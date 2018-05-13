Сколько было жертв в результате бомбежек Москвы

Бомбардировки Москвы фашистской авиацией начались в июле 1941 года и продолжались вплоть до июня 1943-го. Они нанесли столице немалый ущерб: тысячи убитых, раненых, а также множество поврежденных объектов.

«Приятная прогулка»

19 июля 1941 года Гитлером была утверждена директива «О дальнейшем ведении войны на Востоке». В ней говорилось о необходимости «по возможности быстрее начать силами 2-го воздушного флота, временно усиленного бомбардировочной авиацией с Запада, воздушные налеты на Москву». Пилоты, отобранные для реализации этой задачи, получали указания от командующего 2-м воздушным флотом генерал-фельдмаршала Кессельринга. «Вы должны подойти к Москве на небольшой высоте и точно положить бомбы, — напутствовал тот летчиков. — Надеюсь, что прогулка будет для вас приятной. Через четыре недели войска победоносного вермахта будут в Москве, а это означает конец войне».

Первый авианалет на столицу состоялся в ночь на 22 июля. В качестве основных целей вражеские летчики наметили Кремль, МОГЭС, здание ЦК ВКП (б), Белорусский вокзал, фабрику имени Клары Цеткин, где производился бездымный порох, мосты в западной и северной части столицы.

Только за остаток июля на Москву было сброшено 104 тонны фугасных бомб и 46 тысяч зажигательных. На время налетов люди спускались в бомбоубежища, которые располагались в метро. Но и в метрополитене было небезопасно. Так, в ночь на 23 июля авиабомбой было пробито перекрытие тоннеля на перегоне Смоленская — Арбат, вторая бомба угодила неподалеку от этого места в эстакаду метромоста, а третья разорвалась на Арбатской площади, у входа в вестибюль метро. В результате этих налетов пострадали около 100 человек, 60 из них погибли. Работу метрополитена восстанавливали двое суток.

В ночь с 10-го на 11 августа 1941 года одна из бомб, упавшая возле Никитских ворот, оставила широкий пролом — 12 метров в глубину и 32 в ширину. Другая упала рядом с Никольской башней Кремля, третья — рядом с Домом правительства, более известным как Дом на набережной.

Грозная осень

Пожалуй, самый крупный ущерб нанесли бомбардировки от 28 октября 1941 года. Очередной взрыв произошел на улице Горького, напротив Центрального телеграфа . Рядом стояла очередь в продовольственный магазин. Воздушную тревогу объявить еще не успели, в результате чего было много убитых и раненых. В тот же вечер большая бомба попала в здание ЦК ВКП (б) на Старой площади. Другая разрушила несколько домов на набережной Москвы-реки. Еще одна пробила крышу Большого театра, нанеся зданию серьезный урон. Было множество человеческих жертв. На следующий день произошел взрыв бомбы перед зданием Московского обкома ВКП (б) как раз во время совещания. Взрывной волной контузило первого секретаря Александра Щербакова

Пик налетов на Москву пришелся на ноябрь 1941 года. За этот месяц были зафиксированы целых 45 воздушных тревог, причем бомбежки происходили теперь не только по ночам, но и днем. По данным на 24 ноября 1941 года, на столицу упали 1521 фугасных и 56 620 зажигательных бомб, в результате чего 1327 человек были убиты и 1931 — тяжело ранены. Бомбардировки уничтожили 402 жилых дома, разрушили 22 промышленных объекта.

Подсчет потерь

За период с июля 1941-го по январь 1942 года лишь 229 из 7146 немецких самолетов смогли прорваться к столице. К лету 1942 года интенсивные бомбежки и вовсе закончились. Последняя бомба упала на Москву в июне 1943-го, хотя вплоть до лета 1944 года над столицей продолжали кружить на большой высоте одиночные разведывательные самолеты.

Точное число погибших и раненых во время московских авианалетов неизвестно. Согласно данным, опубликованным уже после войны советской прессой, в ходе немецких бомбежек погибли более 2000 человек, а количество раненых составило примерно 6000. Также были повреждены или разрушены 5584 жилых здания, 90 госпиталей, 253 школы и 19 культурных учреждений.

Следы бомбардировок времен Великой Отечественной можно увидеть в Москве и в наши дни. Так, по адресу Моховая, 10 расположены два дома, обозначенные как строение 1 и строение 2. Но на самом деле до войны они являлись единым зданием, частично разрушенным в августе 1941 года фугасной бомбой. На памятнике Тимирязеву на Тверском бульваре сохранились выбоины от осколков авиабомбы. Следы осколков видны и на фасаде здания пожарной части в Чистом переулке, на стенах католического собора Непорочного зачатия на Малой Грузинской улице. В мирное время они напоминают нам о тех страшных и грозных военных днях, когда с неба в любой момент могла прийти смерть.