции «Курская» располагалась библиотека, в метро также работали магазины, парикмахерские. За годы войны в «подземке» родились 217 детей.

16. Чтобы сбить немецкую авиацию с толку во время Битвы за Москву в столице действовал указ о затемнении. При угрозе авианалёта запрещалось включать свет в квартирах. Запрет был настолько жестким, что по стеклам забывчивых граждан могли стрелять патрули, чтобы напомнить. Темнота была такая, что люди даже сталкивались на улицах. В конце ноября 1941 года в продаже появились светившиеся в темноте карточки, которые можно было прикрепить к одежде. Стоили они 1 рубль 60 копеек.

17. 7 ноября 1941 года, в самый разгар Битвы за Москву, на Красной площади прошёл парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Прямо с парада солдаты отправлялись на фронт.

18. Перед Битвой за Москву в городе были проведены работы по маскировке особо важных зданий. Чтобы дезориентировать противника, выстраивались даже ложные городские кварталы с комбинацией различных макетов по типу городских зданий. На Красной площади были выстроены искусственные улицы, на кремлёвских стенах были нарисованы стены домов и черные «дыры окон». Мавзолей же превратился в натуральный дом с двускатной крышей.

19. Командующий 2-й танковой армией Гейнц Гудериан, потерявший во время Битвы за Москву свою должность, в воспоминаниях винил фюрера за провал блицкрига: «Мы потерпели горестное поражение благодаря тупой позиции нашего Верховного командования».

20. В Битве за Москву немцы потеряли свыше 400 тыс. человек, 1300 танков, 2500 орудий, более 15 тыс. машин и много другой техники.

21. Есть мнение, что Битва за Москву была выиграна так называемыми «сибирскими дивизиями». Признавая вклад сибиряков в разгром гитлеровцев, нужно помнить, что на оборонительном этапе Битвы за Москву немцев измотали ополченцы и дивизии, сформированные в самых разных частях страны.

23. Об этом сегодня говорят мало, но поздней осенью 1941 года из Москвы начался настоящий исход жителей. Москва опустела, имели место стихийные акции мародерства. Сталин даже распорядился подготовить к взрыву основные промышленные предприятия и другие важнейшие объекты Москвы. Только приказ о том, чтобы к паникёрам, мародерам и беглецам применялись самые решительные меры, вплоть до расстрела, смог остановить панику и массовый отток из Москвы.

24. Песня «Бьётся в тесной печурке огонь» была написана Алексеем Сурковым в ноябре 1941 года, когда 258-й стрелковый полк подполковника Василия Суханова , в котором тогда воевал Сурков, попал в окружение в окрестностях посёлка Дарна.

25. Одной из причин поражения немцев зимой 1941 года многие историки считают мороз. Однако температура в декабре 1941 не превышала минус 20°С (в отличие от аномально холодного 1940 года — в январе температура достигала отметки в минус 42,1°С).

26. Полки 78-й дивизии, которыми командовал полковник Афанасий Белобородов, стояли на рубеже 3-4 километров от города Истра, прикрывая отход 16-й армии. Когда немцы начали форсировать Истринское водохранилище прямо по льду, командование армии распорядилось открыть плотины водохранилища. Уровень воды в водохранилище резко упал, лёд просел, и немцы были вынуждены остановиться на несколько суток.

27. 17 ноября 1941 года советским командованием был издан приказ, в котором предписывалось «лишить германскую армию возможности располагаться в селах и городах, выгнать немецких захватчиков из всех населённых пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и тёплых убежищ и заставить мёрзнуть под открытым небом». Во исполнение этого приказа 18 ноября (по другой информации — 20 ноября) командиры диверсионных групп получили задание сжечь 10 занятых немцами деревень. На всё отводилось от пяти до семи дней. В один из отрядов входила Зоя Космодемьянская , подвиг которой навсегда остался в истории.

«Дедушка спецназа» Илья Старинов вспоминал, что Иосиф Сталин потребовал, чтобы Подмосковье превратили в снежную пустыню. Враг должен был натыкаться только на пепелища и околевать от стужи. Текст приказа разбрасывался в миллионах экземпляров на партизанские районы. В частности, там звучал призыв: «Гони немца на мороз!»

28. В самые трудные дни, когда немцы находились на ближайших подступах к Москве, более 100 тыс. человек записались в дивизии народного ополчения, а 250 тыс. москвичей, в основном женщины и подростки, копали противотанковые рвы.

29. Некоторые события Битвы за Москву до сих пор имеют разную оценку у историков. Например, подвиг панфиловцев. Бывший командир 1075-го стрелкового полка Илья Васильевич Капров, допрошенный по поводу обстоятельств легендарного боя 16 ноября 1941 года, давал такие показания: «Из роты погибло свыше 100 человек, а не 28, как об этом писали в газетах». Есть в этом эпизоде Великой Отечественной и другие неоднозначные моменты, историки спорят и о количестве наших бойцов, и о числе остановленных героями немецких танков.