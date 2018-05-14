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Что на самом деле заживет до свадьбы
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Что на самом деле заживет до свадьбы 

Кириллица 27 минут назад
Фото: Кириллица
Устойчивую фразу «до свадьбы заживёт!» слышал, наверное, каждый. Ею ободряют упавшего ребёнка родители. Приятели, желая поддержать, говорят так приболевшему товарищу. Но что именно должно зажить и почему именно до свадьбы остаётся загадкой.

Ритуально-бытовая версия

Культурологи видят в утверждении «до свадьбы заживёт» символическое пожелание заклинательного типа. Это роднит фразу с выражением «будь здоров», которое использовали как заговор против злых духов.
Считалось, что акцентировать много внимания на ушибы и ссадины нельзя, потому что это могло усугубить состояние пострадавшего.
Современные научные данные подтверждают народную мудрость: у ипохондриков (людей, которые склонны из-за невроза искать у себя разные болезни и преувеличивать собственные страдания) хронические и психосоматические заболевания проявляются чаще, чем у других.

Историческо-гендерная версия

Историки склонны полагать, что фраза «до свадьбы заживёт» была первоначально обращена к девушкам. Связано это с трудоёмким процессом смотрин невесты на Руси. Смотрины — один из древнейших традиционных обрядов, проистекающий из языческих славянских представлений о годности девушки к деторождению.
Нельзя сбрасывать со счетов и социально-экономические факторы. Смотрины были решающим событием в жизни девушки — от удачного брака зависела её жизнь и благополучие будущих детей.
Осматривали будущую невесту сваха, свекровь и повитуха. Главная цель смотрин — определить, способна ли девушка выносить детей. Но препятствием к свадьбе могла быть даже царапина, поэтому невесту до смотрин освобождали от всех видов работ.
Даже насморк невесты мог увеличить количество приданного (девка-то больная, такую брать можно только с имуществом), поэтому родственники запрещали девушке выходить за околицу дома.
Среди знати была распространена так называемая «порча невесты» — когда люди, не желающие брака государя с той или иной дворянкой, отравляли или калечили девушку. В истории есть случаи, когда будущую царицу «портили» и свадьба отменялась.
Мария Хлопкова была отравлена «доброжелателями» и не смогла выйти замуж за Михаила Фёдоровича Романова. Позже была сослана в Тобольск вместе семьёй. Применялись самые грязные методы: подкуп врачей, отравленная пища, туго завязанные волосы — всё для того, чтобы расстроить будущий брак.

Народно-эротическая теория

Удивительно, но в деревнях Восточной России (Смоленская область) фразу «до свадьбы заживёт» старшее поколение не произносит и считает чем-то неприличным.
Есть мнение, что подобную фразу произносили молодые парни деревенским девушкам, склоняя их к плотским утехам. Девушки, по наивности верили, что всё, что повреждено после ночи на сеновале, до свадьбы заживёт.
Этнографических и лингвистических исследований, подтверждающих эту версию немного, однако именно она является наиболее популярной.
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